Wołodymyr Zełenski
W grudniu 2025 roku Zełenski oświadczył, że jest gotowy przeprowadzić wybory prezydenckie, jeśli partnerzy międzynarodowi zapewnią bezpieczeństwo w trakcie ich trwania. Wyraził również gotowość do zmiany przepisów dotyczących wyborów w czasie stanu wojennego i oświadczył, że oczekuje na propozycje ze strony parlamentu.
W lutym 2026 roku Zełenski oświadczył, że Ukraina będzie gotowa do przeprowadzenia wyborów w przypadku dwumiesięcznego zawieszenia broni i zaproponował, aby Rosja również zaprzestała działań wojennych w celu przeprowadzenia własnych wyborów.
Czytaj więcej
III wojna światowa została już rozpoczęta przez Władimira Putina - powiedział prezydent Ukrainy W...
Temat wyborów prezydenckich, których domaga się od Ukrainy nie tylko Rosja, ale i Donald Trump, był jednym z wątków rozmowy Zełenskiego z włoskim dziennikiem „Corriere della Sera”.
Prezydent Ukrainy uważa, że podstawowym pytaniem o wybory na Ukrainie jest termin, w którym będę możliwe do przeprowadzenia. Podkreślił przy tym, że jest przekonany, iż wybory nie odbędą się podczas ewentualnego zawieszenia broni, a dopiero po wojnie. Nie jest też pewien, czy będzie w nich kandydował.
- Nie jestem pewien, czy będę kandydował – zobaczę, czego będą chcieli Ukraińcy - powiedział Zełenski
Czytaj więcej
Czy Rosja będzie gotowa do konfliktu w 2027 r.? Tego dziś nikt nie może przesądzić, ale już dziś...
W rozmowie z włoskim dziennikiem Zełenski ocenił wybuch kolejnego konfliktu zbrojnego na świecie. Uważa, że atak na irańskie cele wojskowe był dobrą decyzją
- Irańczycy produkują mnóstwo broni dla Rosji, zwłaszcza drony i rakiety, choć teraz sądzę, że nie będą już mogli tego robić, a być może to Rosjanie zaczną ich zbroić - mówił Zełenski.
Przyznał jednak, że Ukraina może mieć trudności z pozyskaniem rakiet i uzbrojenia do obrony swojego nieba.
- Amerykanie i ich sojusznicy na Bliskim Wschodzie mogą ich potrzebować do własnej obrony, na przykład rakiet Patriot - mówił prezydent.
Dodał, że Ukraina korzysta z programu PURL, by kupować amerykańską broń za europejskie fundusze. - Być może Amerykanie znów będą jej potrzebować, tak jak podczas tzw. wojny 12-dniowej w ubiegłym roku, gdy dostawy rakiet dla Ukrainy z USA zostały spowolnione. Dziś jeszcze do tego nie doszło, ale obawiam się, że może się to powtórzyć - stwierdził.
Największym problemem niemieckich sił zbrojnych jest rekrutacja. Jeśli system dobrowolnej służby nie przyciągnie...
Minister obrony Guido Crosetto wrócił już do Włoch po tym, jak w weekend utknął w Dubaju, w Zjednoczonych Emirat...
Żona prezydenta USA Donalda Trumpa, Melania Trump, przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. To pierws...
Nowa doktryna strategiczna, którą ogłosił Emmanuel Macron, otwiera możliwość stacjonowania w naszym kraju myśliw...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas