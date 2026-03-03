Rzeczpospolita
Wydarzenia
Broń atomowa dla Polski? Polacy zdecydowali w sondażu

Czy Polska powinna wejść w posiadanie broni jądrowej? Z nowego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Radia Zet wynika, że większość Polaków popiera takie rozwiązanie, jednak znaczna część mieszkańców naszego kraju ma inne zdanie.

Publikacja: 03.03.2026 09:50

Premier Donald Tusk odniósł się do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona dotyczących programu odstraszania nuklearnego

Premier Donald Tusk odniósł się do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona dotyczących programu odstraszania nuklearnego

Foto: PAP/EPA/TERESA SUAREZ

Jakub Czermiński

„Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego” – oświadczył w poniedziałek w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. „Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować” – dodał.

Szef rządu odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który ogłosił, że Francja zwiększy liczbę posiadanych przez siebie głowic nuklearnych oraz nie będzie już informować o wielkości swego arsenału jądrowego. Macron oznajmił, że odstraszaniem atomowym Francji zainteresowanych jest osiem państw europejskich, m.in. Niemcy, Holandia, Belgia i Polska.

Emmanuel Macron i Friedrich Merz
Dyplomacja
Europa łamie tabu w sprawie broni atomowej. Czy jest w stanie zastąpić USA?

Natowski program Nuclear Sharing

W NATO od lat 50. XX wieku działa program Nuclear Sharing, który umożliwia udostępnienie broni jądrowej państwom członkowskim nieposiadającym własnej broni atomowej. To element polityki odstraszania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obecnie w programie uczestniczą Belgia, Niemcy, Włochy, Holandia i Turcja. Broń atomowa rozmieszczona w krajach, które jej nie posiadają, pozostaje pod kontrolą Stanów Zjednoczonych.

Własną broń jądrową posiadają dwaj europejscy członkowie NATO, Francja i Wielka Brytania, przy czym Paryż ma dysponować ok. 290 głowicami, a Londyn ok. 260, z których ok. 120 ma być gotowych do natychmiastowego użycia. Brytyjski potencjał w zakresie środków służących odstraszaniu nuklearnemu ogranicza się do zdolnych do przenoszenia głowic atomowych okrętów podwodnych, z których co najmniej jeden, uzbrojony w pociski Trident, zawsze pełni patrol na morzu. Francuskie zdolności jądrowe oparte są o pociski odpalane z okrętów podwodnych oraz przenoszone przez samoloty Rafale.

Prezydenci Karol Nawrocki i Andrzej Duda o broni jądrowej dla Polski

Zwolennikami tego, by Polska znalazła się pod tzw. parasolem nuklearnym są m.in. obecny i były prezydent Polski, Karol Nawrocki i Andrzej Duda. Przed rokiem w rozmowie z „Financial Times” Duda powiedział, że chciałby przeniesienia amerykańskiej broni atomowej na terytorium Polski, co miałoby odstraszać Rosję przed ewentualną agresją wymierzoną w nasz kraj. – Granice NATO przesunęły się w 1999 roku na wschód, więc 26 lat później (Polska wstąpiła do NATO 12 marca 1999 roku – red.) infrastruktura NATO również powinna przesunąć się na wschód. Dla mnie to oczywiste – stwierdził.

Emmanuel Macron
Polityka
Nowy parasol atomowy dla Europy. Emmanuel Macron wskazał m.in. Polskę

We wrześniu 2025 r. Karol Nawrocki w wywiadzie dla LCI wyraził opinię, że Polska powinna dołączyć do programu Nuclear Sharing oraz mieć swoje zdolności atomowe, zarówno energetyczne, jak i militarne. Z kolei w niedawnej rozmowie z Polsat News prezydent ogłosił, że „zbudowanie bezpieczeństwa Polski nawet w oparciu o potencjał jądrowy” to kierunek, który popiera.

Czy Polska powinna mieć broń atomową? Wyniki sondażu

Czy Polska powinna pozyskać broń jądrową? Takie pytanie zadano uczestnikom sondażu, przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Radia ZET. Ponad połowa ankietowanych (50,9 proc.) odpowiedziała twierdząco, przy czym „zdecydowanie” za uzbrojeniem Polski w broń atomową opowiedziało się 20,9 proc. pytanych, a „raczej” – 30 proc. Odmiennego zdania było 38,6 proc. respondentów: 15,1 proc. „zdecydowanie”, a 23,5 proc. „raczej”. Co dziesiąty ankietowany (10,5 proc.) wybrał odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Według sondażu, pozyskania przez Polskę broni atomowej najczęściej chcą wyborcy Konfederacji (79 proc.) oraz Prawa i Sprawiedliwości (65 proc.), najrzadziej zaś zwolennicy Koalicji Obywatelskiej (35 proc.).

Państwa uczestniczące w programie Nuclear Sharing

Państwa uczestniczące w programie Nuclear Sharing

Foto: PAP

Badanie zostało przeprowadzone 27 i 28 lutego metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1073 osób.

Źródło: rp.pl / Radio Zet

