Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kluczowe czynniki decydujące o wyborze celów przez rosyjskie służby?

W jakie formy działalności zaangażowane są rosyjskie służby w Europie?

Jakie kraje w Europie były najbardziej narażone na incydenty z udziałem Rosji?

Kim są osoby rekrutowane do realizacji działań sabotażowych na zlecenie Rosji?

Jaką rolę odgrywają materialne korzyści w procesie rekrutacji przez rosyjskie służby?

Dlaczego w ostatnim czasie wzrasta liczba kolumbijskich sprawców w działalności sabotażowej w Europie?

Najnowszy raport Międzynarodowego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu (ICCT) organizacji mającej siedzibę w Holandii i GLOBSEC z siedzibą w Słowacji, wskazuje, że od początku wojny służby państw europejskich ustaliły także 172 sprawców – o 41 więcej niż jesienią ubiegłego roku.

Z ustaleń autorów raportu, analityków Juliana Lanchès i Kacpra Rękawka wynika, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze celu jest wsparcie dla Ukrainy. Polska pozostaje krajem najbardziej narażonym na ataki ze strony Rosji, następne są Francja, Litwa i Niemcy.

Działania inspirowane przez rosyjskie służby obejmują aktywność w cyberprzestrzeni związaną z dezinformacją, ale też podżeganie do nienawiści na tle etnicznym (m.in. niszczenie żydowskich i muzułmańskich miejsc) oraz ataki kinetyczne, np. podpalenia, planowanie zamachów oraz próby detonacji ładunków wybuchowych w centrach logistycznych.

Julian Lanchès i Kacper Rękawek wskazują, że Rosja kontynuuje swoje działania destrukcyjne skierowane przeciwko państwom europejskim. Ale też zaznaczają, że rzeczywista liczba incydentów jest znacznie wyższa i wzrośnie, bowiem nie wszystkie informacje na ich temat zostały już opublikowane. Wskazują, że wiele incydentów pasuje do rosyjskiego modus operandi, ale brakuje wystarczających dowodów na formalne przypisanie ich służbom Kremla. Przykład dotyczy Niemiec, gdzie w 2025 r. organy śledcze odnotowały 320 przypadków prób sabotażu, ale jednoznaczne przypisanie winy ludziom Putina pozostaje trudne, ponieważ sprawcy rzadko są identyfikowani.