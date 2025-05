Emmanuel Macron i Donald Tusk w Nancy podpisują traktat. To nie jest alternatywa dla NATO

I podkreślił: - I co najważniejsze, wzmocniona współpraca wojskowa z europejskimi potęgami jest czymś, co jest oczekiwane przez Stany Zjednoczone. Trump od początku swojej prezydentury sięga po bardzo silne argumenty, aby przekonać Europę do tego, że musi się lepiej organizować, gdy idzie o zapewnienie własnego bezpieczeństwa. Ameryka już nie będzie roztaczać jedynego parasola ochronnego. To Europa musi wziąć za siebie odpowiedzialność. Zadaniem Polski jest nie tylko się na to zgodzić, ale być liderem w tym procesie. I my nim jesteśmy. Chcemy wzmocnienia Europy, ale równocześnie najgłośniej mówimy, że to nie jest alternatywa dla NATO, tylko jego uzupełnienie. Proces, który musi bezwzględnie przebiegać w harmonii z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi. Polska ma tu szczególnie mocne papiery i w Waszyngtonie, i w Brukseli, Berlinie i gdziekolwiek indziej - dodał premier.

W piątek w południe na Placu Stanisława w Nancy zgromadził się całkiem duży tłum. I to nie tylko z uwagi na przyjazd Macrona.

- Stanisław Leszczyński był najlepszym ze wszystkich książąt Lotaryngii. Pozostawił bardzo wiele zabytków, całkowicie przebudował nasze miasto. Zachowujemy go wszyscy w bardzo ciepłej pamięci. Tym bardziej, że w naszym regionie wciąż żyje wielu Francuzów polskiego pochodzenia, imigrantów z lat dwudziestych XX wieku, którzy tu przyjeżdżali pracować do hut, kopalń. Dlatego wszyscy tu wiedzą, że to właśnie w Nancy zostanie podpisany nowy traktat o przyjaźni z Polską - mówi „Rzeczpospolitej” Otthofer, świeżo upieczony absolwent prawa na tutejszym uniwersytecie.