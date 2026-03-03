Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Niemcy mają za mało chętnych do wojska? Raport nie wyklucza powrotu poboru

Największym problemem niemieckich sił zbrojnych jest rekrutacja. Jeśli system dobrowolnej służby nie przyciągnie wystarczającej liczby kandydatów, Berlin będzie musiał przywrócić obowiązkowy pobór do wojska – oświadczył we wtorek niemiecki komisarz parlamentarny ds. sił zbrojnych, Henning Otte.

Publikacja: 03.03.2026 16:04

Niemieccy rekruci (fot. ilustracyjna)

Niemieccy rekruci (fot. ilustracyjna)

Foto: PAP/DPA/Hannes P. Albert

Jakub Czermiński

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, w bieżącym roku rząd Niemiec czeka debata nad wprowadzeniem obowiązkowej służby wojskowej, jeżeli okaże się, że po zmianie przepisów chętnych do wojska będzie zbyt mało.

Na początku grudnia Bundestag (izba niższa niemieckiego parlamentu) stosunkiem głosów 323 do 272 przegłosował ustawę wprowadzającą dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Osiemnastoletni Niemcy muszą teraz wypełniać kwestionariusz, w którym deklarują, czy są zainteresowani odbyciem zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej (dla dziewcząt jest to dobrowolne).

Czytaj więcej

Pokaz strzelania bojowego wojsk pancernych, zmechanizowanych oraz rakietowych i artylerii w ramach f
Wojsko
„Decyzja powinna zapaść wczoraj”. Generał za przywróceniem powszechnego poboru

Niemcy chcą zwiększyć liczbę żołnierzy. Bundeswehra ma stale rosnąć

W związku ze zmieniającą się sytuacją bezpieczeństwa rząd CDU/CSU–SPD kanclerza Friedricha Merza chce do 2035 r. zwiększyć liczebność wojska do 260 tys. aktywnych mundurowych (z obecnych 184 tys.) oraz podwoić liczbę rezerwistów do 200 tys. Od przyszłego roku niemiecka armia ma się powiększać o 20 tys. żołnierzy rocznie.

Od lipca 2027 r. młodzi Niemcy będą przechodzić obowiązkowe badania lekarskie pod kątem przydatności do służby wojskowej. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius mówił, że jest to konieczne, aby w przypadku ataku na Niemcy nie marnować czasu na ustalanie „kto jest zdolny do bycia obrońcą ojczyzny, a kto nie”.

Reklama
Reklama

Jeśli sytuacja w zakresie bezpieczeństwa się pogorszy albo do niemieckiej armii będzie się zgłaszać zbyt mało ochotników, Bundestag ma rozważyć przywrócenie przymusowej zasadniczej służby wojskowej. Zachętą do dobrowolnej służby wojskowej ma być wynagrodzenie w wysokości ok. 2,6 tys. euro miesięcznie.

Ćwiczenia żołnierzy NATO w niemieckim Bergen

Ćwiczenia żołnierzy NATO w niemieckim Bergen

Foto: REUTERS/Liesa Johannssen

Niemcy zrezygnowały z zasadniczej służby wojskowej w 2011 r. Obecnie, wobec zagrożenia, jakie może stanowić Rosja oraz w obliczu nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych, nalegających na to, by państwa Starego Kontynentu wzięły na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy, kanclerz Friedrich Merz zobowiązał się wzmocnić Bundeswehrę, by stała się ona najsilniejszą europejską armią konwencjonalną.

Komisarz ds. sił zbrojnych nie wyklucza powrotu powszechnego poboru

System, w którym wszyscy osiemnastolatkowie otrzymują kwestionariusz dotyczący ich zainteresowania służbą wojskową może jednak nie wystarczyć – stwierdził w swoim corocznym raporcie o stanie sił zbrojnych Henning Otte, komisarz parlamentarny ds. sił zbrojnych. „Personel pozostaje najpoważniejszym wąskim gardłem sił zbrojnych” – brzmi fragment raportu, cytowany przez agencję Reutera.

Pod koniec ubiegłego roku liczba aktywnych żołnierzy wzrosła w Niemczech o trzy tysiące w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak trendy demograficzne, konkurencja o wykwalifikowanych pracowników oraz wysokie wskaźniki rezygnacji ze służby hamują dalszy wzrost – zaznaczył Reuters.

Czytaj więcej

Ćwiczenia wojskowe
Wojsko
Marek Kozubal: Pobór do wojska wróci. Kogo może objąć?
Reklama
Reklama

„Istnieje ryzyko, że ambicje polityczne wyprzedzą wojskową rzeczywistość” – ostrzega raport komisarza Ottego. „Jeśli służba dobrowolna okaże się niewystarczająca, kolejnym krokiem będzie powrót do obowiązkowej służby wojskowej” – czytamy.

Teraz służba wojskowa w Niemczech trwa minimum sześć miesięcy. W ramach struktur ochotniczych (FWDL) można służyć do jedenastu miesięcy. Po co najmniej 12 miesiącach służby zostaje się żołnierzem i otrzymuje wyższy żołd.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Reuters

Włoska opozycja chce dymisji ministra Guido Crosetto
Polityka
Włochy: Opozycja chce dymisji ministra obrony, który utknął w Dubaju
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Melania Trump przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ
Polityka
Melania Trump przewodniczyła posiedzeniu RB ONZ. Iran: Hańba i hipokryzja
Emmanuel Macron
Polityka
Nowy parasol atomowy dla Europy. Emmanuel Macron wskazał m.in. Polskę
Usuwanie skutków jednego z izraelsko-amerykańskich ataków na Teheran
Polityka
Jaka przyszłość Iranu? Ekspert wskazuje „Rzeczpospolitej” kilka scenariuszy, w tym najgorszy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama