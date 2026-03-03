Z tego artykułu dowiesz się: Jak długo według Beniamina Netanjahu i Donalda Trumpa potrwa wojna z Iranem?

Jak przedstawiciele administracji USA uzasadniali rozpoczęcie działań militarnych przeciw Iranowi?

Na co liczy Beniamin Netanjahu w związku z wojną USA i Izraela z Iranem?

Od soboty USA i Izrael atakują z powietrza cele w Iranie w ramach operacji Epicka Furia (operacja amerykańska) i Ryczący Lew (operacja izraelska). Iran w odwecie zaczął atakować cele w Izraelu, ale także w krajach Zatoki Perskiej, które są sojusznikami USA – m.in. w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Kuwejcie i Bahrajnie. Donald Trump w rozmowie z „New York Times” mówił, że ataki na Iran mogą potrwać ok. czterech tygodni. Trump zapewnia jednak, że USA są gotowe nawet na jeszcze dłuższy konflikt. Jak dotąd w wyniku działań odwetowych Iranu zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy.

W sobotnich uderzeniach powietrznych na Iran zginął najwyższy przywódca duchowy Islamskiej Republiki Iranu ajatollah Ali Chamenei (w poniedziałek pojawiła się informacja, że w wyniku obrażeń doznanych w ataku zmarła też jego żona).

Beniamin Netanjahu mówi, że wojna z Iranem jest szansą na pokój

Netanjahu w rozmowie z Fox News zapewnił, że wojna z Iranem nie będzie trwała wiele lat. – Powiedziałem że to może być szybkie i stanowcze (działanie). Może potrwać przez pewien czas, ale nie potrwa przez lata. To nie jest niekończąca się wojna – zapewnił izraelski premier. Wcześniej o tym, że wojna z Iranem nie będzie niekończącym się konfliktem zapewniał sekretarz obrony USA Pete Hegseth.