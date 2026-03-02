Pete Hegseth: Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej

Stwierdził, że USA „nie będą się wahać” i zniszczą infrastrukturę wojenną Iranu. – Uderzamy z chirurgiczną precyzją i bez wahania – powiedział.

Pete Hegseth: „Żadnego plątania się w budowanie narodu i demokracji. Walczymy, aby wygrać”

Hegseth odrzucił porównania między obecną operacją militarną USA i Izraela przeciw Iranowi a wojną w Iraku i Afganistanie. Porównania takie określił jako „głupie”. Stwierdził, że „prezydent Donald Trump jest zdeterminowany, aby uchronić Stany Zjednoczone przed bagnem budowania narodu”, podobnym do tego, które miało miejsce w czasie poprzednich wojen na Bliskim Wschodzie. – Żadnych głupich zasad walki, żadnego plątania się w „budowanie narodu”, żadnych ćwiczeń z budowania demokracji, żadnych politycznie poprawnych wojen. Walczymy, by wygrać, i nie marnujemy czasu ani życia – oświadczył.

Hegseth stwierdził też podczas swojego pierwszego publicznego wystąpienia po wspólnym ataku USA i Izraela na Iran, że irańscy urzędnicy „spędzili tygodnie na przeciąganiu ostatnich rund negocjacji z USA, planując atak”. – Poprzedni reżim miał wszelkie szanse na zawarcie pokojowego i rozsądnego porozumienia. Ale Teheran nie negocjował. Grał na zwłokę – dodał Hegseth.

Hegseth: Teheran „arogancko odmówił porzucenia ambicji nuklearnych”

Sekretarz obrony powiedział w Pentagonie, że Iran „buduje potężne rakiety i drony, aby stworzyć konwencjonalną tarczę dla swoich ambicji szantażu nuklearnego”. Przypomniał, że ataki w zeszłym roku „zniszczyły” irańskie obiekty nuklearne. Stwierdził, że rząd Teheranu „arogancko odmówił” porzucenia przyszłych ambicji nuklearnych.