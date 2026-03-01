Od kwietnia wchodzą zmiany w L4

Nowelizacja rozszerza także możliwości kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 13 kwietnia ZUS będzie mógł kierować ubezpieczonych na badania do lekarzy orzeczników lub konsultantów, zarówno w wyznaczonych placówkach, jak i w miejscu pobytu chorego. Dodatkowo uzyska prawo do żądania dokumentacji medycznej od podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Ta zmiana ma przełożyć się na większą skuteczność kontroli i lepszy dostęp do informacji o stanie zdrowia osób korzystających ze zwolnień.

Od kwietnia zmienią się również kwestie dotyczące orzecznictwa. Jak donosi Rynek Zdrowia, w niektórych sprawach decyzję będą mogli podejmować nie tylko lekarze, ale również pielęgniarki, pielęgniarze i fizjoterapeuci posiadający tytuł specjalisty. Pielęgniarki i pielęgniarze będą mogli orzekać jedynie w sprawach dotyczących niezdolności do samodzielnej egzystencji, zaś fizjoterapeuci w sprawach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. W ten sposób rząd chce przyspieszyć proces wydawania orzeczeń i rozładować kolejki. Przepisy wprowadzą również możliwość realizacji zadań przez lekarzy orzeczników oraz osób wykonujących samodzielny zawód medyczny na podstawie umowy o świadczenie usług, a nie, jak było do tej pory, jedynie na podstawie umowy o pracę.

Praca na L4 i zmiany od 2027 r.

Kolejna istotna zmiana dotyczy możliwości wykonywania pracy podczas zwolnienia lekarskiego, jednak zacznie ona obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2027 r. Nowe przepisy przewidują, że osoby posiadające więcej niż jeden tytuł do ubezpieczenia będą mogły korzystać ze zwolnienia tylko w jednym miejscu pracy, a w innym kontynuować obowiązki zawodowe, o ile pozwala na to stan zdrowia.

W praktyce oznacza to, że pracownik wykonujący pracę fizyczną, który ulegnie urazowi uniemożliwiającemu dalsze wykonywanie takich obowiązków, będzie mógł jednocześnie prowadzić działalność o charakterze umysłowym. Przykładem może być osoba pracująca fizycznie, która mimo kontuzji nadal jest w stanie pracować przy komputerze lub prowadzić rozmowy online. Podobnie lekarz, który nie może wykonywać zabiegów, jest w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne. To rozwiązanie ma przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Ubezpieczeni nie będą tracić części dochodów, a pracodawcy zachowają dostęp do pracy osób, które mimo ograniczeń zdrowotnych mogą wykonywać określone zadania.