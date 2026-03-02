Rzeczpospolita
Pete Hegseth: Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej

Sekretarz wojny USA Pete Hegseth powiedział w oświadczeniu, poświęconemu atakowi na Iran, że „nie USA zaczęły tę wojnę, ale my ją kończymy za prezydentury prezydenta Trumpa.

Aktualizacja: 02.03.2026 15:14 Publikacja: 02.03.2026 14:25

Pete Hegseth

Pete Hegseth

Foto: Reuters/Elizabeth Frantz

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie cele miała operacja wojskowa USA i Izraela przeciwko Iranowi?
  • Dlaczego sekretarz wojny USA odrzucił porównania do konfliktów w Iraku i Afganistanie?
  • Jakie środki zastosowano podczas operacji "Epicka Furia" przeciw Iranowi?
  • Jakie były powody utrudnionego dostępu do mediów w Iranie w czasie operacji wojskowej?
  • Jakie decyzje podjęło dowództwo USA w kontekście operacji przeciwko Iranowi?
  • Jakie było stanowisko władz irańskich podczas negocjacji z USA przed rozpoczęciem konfliktu?

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth otworzył konferencję prasową w Pentagonie, określając amerykańsko-izraelską operację, która „doprowadziła do wyeliminowania najważniejszych przywódców Iranu” mianem „najdokładniejszej operacji powietrznej w historii”.

Przemawiając w Pentagonie, Hegseth powiedział, że trwające ataki na Iran „mają jasno określony cel i nie będą preludium do długotrwałego i nieprzerwanego konfliktu”. Stwierdził, że ataki mają na celu redukcję irańskiej marynarki wojennej i położenie kresu irańskim ambicjom nuklearnym i rakietowym. Dodał, że „reżim irański od 47 lat przeciwstawiał się Ameryce”, ale operacja „nie jest wojną obliczona na zmianę reżimu, ale reżim z pewnością się zmienił, a świat na tym zyskał”.

Hegseth powiedział, że rozpoczęta na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa operacja „Epicka Furia” (Epic Fury) to „najbardziej śmiercionośna, złożona i najbardziej precyzyjna operacja powietrzna w historii”. – Misja operacji „Epicka Furia” jest laserowo skoncentrowana. Zniszczyć irańskie rakiety (...). Zniszczyć irańską produkcję pocisków, zniszczyć ich marynarkę wojenną i infrastrukturę bezpieczeństwa, aby nigdy nie mieli broni jądrowej – powiedział.

Stwierdził, że USA „nie będą się wahać” i zniszczą infrastrukturę wojenną Iranu. – Uderzamy z chirurgiczną precyzją i bez wahania – powiedział. 

Czytaj więcej

Ali Chamenei
Polityka
Ali Chamenei nie żyje. 36 lat twardych rządów i otwartej wrogości wobec USA i Izraela

Pete Hegseth: „Żadnego plątania się w budowanie narodu i demokracji. Walczymy, aby wygrać”

Hegseth odrzucił porównania między obecną operacją militarną USA i Izraela przeciw Iranowi a wojną w Iraku i Afganistanie. Porównania takie określił jako „głupie”. Stwierdził, że „prezydent Donald Trump jest zdeterminowany, aby uchronić Stany Zjednoczone przed bagnem budowania narodu”, podobnym do tego, które miało miejsce w czasie poprzednich wojen na Bliskim Wschodzie. – Żadnych głupich zasad walki, żadnego plątania się w „budowanie narodu”, żadnych ćwiczeń z budowania demokracji, żadnych politycznie poprawnych wojen. Walczymy, by wygrać, i nie marnujemy czasu ani życia – oświadczył. 

Hegseth stwierdził też podczas swojego pierwszego publicznego wystąpienia po wspólnym ataku USA i Izraela na Iran, że irańscy urzędnicy „spędzili tygodnie na przeciąganiu ostatnich rund negocjacji z USA, planując atak”. – Poprzedni reżim miał wszelkie szanse na zawarcie pokojowego i rozsądnego porozumienia. Ale Teheran nie negocjował. Grał na zwłokę – dodał Hegseth.

Czytaj więcej

Amerykanie od soboty atakują cele w Iranie
Konflikty zbrojne
Pentagon przyznaje: Nic nie wskazywało, że Iran zamierzał zaatakować pierwszy

Hegseth: Teheran „arogancko odmówił porzucenia ambicji nuklearnych”

Sekretarz obrony powiedział w Pentagonie, że Iran „buduje potężne rakiety i drony, aby stworzyć konwencjonalną tarczę dla swoich ambicji szantażu nuklearnego”. Przypomniał, że ataki w zeszłym roku „zniszczyły” irańskie obiekty nuklearne. Stwierdził, że rząd Teheranu „arogancko odmówił” porzucenia przyszłych ambicji nuklearnych.

Dodał, że administracja Trumpa podjęła wysiłki dyplomatyczne przed rozpoczęciem wojny przez Stany Zjednoczone.

Gen. Dan Caine: ostateczną decyzję Donald Trump podjął w piątek

Generał sił powietrznych Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (CENTCOM), powiedział reporterom, że ostateczną decyzję Trump podjął w piątek o godzinie 15:38 czasu wschodniego, na kilka godzin przed rozpoczęciem operacji. – Prezydent powiedział: „Zatwierdzam operację Epicka Furia... Powodzenia” – zrelacjonował Caine.

Powiedział, że to umożliwiło wszystkim elementom połączonych sił USA przeprowadzenie ostatecznych przygotowań, przy czym baterie obrony powietrznej szykowały się do działania, a piloci i załogi ćwiczyli swoje pakiety uderzeniowe po raz ostatni. Caine dodał, że tymczasem załogi lotnicze rozpoczęły ładowanie ostatniej broni, a dwie amerykańskie grupy uderzeniowe lotniskowców ruszyły w kierunku swoich punktów startowych.

Czytaj więcej

Akcja ratunkowa w miejscowości Minab w Iranie, gdzie wojska USA lub Izraela zbombardowały szkołę pod
Konflikty zbrojne
Wojska USA lub Izraela zbombardowały szkołę podstawową w Iranie. Media: Zginęło 120 dzieci

Powiedział też, że w poniedziałek do Iranu wkroczy więcej sił pod dowództwem Centralnego Dowództwa admirała Brada Coopera. W operacji – jak poinformował – już biorą udział tysiące żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, w tym z sił rezerwy i Gwardii Narodowej; setki zaawansowanych myśliwców; dziesiątki samolotów tankujących; Grupa Uderzeniowa Lotniskowców Lincoln i Ford oraz ich skrzydła powietrzne. 

Gen. Caine ujawnił, że na początku operacji militarnej Amerykanie przeprowadzili też operacje cybernetyczne, mające na celu „zakłócanie, dezorientację i wprowadzanie zamieszania” w działaniach sił irańskich. Stwierdził, że ograniczyło to zdolność Iranu do oceny ataku i skoordynowania reakcji.

Doniesienia z Iranu wskazują, że w weekend dostęp do Internetu, mediów i innych systemów komunikacyjnych w całym kraju został poważnie utrudniony w wyniku ataków ze strony sił USA i Izraela. – Operacja ta była ściśle tajna, tak aby wróg w każdej chwili widział jedno: szybkość, zaskoczenie i gwałtowność działań – powiedział Caine.


