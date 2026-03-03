Sondaż: Polacy chcą broni atomowej Na pytanie, czy Polska powinna pozyskać broń jądrową, 50,9 proc. odpowiada, że są za uzbrojeniem Polski w broń atomową, przy czym 20,9 proc. jest „zdecydowanie” za jej pozyskaniem. Przeciw pozyskaniu broni atomowej przez Polskę jest 38,6 proc. Polaków, przy czym 15,1 proc. jest „zdecydowanie” przeciw.

Ale dotyczy to także Szwecji czy Danii, które wymienił Macron, a które także należały do tej pory do krajów bardzo przywiązanych do współpracy transatlantyckiej. Prezydent Francji wskazał także na Holandię, Belgię i Grecję. Zaraz po zakończeniu przemówienia Macrona opublikowano też wspólną francusko-niemiecką deklarację o współpracy w obronie jądrowej i udziale obu krajów w manewrach z użyciem uzbrojenia atomowego jeszcze w tym roku.

Kluczowa rzecz pozostaje niezmienna: wyłącznie prezydent Francji będzie decydował o użyciu broni jądrowej. To konieczne, aby francuski system odstraszania pozostał wiarygodny. Rozstrzygnięcia muszą bowiem zapadać szybko – można usłyszeć w Paryżu. Ale Francuzi chcą także, aby ich arsenał jądrowy był w pełni suwerenny. To oni będą więc także w pojedynkę decydować o kierunku rozwoju uzbrojenia atomowego.

Niezmienne pozostaje także to, że arsenał jądrowy ma bronić „żywotnych interesów Francji”. Te interesy co prawda już w czasach De Gaulle’a miały „wymiar europejski”. Teraz jednak Macron poszedł bardzo daleko w sprecyzowaniu, co ten koncept oznacza. Jednym z kluczowych elementów ma być „zasygnalizowanie” potencjalnemu wrogowi, co jest dla Paryża niedopuszczalne.

Okręty podwodne zdolne wystrzelić pociski jądrowe

– We wrześniu zeszłego roku po ataku rosyjskich dronów na Polskę, Francja wysłała nad Wisłę trzy myśliwce Rafale, w tym jeden zdolny do przenoszenia broni jądrowej. Wtedy nie był on jednak uzbrojony w pociski atomowe. Wedle nowej doktryny taka możliwość by istniała. Prezydent otworzył możliwość stacjonowania w Polsce myśliwców Rafale z pociskami atomowymi czasowo czy na dłuższy okres. To będzie teraz przedmiotem rokowań – mówi Élie Tenenbaum.