Dopłaty do rowerów elektrycznych jeszcze w tym kwartale? W grze nawet 4,5 tys. zł

Zapowiedzi dotyczące wprowadzenia programu „Mój rower elektryczny” pojawiły się w 2024 r. Pierwszy projekt przedstawiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zakładał, że dofinansowanie będzie wynosiło do 5 tys. zł na zwykły rower elektryczny oraz do 9 tys. na rower transportowy (cargo) oraz wózek rowerowy. Po konsultacjach kwoty zmniejszono o połowę. Okazało się również, że program nie uzyskał dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W efekcie NFOŚiGW zamierza go wprowadzić w okrojonej formie. Budżet programu, który miał wynieść 300 mln zł, został zmniejszony do 50 mln zł. Środki te mają pochodzić z funduszy krajowych, a dokładniej – z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Na jakim etapie jest wdrażanie programu „Mój rower elektryczny”?

Od 12 do 25 lutego br. NFOŚiGW prowadził konsultacje społeczne nowej wersji programu „Mój rower elektryczny”. Wcześniej wiceprezes Funduszu Paweł Augustyn zdradził, że program powinien ruszyć w II kwartale 2025 r. W połowie kwietnia br. portal gramwzielone.pl, powołując się na informacje uzyskane w Funduszu, poinformował, że termin ten jest aktualny. Oznacza to, że najpóźniej z końcem czerwca powinien ruszyć nabór wniosków o dofinansowanie do rowerów elektrycznych. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie NFOŚiGW.

Program „Mój rower elektryczny”. Co wiemy o nim do tej pory?

Projekt programu „Mój rower elektryczny” przedstawiony do konsultacji w lutym 2025 r. zakłada, że dofinansowanie obejmie: