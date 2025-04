Dziewięć tysięcy ekspertów

Oczywiście doradztwo podatkowe w Polsce wykonują nie tylko uczestnicy naszego rankingu, ale także wiele innych kancelarii doradczych, często jednoosobowych. Samorząd doradców podatkowych podaje, że aktualna liczba osób z uprawnieniami do wykonywania tego zawodu wynosi 9118. W ciągu niemal trzech dekad jego formalnego istnienia doradcami zostało 15 tys. osób. Wielu z nich odeszło już na emeryturę, ale na ich miejsce wciąż napływają dużą falą nowi adepci. Świadczy o tym fakt, że w 2024 roku ślubowanie złożyło 375 osób, czyli o połowę więcej, niż wynosiła średnia z ostatnich 10 lat.

Co istotne, jeszcze przed kilkunastu laty był to dodatkowy szlif zawodowy obok umiejętności np. księgowego czy radcy prawnego. Dziś jest to z premedytacją wybierany fach i to na początku drogi zawodowej. W większości osoby rozpoczynające ten zawód to ludzie młodzi, w wielu poniżej 35 lat.

Klasycznym przykładem takiej kariery jest pani Karolina Nowak, którą w marcu br. wpisano na listę doradców podatkowych jako 15-tysięczną osobę. Ta 25-letnia absolwentka Szkoły Głównej Handlowej przyznaje, że był to całkiem świadomy wybór. – Już na studiach zwróciłam uwagę na ten zawód, bo profesorowie wypowiadali się o nim w pozytywny sposób i podkreślali jego rosnące znaczenie. Miałam też okazję poznać osoby pracujące w tej branży, a podczas pracy w Ministerstwie Finansów dowiedziałam się więcej o praktycznej stronie tego zawodu – powiedziała „Rzeczpospolitej” Karolina Nowak.

Największe firmy według liczby doradców podatkowych '2025 Foto: Rzeczpospolita

