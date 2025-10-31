Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Czy Łotwa będzie pierwszym krajem UE, który wypowie konwencję stambulską?

Łotewski parlament zdecydował o wycofaniu się z międzynarodowego porozumienia chroniącego kobiety przed przemocą, zaledwie rok po wejściu w życie konwencji stambulskiej.

Publikacja: 31.10.2025 14:36

O tym, czy Łotwa wypowie konwencję stambulską, zdecyduje prezydent Edgars Rinkēvics

O tym, czy Łotwa wypowie konwencję stambulską, zdecyduje prezydent Edgars Rinkēvics

Foto: PAP/EPA, TOMS KALNINS

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są przyczyny decyzji Łotwy o wycofaniu się z konwencji stambulskiej?
  • Jakie były wyniki głosowania w łotewskim parlamencie i co oznaczają dla dalszych kroków?
  • Kto stał za inicjatywą wycofania się Łotwy z konwencji stambulskiej?
  • W jaki sposób organizacje praw człowieka reagują na decyzję Łotwy?
  • Co symbolizują protesty przed głosowaniem w Rydze i jakie hasła przyjęły?
  • Jakie są podobieństwa między próbami wycofania z konwencji na Łotwie i w Polsce?

Łotewscy parlamentarzyści zagłosowali za rezygnacją z konwencji stambulskiej, która ma na celu ujednolicenie środków wsparcia dla ofiar przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Głosowanie odbyło się po intensywnych, trwających 14 godzin debatach i zakończyło się wynikiem 56 do 32, przy dwóch wstrzymujących się. Teraz decyzja ta czeka na zatwierdzenie przez prezydenta Łotwy Edgarsa Rinkēvicsa, który wcześniej wyraził swoje zaniepokojenie, choć nie zapowiedział, czy użyje prawa weta.

Inicjatywa wycofania się z porozumienia została zaproponowana przez prawicową partię opozycyjną Łotwa Najpierw i uzyskała wsparcie jednej z partii koalicyjnych. W przeforsowaniu ustawy pomogła Unia Zielonych i Rolników, która sprzeciwiła się premier Evice Siliņi i jej centrowo-prawicowej partii.

Ingūna Millere, przedstawicielka Łotwy Najpierw, napisała, że konwencja stambulska jest „produktem radykalnego feminizmu opartego na ideologii »gender«”, a ratyfikacja traktatu przez Łotwę to „marketing polityczny, który nie ma nic wspólnego z walką z przemocą”.

Decyzja ta spotkała się z krytyką organizacji praw człowieka, które ostrzegają, że wycofanie osłabi ochronę praw kobiet i zagrozi ofiarom przemocy domowej.

Reklama
Reklama

Protesty w Rydze. „Łotwa to nie Rosja”

Dzień przed głosowaniem w Rydze zebrało się około 5 tysięcy osób protestujących pod hasłami „Ręce precz od konwencji stambulskiej” oraz „Łotwa to nie Rosja”. Ekspertki ds. praw kobiet wskazują, że kampania na rzecz wycofania często bazuje na narracji kremlowskiej, która stara się budować obraz polityków jako obrońców wartości narodowych, a w efekcie zbliża Łotwę do politycznych wpływów Rosji, co jest szkodliwe dla społeczeństwa i integracji europejskiej.

Tamar Dekanosidze, regionalna przedstawicielka Eurazji w organizacji pozarządowej Equality Now, zajmującej się prawami kobiet, powiedziała, że ​​projekt ustawy próbuje przeformułować inicjatywy na rzecz równości płci, traktując je jako forsowanie „programu LGBTQ”, przyjmując narrację w stylu kremlowskim, która pozwala politykom przedstawiać się jako obrońcy „wartości narodowych”, zwłaszcza podczas przedwyborczych kampanii.

Łotwa byłaby pierwszym krajem Unii Europejskiej, który zdecydowałby się na taki krok, a po Turcji, która opuściła konwencję w 2021 roku, stałaby się kolejnym państwem rezygnującym z tej ważnej umowy. Wielu komentatorów i organizacji międzynarodowych apeluje do prezydenta o powstrzymanie tego procesu i wsparcie działań na rzecz pełnej realizacji konwencji oraz ochrony kobiet przed przemocą

Polskie próby wypowiedzenia konwencji za rządów PiS

Konwencję podpisało 45 państw i UE, ratyfikowały ją 34 kraje. Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., a ratyfikowała w 2015 r.

Pięć lat później, za rządów Zjednoczonej Prawicy, ówczesny premier Mateusz Morawiecki,  skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją, a zrobił to na wniosek ministra sprawiedliwości w swoim rządzie, Zbigniewa Ziobry.  Wcześniej szef Solidarnej Polski  złożył do minister rodziny, pracy i polityki społecznej wniosek o wszczęcie procedury wypowiedzenia konwencji. Według Ziobry "w warstwie ideologicznej jest ona niezgodna z Konstytucją RP i polskim porządkiem prawnym".

Reklama
Reklama

Ziobro argumentował wówczas, że konwencja stambulska „nie tylko nie prowadzi do poprawy sytuacji kobiet, ale przeciwnie, może w konsekwencji doprowadzić nieuchronnie do znacznego pogorszenia sytuacji kobiet i wzrostu przemocy domowej w Polsce”.

Morawiecki dodawał, że istnieje groźba, iż konwencja antyprzemocowa  „godzi w nasz porządek prawny, że ma ideologiczne podłoże, niewłaściwie definiuje realne źródła przemocy wobec kobiet i nie dostarcza skutecznych narzędzi do walki z przemocą domową”.

Wypowiedzeniu konwencji stambulskiej zapobiegł w styczniu 2024 roku rząd premiera Donalda Tuska, wycofując wniosek Morawieckiego z Trybunału Konstytucyjnego. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Łotwa

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są przyczyny decyzji Łotwy o wycofaniu się z konwencji stambulskiej?
  • Jakie były wyniki głosowania w łotewskim parlamencie i co oznaczają dla dalszych kroków?
  • Kto stał za inicjatywą wycofania się Łotwy z konwencji stambulskiej?
  • W jaki sposób organizacje praw człowieka reagują na decyzję Łotwy?
  • Co symbolizują protesty przed głosowaniem w Rydze i jakie hasła przyjęły?
  • Jakie są podobieństwa między próbami wycofania z konwencji na Łotwie i w Polsce?
Pozostało jeszcze 88% artykułu

Łotewscy parlamentarzyści zagłosowali za rezygnacją z konwencji stambulskiej, która ma na celu ujednolicenie środków wsparcia dla ofiar przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Głosowanie odbyło się po intensywnych, trwających 14 godzin debatach i zakończyło się wynikiem 56 do 32, przy dwóch wstrzymujących się. Teraz decyzja ta czeka na zatwierdzenie przez prezydenta Łotwy Edgarsa Rinkēvicsa, który wcześniej wyraził swoje zaniepokojenie, choć nie zapowiedział, czy użyje prawa weta.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nicolás Maduro
Polityka
Nieoficjalnie: USA podjęły decyzję o zaatakowaniu celów w Wenezueli
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Donald Trump
Polityka
Donald Trump nakazał Pentagonowi wznowienie testów broni atomowej
Nota z Moskwy, która wszystko zmieniła. Dlaczego nie doszło do szczytu Trump-Putin w Budapeszcie?
Polityka
Nota z Moskwy, która wszystko zmieniła. Dlaczego nie doszło do szczytu Trump-Putin w Budapeszcie?
J.D. Vance
Polityka
Trwa paraliż administracji USA. J.D. Vance ostrzega przed świąteczną katastrofą
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
W Iranie nie widać oznak erozji reżimu ajatollahów. Na razie
Polityka
W Iranie nie widać oznak erozji reżimu ajatollahów. Na razie
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie