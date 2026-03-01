Pojazd sił paramilitarnych na ulicy w Karaczi, w tle widać dym po protestach przed amerykańskim konsulatem, zorganizowanych po tym, jak wojska USA i Izraela zabiły ajatollaha Alego Chameneiego, najwyższego przywódcę Iranu
„Śmierć Izraelowi, śmierć Ameryce!” – krzyczeli demonstranci. Jak donosi agencja Reutera, iracka policja użyła gazu łzawiącego i granatów hukowych, by rozpędzić setki proirańskich manifestantów, którzy zgromadzili się poza tzw. Zieloną Strefą w centrum Bagdadu, gdzie siedzibę ma m.in. ambasada Stanów Zjednoczonych.
W Karaczi doszło do starć demonstrantów z policją. Protestujący podpalili pojazd i próbowali dostać się na teren amerykańskiego konsulatu. Przedstawiciel miejscowych władz przekazał, że zostali odepchnięci od kompleksu.
Z doniesień miejscowej policji wynika, że w pakistańskim mieście zginęło co najmniej dziewięć osób; okoliczności ich śmierci nie są jasne. – Jesteśmy bezpieczni – oświadczył jeden z dyplomatów przebywających na terenie konsulatu, cytowany przez Reutera.
Agencja podała, że jej dziennikarze słyszeli w rejonie konsulatu odgłosy strzałów. Policja interweniowała na ulicach otaczających amerykańską placówkę, używając gazu łzawiącego. W mediach społecznościowych opublikowano nagrania wykonane zanim wybuchły zamieszki. Widać na nich ludzi z portretami Chameneiego, skandujących „śmierć Ameryce”.
Protesty wybuchły także w innych miastach Pakistanu. Na północnym–wschodzie kraju, w popularnej wśród turystów i zwykle spokojnej prowincji Gilgit-Baltistan w mieście Skardu demonstranci podpalili budynek biura Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rzecznik lokalnych władz Shabbir Mir przekazał Reuterowi, że duża grupa protestujących zebrała się przed budynkiem, a następnie go spaliła, jednak ofiar w ludziach nie było.
Podczas antyamerykańskich i antyizraelskich protestów w Karaczi podpalony został posterunek policji w rejonie konsulatu USA
W mieście Lahaur na wschodzie Pakistanu setki demonstrantów zebrały się przed amerykańskim konsulatem. Część protestujących próbowała uszkodzić bramę oddaloną o setki metrów od budynku, jednak policjanci powstrzymali tę próbę bez używania siły, a na miejscu nie doszło do starć. Z kolei w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, policja zablokowała drogi prowadzące do tzw. Czerwonej Strefy, czyli obszaru rządowego, w którym mieszczą się m.in. siedziby władz oraz misji dyplomatycznych.
„Monitorujemy doniesienia o trwających demonstracjach przed konsulatami generalnymi USA w Karaczi i Lahaur, a także wezwania do kolejnych demonstracji przed ambasadą w Islamabadzie i konsulatem generalnym w Peszawarze. Radzimy obywatelom USA w Pakistanie śledzenie lokalnych wiadomości i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa osobistego, w tym zwracanie uwagi na otoczenie i unikanie dużych skupisk ludzi” – oświadczyła w niedzielę ambasada Stanów Zjednoczonych w Pakistanie.
Protesty wybuchły w Pakistanie i Iraku, czyli państwach, w których społeczność szyicka jest największa po Iranie. Do manifestacji i starć z policją doszło po tym, jak wojska USA i Izraela zaatakowały Iran.
W ramach operacji nazwanej przez USA „Epicka Furia”, a przez Izrael „Ryczący Lew”, amerykańskie i izraelskie rakiety, bomby i drony uderzyły w liczne cele na terenie Islamskiej Republiki Iranu. Atak rozpoczął się w sobotę i ma być kontynuowany. W ramach uderzeń odwetowych Iran wystrzelił rakiety i drony m.in. w kierunku Izraela oraz baz USA w regionie.
W Teheranie zniszczona została rezydencja ajatollaha Alego Chameneiego. Do ataku na siedzibę przywódcy Iranu miało dojść w momencie, gdy trwało spotkanie ajatollaha z najwyższymi dowódcami. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Chamenei został zabity, później śmierć ajatollaha potwierdziły irańskie media. W Iranie ogłoszono 40-dniową żałobę narodową.
Izraelskie i amerykańskie ataki na Iran z 28 lutego 2026 roku
Irańskie media podały, że amerykańskie bomby spadły na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minabie w południowym Iranie. Najnowsze doniesienia mówią, że zginęło tam 148 osób, w tym ok. 120 dzieci.
