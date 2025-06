„Pieszy, jako szczególny uczestnik ruchu, wymaga wzmożonej ochrony w miejscach, w których powinien czuć się bezpiecznie (przejścia dla pieszych, drogi dla pieszych). Taką ochronę zapewniają pieszym odpowiednie przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym” – napisał sąd. Dodał, że przepis dotyczący nakazu ustępowania pieszym pełni funkcję nie tylko ochronną, ale i profilaktyczną, czyli taką, która przeciwdziała wypadkom.

Sąd: Wchodzenie na przejście zaczyna się do 1,5 m od krawężnika

Wreszcie Sąd Okręgowy w Gdańsku określił, jak rozumieć pojęcie „pieszego wchodzącego” na przejście.

„Obecnie pieszy ma pierwszeństwo przez pojazdem nie tylko w momencie, gdy już znajduje się na przejściu dla pieszych, ale także gdy na nie wchodzi. W ujęciu słownikowym „wchodzić” to tyle co przekroczyć granicę jakiegoś pomieszczenia lub obszaru, a w kontekście przemieszczania się – nadepnąć na coś nogą. Zgodnie z takim rozumieniem, z momentem wchodzenia mielibyśmy do czynienia w chwili, gdy pieszy dotknie nogą przejścia dla pieszych. Taka koncepcja nie do końca jednak zdaje się odpowiadać rzeczywistości i zamierzeniom ustawodawcy, gdyż de facto nic by nie zmieniała w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego – wszak dotknięcie nogą przejścia można traktować w kategoriach znajdowania się na przejściu dla pieszych. Należy zatem przyjąć, że „wchodzenie” aktualizujące pierwszeństwo pieszego wobec pojazdów rozpoczyna się, gdy zachowanie danej osoby można obiektywnie rozpoznać jako zmierzanie do przekroczenia jezdni w obrębie danego przejścia dla pieszych (M. Małecki, Pierwszeństwo pieszego, s. 12)” – głosi uzasadnienie wyroku.

Sąd dalej wytłumaczył, że wchodzenie na przejście aktualizujące pierwszeństwo pieszego wobec pojazdów „rozpoczyna się, gdy zachowanie danej osoby można obiektywnie rozpoznać jako zmierzanie do przekroczenia jezdni w obrębie danego przejścia dla pieszych”. Zatem pieszy wchodzący to ten, który zamierza wejść na pasy, jego zamiar jest dla kierowcy rozpoznawalny i jednocześnie zaraz wkroczy na jezdnię. Jak daleko od „zebry” może być pieszy zamierzający wejść na pasy, by kierowca miał obowiązek mu ustąpić? Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że musi być w granicach do 1,5 m od krawężnika przejścia.

Zdaniem sądu, zachowanie pieszego świadczące o tym, że zamierza wejść na pasy, musi wskazywać, że rzeczywiście przemieszcza się na przejście dla pieszych i za moment się na nim znajdzie, "np. wykonuje kroki, by na nie wejść, ale jeszcze nie postawił na nim nogi”.