Były prezydent Iranu zginął w Teheranie? „Był zwolennikiem twardej linii ws. polityki atomowej”

Irańska agencja ILNA twierdzi, że były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad – będący zwolennikiem twardej linii w kwestii polityki atomowej Iranu – miał zginąć w wyniku ataku amerykańsko-izraelskiego w Teheranie.

Publikacja: 01.03.2026 19:05

Mahmud Ahmadineżad

Foto: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są doniesienia na temat śmierci byłego prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadineżada?
  • Jakie skutki przyniosły operacje wojskowe „Epicka Furia” i „Ryczący Lew” w kontekście międzynarodowym i lokalnym?
  • Kto potwierdził śmierć ajatollaha Alego Chameneiego i jakie są tego konsekwencje?
  • W jaki sposób działania wojskowe wpływają na sytuację w regionie oraz gospodarkę Iranu?
  • Jak wyglądają działania odwetowe Iranu po ataku USA i Izraela?

W sobotę – w ramach operacji nazwanej przez USA Epicka Furia, a przez Izrael Ryczący Lew – amerykańskie i izraelskie rakiety, bomby i drony uderzyły w liczne cele na terenie Islamskiej Republiki Iranu. Jak podają irańskie media, w ataku zginąć miał Mahmud Ahmadineżad, były prezydent tego kraju. 

Były prezydent Iranu nie żyje? Miał zginąć w izraelsko-amerykańskich atakach na Teheran

O śmierci polityka poinformowała agencja Iranian Labour News Agency (ILNA). Jak przekazano, Mahmud Ahmadineżad zginął w amerykańsko-izraelskich atakach na Teheran. Kiedy doszło do ataku, były prezydent Iranu miał przebywać we wschodniej części miasta, gdzie znajduje się jego rezydencja. „Szef dziewiątego i dziesiątego rządu Iranu zginął w ataku reżimu syjonistycznego i Stanów Zjednoczonych na dzielnicę Narmak w Teheranie” – wskazano

Jeden z bliskich współpracowników Ahmadineżada twierdzi, że doniesienia o śmierci byłego prezydenta Iranu nie są prawdziwe. 

Dotychczas ani Iran, ani Izrael nie poinformowały oficjalnie o śmierci Ahmadineżada. Jeśli jednak jego śmierć zostanie potwierdzona, będzie to kolejna wysokiej rangi osoba, która zginęła podczas prowadzonej od ataku operacji „Epicka Furia”. 

Mahmud Ahmadineżad to irański polityk, lider partii Sojusz Budowniczych Islamskiego Iranu będącej koalicją konserwatywnych grup politycznych, prezydent Iranu od 3 sierpnia 2005 do 3 sierpnia 2013, wcześniej burmistrz Teheranu (2003–2005). DPA zauważa, że polityk był zwolennikiem twardej linii w kwestii polityki atomowej Iranu. Doprowadziło to między innymi do objęcia kraju międzynarodowymi sankcjami i pogorszenia się sytuacji gospodarczej – wskazuje agencja. 

Donald Trump o ataku na Iran: 48 liderów odeszło naraz

Wcześniej w rozmowie ze stacją CNBC Donald Trump powiedział, że „w tej chwili wszystko rozwija się w bardzo pozytywnym kierunku”. – I wszystko dzieje się bardzo szybko – stwierdził. – Nikt nie może uwierzyć w sukces, jaki osiągnęliśmy. 48 liderów odeszło naraz, za jednym zamachem – dodał amerykański przywódca na antenie Fox News.

Jak podkreślił polityk, amerykańskie operacje wojskowe w Iranie „przebiegają bardzo, bardzo dobrze”. – Szybciej niż zakładaliśmy – przyznał Trump. – To bardzo brutalny reżim, jeden z najbardziej brutalnych reżimów w historii. Wykonujemy naszą pracę nie tylko dla nas, ale dla całego świata. I wszystko idzie szybciej, niż zakładaliśmy – zaznaczył. 

Atak USA i Izraela na Iran. Nie żyje Ali Chamenei

W ramach operacji nazwanej przez USA Epicka Furia, a przez Izrael Ryczący Lew, amerykańskie i izraelskie rakiety, bomby i drony uderzyły w liczne cele na terenie Islamskiej Republiki Iranu. Atak rozpoczął się w sobotę i ma być kontynuowany. W ramach uderzeń odwetowych Iran wystrzelił rakiety i drony m.in. w kierunku Izraela oraz baz USA w regionie.

Izraelskie i amerykańskie ataki na Iran z 28 lutego 2026 roku

Izraelskie i amerykańskie ataki na Iran z 28 lutego 2026 roku

Foto: PAP

W Teheranie zniszczona została rezydencja ajatollaha Alego Chameneiego. Do ataku na siedzibę przywódcy Iranu miało dojść w momencie, gdy trwało spotkanie ajatollaha z najwyższymi dowódcami. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Chamenei został zabity, później śmierć ajatollaha potwierdziły irańskie media.W Iranie ogłoszono 40-dniową żałobę narodową.

Irańskie media podały, że amerykańskie bomby spadły na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minabie w południowym Iranie. Najnowsze doniesienia mówią, że zginęło tam 148 osób, w tym ok. 120 dzieci.

Źródło: rp.pl

