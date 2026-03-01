Agencja podała, że jej dziennikarze słyszeli w rejonie konsulatu odgłosy strzałów. Policja interweniowała na ulicach otaczających amerykańską placówkę, używając gazu łzawiącego. W mediach społecznościowych opublikowano nagrania wykonane zanim wybuchły zamieszki. Widać na nich ludzi z portretami Chameneiego, skandujących „śmierć Ameryce”.

Protesty wybuchły także w innych miastach Pakistanu. Na północnym–wschodzie kraju, w popularnej wśród turystów i zwykle spokojnej prowincji Gilgit-Baltistan w mieście Skardu demonstranci podpalili budynek biura Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rzecznik lokalnych władz Shabbir Mir przekazał Reuterowi, że duża grupa protestujących zebrała się przed budynkiem, a następnie go spaliła, jednak ofiar w ludziach nie było.

Podczas antyamerykańskich i antyizraelskich protestów w Karaczi podpalony został posterunek policji w rejonie konsulatu USA Foto: REUTERS/Akhtar Soomro

Ambasada USA radzi Amerykanom: Unikajcie zgromadzeń

W mieście Lahaur na wschodzie Pakistanu setki demonstrantów zebrały się przed amerykańskim konsulatem. Część protestujących próbowała uszkodzić bramę oddaloną o setki metrów od budynku, jednak policjanci powstrzymali tę próbę bez używania siły, a na miejscu nie doszło do starć. Z kolei w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, policja zablokowała drogi prowadzące do tzw. Czerwonej Strefy, czyli obszaru rządowego, w którym mieszczą się m.in. siedziby władz oraz misji dyplomatycznych.

„Monitorujemy doniesienia o trwających demonstracjach przed konsulatami generalnymi USA w Karaczi i Lahaur, a także wezwania do kolejnych demonstracji przed ambasadą w Islamabadzie i konsulatem generalnym w Peszawarze. Radzimy obywatelom USA w Pakistanie śledzenie lokalnych wiadomości i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa osobistego, w tym zwracanie uwagi na otoczenie i unikanie dużych skupisk ludzi” – oświadczyła w niedzielę ambasada Stanów Zjednoczonych w Pakistanie.

Protesty wybuchły w Pakistanie i Iraku, czyli państwach, w których społeczność szyicka jest największa po Iranie. Do manifestacji i starć z policją doszło po tym, jak wojska USA i Izraela zaatakowały Iran.