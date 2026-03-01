Rzeczpospolita
Minister Spraw Zagranicznych Iranu: Nie planujemy zamykać Cieśniny Ormuz

W wywiadzie udzielonym stacji Al Jazeera minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oświadczył, że Teheran nie ma obecnie zamiaru zamykać Cieśniny Ormuz ani podejmować działań, które mogłyby zakłócić żeglugę w tym akwenie.

Aktualizacja: 01.03.2026 16:20 Publikacja: 01.03.2026 15:45

Abbas Aragczi, minister Spraw Zagranicznych Iranu

Foto: REUTERS/Pierre Albouy

Urszula Lesman

Cieśnina Ormuz

Foto: PAP

Jak podkreślił szef irańskiej dyplomacji, na tym etapie władze Iranu nie planują „niczego, co mogłoby zaburzyć swobodę żeglugi” w cieśninie, uznawanej za jeden z kluczowych szlaków transportu ropy i gazu na świecie.

Przez Cieśninę Ormuz, wąski, liczący zaledwie ok. 33 km w najwęższym miejscu przesmyk przepływa około 20 proc. światowych dostaw ropy oraz znacząca część globalnego handlu LNG. Chiny pozyskują z Ormuzu połowę importowanej ropy.

Świat obiegła informacja o blokadzie Cieśniny Ormuz

Iran zamknął Cieśninę Ormuz w odpowiedzi na ataki USA i Izraela – poinformował Reuters kilka godzin po rozpoczęciu ataków Izraela i USA na Iran. Obserwacje satelitarne wskazywały na wzrastającą liczbę statków zatrzymujących się przy portach, jak Fujairah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Agencje informowały, że wiele tankowców otrzymało transmisje radiowe od irańskich Strażników Rewolucji, informujące, że „żaden statek nie ma pozwolenia na tranzyt przez Cieśninę Ormuz”.

Okazało się jednak, że to nie blokada, ale ostrożność kapitanów i armatorów, którzy postanowili nie ryzykować i nie wpływać do Zatoki Perskiej. Reuters informuje, że co najmniej 150 tankowców przewożących ropę naftową i produkty ropopochodne stoi zakotwiczonych na otwartych wodach Zatoki Perskiej, za Cieśniną Ormuz.

Stowarzyszenie armatorów tankowców INTERTANKO podało, że amerykańska marynarka wojenna ostrzegła przed żeglugą w tym rejonie – obejmującym całą Zatokę Perską, Zatokę Omańską, północną część Morza Arabskiego oraz Cieśninę Ormuz – informując, że nie może zagwarantować bezpieczeństwa żeglugi.

Źródło: rp.pl

