Od kwietnia wchodzą zmiany w L4

Już 13 kwietnia wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zwolnień lekarskich. Mają one doprecyzować pojęcia pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem L4 oraz rozszerzą uprawnienia kontrolne ZUS. Kolejne zmiany zaczną obowiązywać od 2027 r.

Publikacja: 01.03.2026 19:04

Od 13 kwietnia wejdą w życie ważne przepisy dotyczące L4

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w przepisach dotyczących zwolnień lekarskich wejdą w życie 13 kwietnia?
  • Jakie nowe uprawnienia zyska Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 13 kwietnia?
  • Kto poza lekarzami będzie mógł podejmować decyzje w sprawach orzecznictwa dotyczącego niezdolności do pracy?
  • Jakie zmiany dotyczące wykonywania pracy podczas zwolnienia lekarskiego wejdą w życie od 2027 roku?

Wprowadzona nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ma usprawnić kontrole zwolnień i skrócić czas oczekiwania na decyzje. Zmiany będą wdrażane etapami.

Nowe zasady kontroli L4 i doprecyzowanie przepisów. Co zmieni się od 13 kwietnia?

Dla przypomnienia, zgodnie z prawem ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia od pracy, gdy w okresie orzeczonej niezdolności wykonywał pracę zarobkową lub aktywność niezgodną z celem zwolnienia. Oba te pojęcia nie miały do tej pory definicji ustawowej, przez co ich interpretacją zajmowały się sądy. Nowelizacja porządkuje te kwestie i opiera się na dotychczasowej linii orzeczniczej.

  • Praca zarobkowa została określona jako każda czynność mająca charakter zarobkowy, niezależnie od formy zatrudnienia. Jednocześnie wyłączono z tej definicji czynności incydentalne, które wynikają z istotnych okoliczności i których zaniechanie mogłoby prowadzić do poważnych konsekwencji, na przykład strat finansowych. Podkreślono jednak, że takie działania nie mogą wynikać z polecenia pracodawcy.
  • Z kolei aktywność niezgodna z celem zwolnienia to każda czynność, która utrudnia powrót do zdrowia lub wydłuża proces leczenia. Może to obejmować intensywny wysiłek fizyczny lub niestosowanie się do zaleceń lekarskich. Ocena takich działań zależy od rodzaju i przyczyn zwolnienia lekarskiego. Jednocześnie przepisy wyraźnie wyłączają z tego zakresu codzienne czynności oraz działania incydentalne wynikające z ważnych okoliczności.
Nowelizacja rozszerza także możliwości kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 13 kwietnia ZUS będzie mógł kierować ubezpieczonych na badania do lekarzy orzeczników lub konsultantów, zarówno w wyznaczonych placówkach, jak i w miejscu pobytu chorego. Dodatkowo uzyska prawo do żądania dokumentacji medycznej od podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Ta zmiana ma przełożyć się na większą skuteczność kontroli i lepszy dostęp do informacji o stanie zdrowia osób korzystających ze zwolnień.

Od kwietnia zmienią się również kwestie dotyczące orzecznictwa. Jak donosi Rynek Zdrowia, w niektórych sprawach decyzję będą mogli podejmować nie tylko lekarze, ale również pielęgniarki, pielęgniarze i fizjoterapeuci posiadający tytuł specjalisty. Pielęgniarki i pielęgniarze będą mogli orzekać jedynie w sprawach dotyczących niezdolności do samodzielnej egzystencji, zaś fizjoterapeuci w sprawach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. W ten sposób rząd chce przyspieszyć proces wydawania orzeczeń i rozładować kolejki. Przepisy wprowadzą również możliwość realizacji zadań przez lekarzy orzeczników oraz osób wykonujących samodzielny zawód medyczny na podstawie umowy o świadczenie usług, a nie, jak było do tej pory, jedynie na podstawie umowy o pracę.

Praca na L4 i zmiany od 2027 r.

Kolejna istotna zmiana dotyczy możliwości wykonywania pracy podczas zwolnienia lekarskiego, jednak zacznie ona obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2027 r. Nowe przepisy przewidują, że osoby posiadające więcej niż jeden tytuł do ubezpieczenia będą mogły korzystać ze zwolnienia tylko w jednym miejscu pracy, a w innym kontynuować obowiązki zawodowe, o ile pozwala na to stan zdrowia.

W praktyce oznacza to, że pracownik wykonujący pracę fizyczną, który ulegnie urazowi uniemożliwiającemu dalsze wykonywanie takich obowiązków, będzie mógł jednocześnie prowadzić działalność o charakterze umysłowym. Przykładem może być osoba pracująca fizycznie, która mimo kontuzji nadal jest w stanie pracować przy komputerze lub prowadzić rozmowy online. Podobnie lekarz, który nie może wykonywać zabiegów, jest w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne. To rozwiązanie ma przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Ubezpieczeni nie będą tracić części dochodów, a pracodawcy zachowają dostęp do pracy osób, które mimo ograniczeń zdrowotnych mogą wykonywać określone zadania.

