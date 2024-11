Czytaj więcej Prawo drogowe Ważny wyrok ws. nowej zasady ruchu drogowego. Chodzi o pierwszeństwo pieszych Sąd ukarał kierującą, która nie przepuściła czekającej przed pasami pieszej. - Każde zachowanie pieszego zdradzające zamiar wejścia na przejście dla pieszych kierujący pojazdem musi odebrać, jako sytuację "wchodzenia na przejście" – podkreślono.

Sąd wyjaśnia, kim jest pieszy wchodzący na przejście

Sprawa znalazła swój finał w poniedziałek 25 listopada. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim uznał Przybysza winnym dwóch wykroczeń polegających na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszym na przejściu.



Uznano, że interpretowanie art. 13 Prawa o ruchu drogowym w zestawieniu z art. 86 b Kodeksu wykroczeń w taki sposób, że te przepisy dotyczące ochrony pieszego aktualizują się dopiero w momencie wejścia tego pieszego na jezdnię są zasadniczo sprzeczne z ratio legis. Ponieważ wtedy pieszy musiałby co najmniej hipotetycznie narazić się na niebezpieczeństwo wejścia na jezdnię, aby zaktualizowały się jego uprawnienia dotyczące zapewnienia mu bezpiecznego przejścia przez przejście dla pieszych. Zdaniem sądu taka interpretacja prawa jest absurdalna, ponieważ byłaby sprzeczna z ratio legis czyli zapewnieniu pieszemu bezpiecznego przejścia przez jezdnię – mówił sędzia Wojciech Jankowski, cytowany przez portal brd24.pl.



– Zdaniem sądu, co zresztą wynika z orzecznictwa i literatury, jeżeli mówimy o “pieszym wchodzącym”, to skoro nie jest to osoba, która choć częścią ciała znajduje się na powierzchni przejścia dla pieszych, to w takim razie – zakładając racjonalność ustawodawców i to, że część przepisów w akcie nie może być zbędna – należy przyjąć, że określenie “wchodzący” dotyczy innych sytuacji poza tą, o której sąd przed chwilą powiedział – uzasadniał sędzia Jankowski. – Należy przyjąć, że dotyczy to wszystkich takich sytuacji, kiedy okoliczności, zachowanie się pieszego wskazuje, że chce on przejść przez jezdnię w miejscu do tego wyznaczonym, czyli przez przejście dla pieszych – dodał.

– Podsumowując, pieszy wchodzący jest to każdy pieszy, z którego zachowania wynika, że on chce się przemieścić przez przejście dla pieszych – uznał sędzia. – W przypadku przejścia dwuetapowego musi przejść przez pierwszą jezdnię, pokonać wysepkę i przejść przez drugą jezdnię - dodał.



Przypomnijmy, iż tym zagadnieniem zajmował się już w przeszłości Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim. W wyroku z 26 maja 2022 r. (sygn. akt. VII W 135/22) uznał, że pieszy oczekujący na bezpieczne wejście na przejście jest pieszym "wchodzącym" na pasy i kierowca powinien mu ustąpić. Zaznaczono, że odmienna interpretacja prawa prowadziłaby do absurdalnej sytuacji, w której pieszy w Polsce nigdy nie ma pierwszeństwa na przejściu.