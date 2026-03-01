Dotychczas ani Iran, ani Izrael nie poinformowały oficjalnie o śmierci Ahmadineżada. Jeśli jednak jego śmierć zostanie potwierdzona, będzie to kolejna wysokiej rangi osoba, która zginęła podczas prowadzonej od ataku operacji „Epicka Furia”.

Mahmud Ahmadineżad to irański polityk, lider partii Sojusz Budowniczych Islamskiego Iranu będącej koalicją konserwatywnych grup politycznych, prezydent Iranu od 3 sierpnia 2005 do 3 sierpnia 2013, wcześniej burmistrz Teheranu (2003–2005). DPA zauważa, że polityk był zwolennikiem twardej linii w kwestii polityki atomowej Iranu. Doprowadziło to między innymi do objęcia kraju międzynarodowymi sankcjami i pogorszenia się sytuacji gospodarczej – wskazuje agencja.

Donald Trump o ataku na Iran: 48 liderów odeszło naraz

Wcześniej w rozmowie ze stacją CNBC Donald Trump powiedział, że „w tej chwili wszystko rozwija się w bardzo pozytywnym kierunku”. – I wszystko dzieje się bardzo szybko – stwierdził. – Nikt nie może uwierzyć w sukces, jaki osiągnęliśmy. 48 liderów odeszło naraz, za jednym zamachem – dodał amerykański przywódca na antenie Fox News.

Jak podkreślił polityk, amerykańskie operacje wojskowe w Iranie „przebiegają bardzo, bardzo dobrze”. – Szybciej niż zakładaliśmy – przyznał Trump. – To bardzo brutalny reżim, jeden z najbardziej brutalnych reżimów w historii. Wykonujemy naszą pracę nie tylko dla nas, ale dla całego świata. I wszystko idzie szybciej, niż zakładaliśmy – zaznaczył.

Atak USA i Izraela na Iran. Nie żyje Ali Chamenei

W ramach operacji nazwanej przez USA Epicka Furia, a przez Izrael Ryczący Lew, amerykańskie i izraelskie rakiety, bomby i drony uderzyły w liczne cele na terenie Islamskiej Republiki Iranu. Atak rozpoczął się w sobotę i ma być kontynuowany. W ramach uderzeń odwetowych Iran wystrzelił rakiety i drony m.in. w kierunku Izraela oraz baz USA w regionie.