Z tego artykułu się dowiesz: Jakie stanowisko przyjął prezydent Zełenski względem terminów wyborów na Ukrainie?

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby na Ukrainie odbyły się wybory prezydenckie?

Jakie są obawy związane z zaopatrzeniem Ukrainy w uzbrojenie w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie?

W grudniu 2025 roku Zełenski oświadczył, że jest gotowy przeprowadzić wybory prezydenckie, jeśli partnerzy międzynarodowi zapewnią bezpieczeństwo w trakcie ich trwania. Wyraził również gotowość do zmiany przepisów dotyczących wyborów w czasie stanu wojennego i oświadczył, że oczekuje na propozycje ze strony parlamentu.

Reklama Reklama

W lutym 2026 roku Zełenski oświadczył, że Ukraina będzie gotowa do przeprowadzenia wyborów w przypadku dwumiesięcznego zawieszenia broni i zaproponował, aby Rosja również zaprzestała działań wojennych w celu przeprowadzenia własnych wyborów.

Zełenski: Wybory dopiero po wojnie

Temat wyborów prezydenckich, których domaga się od Ukrainy nie tylko Rosja, ale i Donald Trump, był jednym z wątków rozmowy Zełenskiego z włoskim dziennikiem „Corriere della Sera”.