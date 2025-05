- W Europie rozmieszczone są wojska amerykańskie, to byłaby wielka zmiana, gdyby się one wycofały i tego nie chcemy, ale jako Europejczycy musimy się z tym zmagać. Nadal będziemy się angażować, ale rzecz w tym, że powinnismy się również wzmocnić, by mniej być uzależnionymi od decyzji, które mogą być podejmowane poza Europą - ocenił Emmanuel Macron. - Jest to między innymi związane z decyzjami podejmowanymi przez Polskę, w tym z wydawaniem 5 proc. PKB na obronność. Również Francja podwoiła budżet na obronność i to są rzeczy, które mamy zamiar kontynuować. Mamy też głębokie przekonanie, że ten traktat – poprzez współpracę i jasne artykułowanie solidarności – stanowi o zmianie w stosunku do tego naszego porozumienia - podkreślił francuski prezydent.

Jak podkreślił Emmanuel Macron, „nie jesteśmy w stanie dać sobie rady sami”. - Nie możemy uciekać się do nacjonalizmu, musimy współdziałać. W tym momencie współpraca międzynarodowa jest szczególnie ważna, bardziej niż kiedykolwiek. Uważam, że traktat, który dziś podpisaliśmy, jest szczególnie solidny - powiedział.

Tusk: Wszyscy – Francja także – wyciągamy wnioski z historii

Po odpowiedzi Emmanuela Macrona na pytanie „Rzeczpospolitej” głos zabrał także Donald Tusk. - Prezydent Macron i ja udowodniliśmy, że dość dobrze radzimy sobie z zagrożeniami ze strony antyeuropejskich, populistycznych sił w Europie. Życzyłbym każdemu w Europie takiej politycznej efektywności, jaką prezentował w ostatnich latach prezydent Macron. Sam też nie mam kompleksów - powiedział szef rządu.

Wszyscy – Francja także – wyciągamy wnioski z historii. Polska stała się pierwszą ofiarą hitlerowskich Niemiec, ale Francja padła zaraz po nas. Gdyby ówczesny Zachód poważnie traktował wszystkie swoje zobowiązania – gdyby ówczesne rządy w Europie podjęły akcję w odpowiednim czasie – to być może te lata między rokiem 1939 a 1945 wyglądałby zupełnie inaczej - stwierdził Donald Tusk. - Jeśli dziś zapisujemy w traktacie klauzulę o wzajemnej pomocy – w tym militarnej na wypadek zagrożenia – to temu kluczowemu zdaniu towarzyszy nasze głębokie przekonanie, że my tej historii się nauczyliśmy. I to nie jest tak, że Polska kogoś prosi o gwarancję bezpieczeństwa. Polska buduje dziś najsilniejszą armię w Europie, aby być sojusznikiem dla wszystkich, którzy będą potrzebowali pomocy - dodał.

- Dajemy sobie wzajemne gwarancje, możecie być pewni, że intencją Emmanuela Macrona i moją jest śmiertelnie poważnie traktować ten zapis. Dlatego za tym pójdą też praktyczne, operacyjne działania i czynności dotyczące naszych przemysłów obronnych, myśli strategicznej i pełna współpraca w sprawie Ukrainy. Każdy traktat to są słowa, ale słowa tego traktatu idą najdalej jak to możliwe, a nasze intencje idą jeszcze dalej. To nie jest pusty zapis, historia oceni, czy nasze zamierzenia okazały się skuteczne - powiedział Donald Tusk.