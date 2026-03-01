Od kwietnia wchodzą zmiany w L4

Od 13 kwietnia wejdą w życie ważne przepisy dotyczące L4
Wprowadzona nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ma usprawnić kontrole zwolnień i skrócić czas oczekiwania na decyzje. Zmiany będą wdrażane etapami.
Dla przypomnienia, zgodnie z prawem ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia od pracy, gdy w okresie orzeczonej niezdolności wykonywał pracę zarobkową lub aktywność niezgodną z celem zwolnienia. Oba te pojęcia nie miały do tej pory definicji ustawowej, przez co ich interpretacją zajmowały się sądy. Nowelizacja porządkuje te kwestie i opiera się na dotychczasowej linii orzeczniczej.
Czytaj więcej
Wrocławski sąd rejonowy przyznał rację firmie inwestycyjnej, która zwolniła pracownika za to, że...
Nowelizacja rozszerza także możliwości kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 13 kwietnia ZUS będzie mógł kierować ubezpieczonych na badania do lekarzy orzeczników lub konsultantów, zarówno w wyznaczonych placówkach, jak i w miejscu pobytu chorego. Dodatkowo uzyska prawo do żądania dokumentacji medycznej od podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Ta zmiana ma przełożyć się na większą skuteczność kontroli i lepszy dostęp do informacji o stanie zdrowia osób korzystających ze zwolnień.
Od kwietnia zmienią się również kwestie dotyczące orzecznictwa. Jak donosi Rynek Zdrowia, w niektórych sprawach decyzję będą mogli podejmować nie tylko lekarze, ale również pielęgniarki, pielęgniarze i fizjoterapeuci posiadający tytuł specjalisty. Pielęgniarki i pielęgniarze będą mogli orzekać jedynie w sprawach dotyczących niezdolności do samodzielnej egzystencji, zaś fizjoterapeuci w sprawach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. W ten sposób rząd chce przyspieszyć proces wydawania orzeczeń i rozładować kolejki. Przepisy wprowadzą również możliwość realizacji zadań przez lekarzy orzeczników oraz osób wykonujących samodzielny zawód medyczny na podstawie umowy o świadczenie usług, a nie, jak było do tej pory, jedynie na podstawie umowy o pracę.
Kolejna istotna zmiana dotyczy możliwości wykonywania pracy podczas zwolnienia lekarskiego, jednak zacznie ona obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2027 r. Nowe przepisy przewidują, że osoby posiadające więcej niż jeden tytuł do ubezpieczenia będą mogły korzystać ze zwolnienia tylko w jednym miejscu pracy, a w innym kontynuować obowiązki zawodowe, o ile pozwala na to stan zdrowia.
W praktyce oznacza to, że pracownik wykonujący pracę fizyczną, który ulegnie urazowi uniemożliwiającemu dalsze wykonywanie takich obowiązków, będzie mógł jednocześnie prowadzić działalność o charakterze umysłowym. Przykładem może być osoba pracująca fizycznie, która mimo kontuzji nadal jest w stanie pracować przy komputerze lub prowadzić rozmowy online. Podobnie lekarz, który nie może wykonywać zabiegów, jest w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne. To rozwiązanie ma przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Ubezpieczeni nie będą tracić części dochodów, a pracodawcy zachowają dostęp do pracy osób, które mimo ograniczeń zdrowotnych mogą wykonywać określone zadania.
Czytaj więcej
Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej to dosyć niedawno wprowadzony rodzaj dodatkowego urlopu...
W przepisach powszechnie obowiązującego prawa nie ma podstawy prawnej dla odmowy urzędowego ogłoszenia wyroku Tr...
Rząd planuje zmianę zasad dotyczących usuwania azbestu. Nowe przepisy mają uprościć związane z tym procedury. Zr...
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), który...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas