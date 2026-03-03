Niemieccy rekruci (fot. ilustracyjna)
Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, w bieżącym roku rząd Niemiec czeka debata nad wprowadzeniem obowiązkowej służby wojskowej, jeżeli okaże się, że po zmianie przepisów chętnych do wojska będzie zbyt mało.
Na początku grudnia Bundestag (izba niższa niemieckiego parlamentu) stosunkiem głosów 323 do 272 przegłosował ustawę wprowadzającą dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Osiemnastoletni Niemcy muszą teraz wypełniać kwestionariusz, w którym deklarują, czy są zainteresowani odbyciem zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej (dla dziewcząt jest to dobrowolne).
W związku ze zmieniającą się sytuacją bezpieczeństwa rząd CDU/CSU–SPD kanclerza Friedricha Merza chce do 2035 r. zwiększyć liczebność wojska do 260 tys. aktywnych mundurowych (z obecnych 184 tys.) oraz podwoić liczbę rezerwistów do 200 tys. Od przyszłego roku niemiecka armia ma się powiększać o 20 tys. żołnierzy rocznie.
Od lipca 2027 r. młodzi Niemcy będą przechodzić obowiązkowe badania lekarskie pod kątem przydatności do służby wojskowej. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius mówił, że jest to konieczne, aby w przypadku ataku na Niemcy nie marnować czasu na ustalanie „kto jest zdolny do bycia obrońcą ojczyzny, a kto nie”.
Jeśli sytuacja w zakresie bezpieczeństwa się pogorszy albo do niemieckiej armii będzie się zgłaszać zbyt mało ochotników, Bundestag ma rozważyć przywrócenie przymusowej zasadniczej służby wojskowej. Zachętą do dobrowolnej służby wojskowej ma być wynagrodzenie w wysokości ok. 2,6 tys. euro miesięcznie.
Niemcy zrezygnowały z zasadniczej służby wojskowej w 2011 r. Obecnie, wobec zagrożenia, jakie może stanowić Rosja oraz w obliczu nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych, nalegających na to, by państwa Starego Kontynentu wzięły na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy, kanclerz Friedrich Merz zobowiązał się wzmocnić Bundeswehrę, by stała się ona najsilniejszą europejską armią konwencjonalną.
System, w którym wszyscy osiemnastolatkowie otrzymują kwestionariusz dotyczący ich zainteresowania służbą wojskową może jednak nie wystarczyć – stwierdził w swoim corocznym raporcie o stanie sił zbrojnych Henning Otte, komisarz parlamentarny ds. sił zbrojnych. „Personel pozostaje najpoważniejszym wąskim gardłem sił zbrojnych” – brzmi fragment raportu, cytowany przez agencję Reutera.
Pod koniec ubiegłego roku liczba aktywnych żołnierzy wzrosła w Niemczech o trzy tysiące w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak trendy demograficzne, konkurencja o wykwalifikowanych pracowników oraz wysokie wskaźniki rezygnacji ze służby hamują dalszy wzrost – zaznaczył Reuters.
„Istnieje ryzyko, że ambicje polityczne wyprzedzą wojskową rzeczywistość” – ostrzega raport komisarza Ottego. „Jeśli służba dobrowolna okaże się niewystarczająca, kolejnym krokiem będzie powrót do obowiązkowej służby wojskowej” – czytamy.
Teraz służba wojskowa w Niemczech trwa minimum sześć miesięcy. W ramach struktur ochotniczych (FWDL) można służyć do jedenastu miesięcy. Po co najmniej 12 miesiącach służby zostaje się żołnierzem i otrzymuje wyższy żołd.
