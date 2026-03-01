To osoby w wieku 25-34 lat najczęściej skarżą się na dyskryminację ze względu na wiek.
Dyskryminacja ze względu na wiek to zjawisko, które przez lata kojarzone było przede wszystkim z marginalizowaniem osób starszych. Tymczasem coraz częściej mówi się o jego dwóch obliczach: ageizmie, czyli nierównym traktowaniu z powodu starszego wieku, oraz adultyzmie, odnoszącym się do uprzedzeń i stereotypów wymierzonych w osoby młodsze.
Współczesny rynek pracy, na którym współistnieje kilka pokoleń pracowników, wyraźnie pokazuje, że wiek może być jedną z istotnych osi różnicowania.
Z badania „HR & Payroll Pulse Europe 2025” przeprowadzonego przez SD Worx, wśród 5 625 menedżerów HR i 16 tys. zatrudnionych z 16 krajów Europy, wynika, że niemal co czwarty polski pracownik (24,6 proc.) i co piąty Europejczyk (21,5 proc.) deklaruje, że osobiście doświadczył lub był świadkiem dyskryminacji w pracy ze względu na wiek. Przyznaje to niemal dwa razy więcej Polek (17,8 proc.), niż Polaków (9,6 proc.). Co jednak ciekawe, najczęściej wskazują to osoby w wieku 25-34 lat (21,7 proc.). Zaraz za tą grupą, sygnalizują tak również osoby w wieku 25 lat i młodsze (15,5 proc.), a kolejno w wieku 35-49 (12,1 proc.), 50-64 (8,7 proc.) i powyżej 65 lat (8,5 proc.).
– Taki rozkład odpowiedzi faktycznie może zmieniać nasze postrzeganie zjawiska, które tradycyjnie kojarzy się przede wszystkim z osobami starszymi. Należy jednak pamiętać, że badanie dotyczy subiektywnych odczuć. Kluczowe pytanie brzmi: jak respondenci rozumieją pojęcie dyskryminacji? – zauważa Katarzyna Kamecka z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.
Ekspertka wskazuje, że jeśli spojrzymy na statystyki postępowań sądowych, rozkład wiekowy wygląda cały czas jednak inaczej.
– Zgłoszeń dotyczących dyskryminacji osób starszych jest relatywnie więcej – mówi.
Skąd zatem te różnice w deklaracjach?
Zdaniem Katarzyny Kameckiej można przypuszczać, że młodsi pracownicy są bardziej wyczuleni na nieakceptowalne zachowania w miejscu pracy i częściej kwalifikują je jako dyskryminację.
– Być może mają większą świadomość swoich praw albo po prostu są gotowi do nazywania pewnych zjawisk wprost. To może sprawiać, że szerszy katalog niepożądanych zachowań postrzegają jako przejaw dyskryminacji – mówi.
Czy problemem nie jest też to, iż część młodszych pracowników – nie mając jeszcze dużego doświadczenia – formułuje wysokie oczekiwania, zwłaszcza płacowe, a ich niespełnienie interpretuje jako przejaw dyskryminacji ze względu na wiek?
– Myślę , że częściowo tak może być, choć nie stawiałabym tu jednoznacznej diagnozy. Młodsze pokolenie z pewnością ma większą odwagę w artykułowaniu swoich potrzeb i oczekiwań. Być może wcześniejsze pokolenia również miały podobne aspiracje, ale rzadziej mówiły o nich wprost. Z jednej strony jest to więc większa otwartość, z drugiej – czasem brak doświadczenia wynikającego ze zderzenia z realiami rynku pracy. To naturalny element zmiany pokoleniowej – dodaje.
W ocenie Katarzyny Kameckiej możliwe również, że mamy do czynienia ze zmianą wrażliwości społecznej na kwestie równego traktowania w zatrudnieniu.
– To oznacza dla pracodawców konieczność dostosowania kultury organizacyjnej i sposobu zarządzania do zmieniających się oczekiwań. Integracja międzypokoleniowa staje się coraz większym wyzwaniem dla pracodawców. Młodsi pracownicy wchodzą na rynek pracy z innymi oczekiwaniami i innym sposobem postrzegania relacji zawodowych. Starsi pracownicy niektóre kwestie mogą odbierać zupełnie inaczej. W efekcie zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi wymaga coraz większej uwagi – zaznacza.
Na kwestię integracji międzypokoleniowej zwraca też uwagę Paulina Zasempa z SD Worx Poland.
– Powinna ona stać się jednym z kluczowych obszarów działań pracodawców – mówi ekspertka.
W jej ocenie brak takich działań zwiększa ryzyko napięć i konfliktów wynikających z różnic w doświadczeniu zawodowym, stylach wykonywania zadań czy oczekiwaniach wobec zatrudnienia.
