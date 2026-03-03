Rzeczpospolita
Zełenski o wyborach na Ukrainie: Zobaczę, czego chcą Ukraińcy

W wywiadzie dla włoskiego dziennika „Corriere della Sera” prezydent Zełenski powiedział, że wybory na Ukrainie odbędą się dopiero po zakończeniu wojny, a nie w czasie ewentualnego tymczasowego zawieszenia broni.

Publikacja: 03.03.2026 17:46

Wołodymyr Zełenski

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie stanowisko przyjął prezydent Zełenski względem terminów wyborów na Ukrainie?
  • Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby na Ukrainie odbyły się wybory prezydenckie?
  • Jakie są obawy związane z zaopatrzeniem Ukrainy w uzbrojenie w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie?

W grudniu 2025 roku Zełenski oświadczył, że jest gotowy przeprowadzić wybory prezydenckie, jeśli partnerzy międzynarodowi zapewnią bezpieczeństwo w trakcie ich trwania. Wyraził również gotowość do zmiany przepisów dotyczących wyborów w czasie stanu wojennego i oświadczył, że oczekuje na propozycje ze strony parlamentu.

W lutym 2026 roku Zełenski oświadczył, że Ukraina będzie gotowa do przeprowadzenia wyborów w przypadku dwumiesięcznego zawieszenia broni i zaproponował, aby Rosja również zaprzestała działań wojennych w celu przeprowadzenia własnych wyborów.

Zełenski: Wybory dopiero po wojnie

Temat wyborów prezydenckich, których domaga się od Ukrainy nie tylko Rosja, ale i Donald Trump, był jednym z wątków rozmowy Zełenskiego z włoskim dziennikiem „Corriere della Sera”.

Prezydent Ukrainy uważa, że podstawowym pytaniem o wybory na Ukrainie jest termin, w którym będę możliwe do przeprowadzenia. Podkreślił przy tym, że jest przekonany, iż wybory nie odbędą się podczas ewentualnego zawieszenia broni, a dopiero po wojnie. Nie jest też pewien, czy będzie w nich kandydował. 

- Nie jestem pewien, czy będę kandydował – zobaczę, czego będą chcieli Ukraińcy -  powiedział Zełenski

Wpływ wojny na Bliskim Wschodzie na sytuację Ukrainy. „Możemy mieć trudności”

W rozmowie z włoskim dziennikiem Zełenski ocenił wybuch kolejnego konfliktu zbrojnego na świecie. Uważa, że atak na irańskie cele wojskowe był dobrą decyzją

- Irańczycy produkują mnóstwo broni dla Rosji, zwłaszcza drony i rakiety, choć teraz sądzę, że nie będą już mogli tego robić, a być może to Rosjanie zaczną ich zbroić - mówił Zełenski. 

Przyznał jednak, że Ukraina może mieć trudności z pozyskaniem rakiet i uzbrojenia do obrony swojego nieba.

- Amerykanie i ich sojusznicy na Bliskim Wschodzie mogą ich potrzebować do własnej obrony, na przykład rakiet Patriot - mówił prezydent.

Dodał, że Ukraina korzysta z programu PURL, by kupować amerykańską broń za europejskie fundusze. - Być może Amerykanie znów będą jej potrzebować, tak jak podczas tzw. wojny 12-dniowej w ubiegłym roku, gdy dostawy rakiet dla Ukrainy z USA zostały spowolnione. Dziś jeszcze do tego nie doszło, ale obawiam się, że może się to powtórzyć - stwierdził.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

