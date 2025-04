Za jazdę na takim „rowerze" można zapłacić mandat i stracić prawo jazdy

• posiadanie uprawnień niezbędnych do kierowania pojazdem – w przypadku osób powyżej 18 roku życia, wystarczające jest prawo jazdy kat. B, osoby niepełnoletnie powyżej 14 roku życia (lub osoby pełnoletnie, które nie posiadają prawa jazdy kat. B), powinny natomiast posiadać prawo jazdy kat. AM, aby legalnie poruszać się po drogach publicznych motorowerem.

Policjanci z Krakowa i Warszawy skontrolowali „rowery elektryczne”

Pierwszą akcję wymierzoną w takie „rowery” przeprowadzili w połowie kwietnia policjanci drogówki z Krakowa. Ujawnili 11 wykroczeń. W jednym z przypadków stwierdzono, że charakterystyka mocy wskazuje, że pojazd uznać należy nawet za pojazd mechaniczny. Wezwano biegłego sądowego do spraw oceny technicznej pojazdów, który po przyjeździe na miejsce stwierdził, że pojazd ten należy kwalifikować jako motorower. Moc silnika tego pojazdu wynosiła 1400 W, przy dopuszczalnej dla roweru wynoszącej 250W. Użytkownik nie posiadał stosownych uprawnień przez co naraził się na odpowiedzialność z art. 94 § 1 Kodeksu wykroczeń („Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych”). To nie wszystko. Jak podała krakowska policja, w tej sytuacji obligatoryjnie orzekany jest sądowy zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów w wymiarze od 6-ciu miesięcy do nawet 3 lat.



Z kolei w tym tygodniu pojazdy z napędem elektrycznym o wyglądzie roweru skontrolowali policjanci drogówki z Warszawy. Sprawdzili 52 pojazdy. Nałożyli na kierujących 19 mandatów. Cztery „rowery elektryczne” nie zostały dopuszczone do dalszego ruchu i nie posiadały one obowiązkowego ubezpieczenia OC.