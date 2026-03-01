Reklama

Nowe ustalenia naukowców. Ta oliwa wspiera pracę mózgu

Najnowsze badania rzucają nowe światło na to, w jaki sposób dieta bogata w oliwę z oliwek wpływa na pracę mózgu. Naukowcy potwierdzili, że chroni ona funkcje poznawcze i pozwala zachować lepszą sprawność umysłu na starość.

Publikacja: 01.03.2026 18:00

Naukowcy odkryli, w jaki sposób oliwa z oliwek wpływa na pracę mózgu

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Oliwa z oliwek stanowi podstawę diety śródziemnomorskiej, uznawanej za jedną z najzdrowszych na świecie. Dotąd niewiele jednak było wiadomo na temat jej wpływu na funkcjonowanie mózgu. Wyjaśniają to najnowsze badania hiszpańskich naukowców. 

Oliwa z oliwek pomaga zachować sprawność umysłu. Na czym polega jej działanie?

Badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Uniwersytetu Rovira i Virgili w Hiszpanii potwierdziły, że spożywanie oliwy z oliwek pomaga zachować funkcje poznawcze mózgu u osób starszych. Przyczynia się do tego jej wpływ na mikrobiotę jelitową.

To pierwsze prospektywne badanie na ludziach, które konkretnie analizuje rolę oliwy z oliwek w interakcji między mikrobiotą jelitową a funkcjami poznawczymi

Jiaqi Ni,, główna autorka artykułu i badaczka na Wydziale Biochemii i Biotechnologii URV

Aby to ustalić, naukowcy przeanalizowali dane zdrowotne 656 osób w wieku od 55 do 75 lat. Były to osoby w grupie podwyższonego ryzyka jeśli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe. Zmagały się z nadwagą lub otyłością oraz zespołem metabolicznym. Ich stan zdrowia monitorowano przez dwa lata. Obserwacje uwzględniały spożycie różnych rodzajów oliwy, skład mikrobioty jelitowej oraz zmiany w funkcjach poznawczych.

Czytaj więcej

Szczepionki przeciwko półpaścowi mogą potencjalnie obniżać ryzyko demencji u starszych osób
Choroby
Szczepionka przeciw półpaścowi może chronić przed inną groźną chorobą?
Badania wykazały, że u osób używających oliwy z oliwek zwiększyła się różnorodność bakterii w mikrobiocie jelitowej, co szło w parze z poprawą funkcji poznawczych mózgu.

– To pierwsze prospektywne badanie na ludziach, które konkretnie analizuje rolę oliwy z oliwek w interakcji między mikrobiotą jelitową a funkcjami poznawczymi – wyjaśnia Jiaqi Ni, główna autorka artykułu i badaczka na Wydziale Biochemii i Biotechnologii URV.

Nie każda oliwa pozytywnie oddziałuje na mózg. Musi spełniać jeden ważny warunek

Naukowcy podkreślają, że nie wszystkie oliwy z oliwek przynoszą korzyści funkcjom poznawczym. Badania wykazały istotną prawidłowość. Poprawę funkcji mózgu związaną z większą różnorodnością bakterii w układzie trawiennym zaobserwowano wyłącznie w przypadku spożywania oliwy z oliwek extra virgin. Oliwa rafinowana nie wykazała takich właściwości. 

W trakcie badań naukowcy zidentyfikowali rodzaj bakterii o nazwie Adlercreutzia, który może odpowiadać za korzystny wpływ spożycia oliwy virgin na zachowanie sprawności umysłowej.

Oliwa virgin to oliwa z pierwszego tłoczenia. Sok z oliwek jest otrzymywany w procesie mechanicznego tłoczenia na zimno. Dzięki temu oliwa zachowuje pełnię smaku i wartości odżywczych. Oliwa rafinowana jest poddawana obróbce przemysłowej, tracąc w tym procesie naturalne przeciwutleniacze, polifenole, witaminy i inne cenne związki bioaktywne.

Ważny wniosek z badań: Jakość spożywanego tłuszczu jest równie ważna, jak ilość

Odkrycie naukowców poszerza wiedzę o mechanizmach łączących zdrowie serca i mózgu z prawidłowym metabolizmem organizmu. Badania potwierdzają także, że rodzaj oliwy, którą wybieramy, ma znaczenie.

– Badania te wzmacniają przekonanie, że jakość spożywanego tłuszczu jest równie ważna, co jego ilość. Oliwa z oliwek extra virgin nie tylko chroni serce, ale może również pomagać w zachowaniu sprawności mózgu podczas starzenia – mówi Jordi Salas-Salvadó, główny badacz projektu.

Naukowcy zwracają uwagę również na znaczenie wyników w kontekście starzejącego się społeczeństwa. – W czasach, gdy liczba przypadków pogorszenia funkcji poznawczych i demencji rośnie, nasze odkrycia podkreślają wagę poprawy jakości diety. Priorytetowe traktowanie oliwy extra virgin to skuteczna, prosta i dostępna strategia ochrony zdrowia mózgu – podkreślają autorzy badania.


Źródło: rp.pl

