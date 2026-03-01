Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Jak podkreślił szef irańskiej dyplomacji, na tym etapie władze Iranu nie planują „niczego, co mogłoby zaburzyć swobodę żeglugi” w cieśninie, uznawanej za jeden z kluczowych szlaków transportu ropy i gazu na świecie.

Przez Cieśninę Ormuz, wąski, liczący zaledwie ok. 33 km w najwęższym miejscu przesmyk przepływa około 20 proc. światowych dostaw ropy oraz znacząca część globalnego handlu LNG. Chiny pozyskują z Ormuzu połowę importowanej ropy.

Świat obiegła informacja o blokadzie Cieśniny Ormuz

Iran zamknął Cieśninę Ormuz w odpowiedzi na ataki USA i Izraela – poinformował Reuters kilka godzin po rozpoczęciu ataków Izraela i USA na Iran. Obserwacje satelitarne wskazywały na wzrastającą liczbę statków zatrzymujących się przy portach, jak Fujairah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.