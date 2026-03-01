USA i Izrael zaatakowały Iran. Według doniesień, w zbombardowanej irańskiej szkole zginęła ponad setka dzieci

Według doniesień, pierwszymi ofiarami amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran były dzieci. Irańskie media podały w sobotę, że bomby spadły na szkołę podstawową dla dziewcząt, położoną w mieście Minab (ostan Hormozgan) na południu Iranu. Początkowo informowano o kilkudziesięciu zabitych uczennicach, najnowsze doniesienia z niedzieli mówią, że zginęło co najmniej 148 osób, w tym ok. 120 dzieci.

W budynku szkoły, który został zbombardowany, mogło przebywać w chwili ataku ok. 170 osób. Dlaczego w sobotę w szkole było tak wiele uczennic? W Iranie, podobnie jak w innych krajach islamskich, tydzień zaczyna się od soboty, a kończy w piątek. Uczniowie mają wolne w czwartek i w piątek, a w sobotę biorą udział w lekcjach.

Akcja irańskich służb i wolontariuszy na gruzach szkoły w Minab, zbombardowanej podczas amerykańsko-izraelskiego ataku Foto: Abbas Zakeri/Mehr News/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Na miejscu ataku przeprowadzono akcję ratunkową. Na zdjęciach opublikowanych przez agencję WANA (West Asia News Agency) widać, jak ratownicy wydobywają spod gruzów ciała dziewczynek. Dokładna liczba ofiar ani to, ile dzieci było wśród zabitych, nie zostało potwierdzone przez niezależne źródła.

Iran obarczył winą za tragedię USA i Izrael. Według przedstawiciela irańskich władz, szkoła została zaatakowana za pomocą trzech pocisków rakietowych. „Z powagą odnosimy się do tych doniesień. Ochrona ludności cywilnej to sprawa najwyższej wagi i będziemy nadal podejmować wszelkie dostępne środki ostrożności, by zminimalizować ryzyko niezamierzonych szkód” – skomentował Tim Hawkins, rzecznik Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM), w oświadczeniu cytowanym przez amerykańskie media. Izraelskie dowództwo stwierdziło, że nie ma wiedzy o żadnych działaniach Sił Obronnych Izraela (IDF) w rejonie Minab.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian nazwał zbombardowanie szkoły „barbarzyńskim czynem” i „kolejną czarną kartą w historii niezliczonych zbrodni popełnionych przez agresorów”.