Tak oto od Trumpa 2.0 „dowiedzieliśmy się”, że to on zatrzymał rujnowanie kraju przez tych wstrętnych Demokratów. Realia są takie, że w 2024 r. amerykański PKB wzrósł o 2,4 proc., a w zeszłym zwiększył się nieco mniej, bo o 2,2 proc. Co ważne, w czwartym kwartale dynamika spadła do zaledwie 1,4 proc. Trump w orędziu oświadczył, że w minionych 12 miesiącach pozyskał zobowiązania innych państw (nie dodając, że stosując wobec nich szantaż celno-taryfowy) w sprawie zainwestowania w USA z górą 18 bln dol. Trudno to dokładnie zweryfikować, ale nawet na stronie informacyjnej Białego Domu, zaktualizowanej w dniu wygłoszenia orędzia, jest mowa o kwocie 9,7 mld dol. Ile z tego się ziści, to już inna sprawa.

Trump i jego akolici z uporem utrzymują, że narzucone przez nich cła importowe – w większości przypadków wprowadzone nielegalnie, jak to orzekł Sąd Najwyższy – służą redukcji deficytu handlowego. To nieprawda, bo deficyt w obrotach towarowych USA z zagranicą w 2025 r. wyniósł 1,241 bln dol., podczas gdy w 2024 r. było to 1,215 bln dol. Wciąż nie rozumieją, że tenże deficyt nie jest skutkiem jakichś oszukańczych machinacji innych państw, lecz odzwierciedla niską stopę oszczędności oraz wysoki, 6,5-proc. PKB, poziom amerykańskiego deficytu budżetowego?

Nadal usłużni doradcy amerykańskiego prezydenta, jak i on sam fałszywie twierdzą, że wpływy z cel importowych, które w zeszłym roku wyniosły około 140 mld dol., nie obciążają Amerykanów, a tych, którzy na ich rynek eksportują. Nonsens! Dotkliwy ciężar ceł w zasadniczej mierze spadł na amerykańskich producentów i konsumentów. Szacuje się, że z tego powodu w zeszłym roku tamtejsze gospodarstwa domowe zapłaciły dodatkowo każde po ponad 1000 dol.

Nieprawdą też jest, że trumponomika w praktyce przyczynia się do obniżania stopy inflacji. To fakt, że wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI, rok do roku) spadł z 2,9 proc. w 2024 r. do 2,7proc. w roku ubiegłym, ale nie dlatego, że rządzi Trump. Według analiz ekonomistów z Harvardu akurat jego polityka pociągnęła za sobą dodatkowy wzrost cen o 0,92 proc. w styczniu tego roku w porównaniu z ubiegłorocznym styczniem.

Wbrew powtarzanym w orędziu supozycjom sytuacja pogorszyła się także na rynku pracy. Stopa bezrobocia wzrosła za obecnej prezydentury Trumpa z 4,1 proc. w grudniu 2024 r., ostatnim miesiącu urzędowania znienawidzonego przez niego prezydenta Joe Bidena (znienawidzonego do tego stopnia, że zamiast jego fotografii w Białym Domu w galerii poprzednich prezydentów USA eksponowane jest zdjęcie automatycznego pióra służącego do składania podpisów) do 4,3 proc. w styczniu tego roku. Stało się tak, ponieważ odsetek zatrudnionych w grupie ludności w wieku produkcyjnym obniżył się z 60,1 proc. przed rokiem do 59,8 proc. w styczniu 2026 r.

Globalna scena

Orędzie o stanie państwa z reguły koncentruje się na sprawach krajowych. Takoż było i przy okazji rekordowo długiego (107 minut) wystąpienia 47. prezydenta USA. Donald Trump sporo mówił o sprawach wewnętrznych, bo trwa już kampania wyborcza przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi, w których Republikanie mogą stracić większość. Sądzę, że w przypadku Izby Reprezentantów tak właśnie będzie. Wtedy – jeśli nie wcześniej – wielce prawdopodobne będzie wdrożenie procedury impeachmentu, ale jeszcze bardziej prawdopodobne jest, że nie zwieńczy się ona usunięciem Trumpa z urzędu. Chociaż, kto wie… Z jednej strony bowiem przybywa republikańskich członków Kongresu, którzy wstydzą się takiego prezydenta, czemu klaka w trakcie orędzia bynajmniej nie zaprzecza. Z drugiej strony, niektórzy wolą, aby na 48. kadencję wiceprezydent J.D. Vance startował w wyborach w 2028 r. z pozycji prezydenta, którą objąłby po usunięciu Trumpa, bo to zwiększyłoby szansę na pokonanie kandydata Demokratów.