Oliwa z oliwek stanowi podstawę diety śródziemnomorskiej, uznawanej za jedną z najzdrowszych na świecie. Dotąd niewiele jednak było wiadomo na temat jej wpływu na funkcjonowanie mózgu. Wyjaśniają to najnowsze badania hiszpańskich naukowców.

Oliwa z oliwek pomaga zachować sprawność umysłu. Na czym polega jej działanie?

Badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Uniwersytetu Rovira i Virgili w Hiszpanii potwierdziły, że spożywanie oliwy z oliwek pomaga zachować funkcje poznawcze mózgu u osób starszych. Przyczynia się do tego jej wpływ na mikrobiotę jelitową.

To pierwsze prospektywne badanie na ludziach, które konkretnie analizuje rolę oliwy z oliwek w interakcji między mikrobiotą jelitową a funkcjami poznawczymi Jiaqi Ni,, główna autorka artykułu i badaczka na Wydziale Biochemii i Biotechnologii URV

Aby to ustalić, naukowcy przeanalizowali dane zdrowotne 656 osób w wieku od 55 do 75 lat. Były to osoby w grupie podwyższonego ryzyka jeśli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe. Zmagały się z nadwagą lub otyłością oraz zespołem metabolicznym. Ich stan zdrowia monitorowano przez dwa lata. Obserwacje uwzględniały spożycie różnych rodzajów oliwy, skład mikrobioty jelitowej oraz zmiany w funkcjach poznawczych.