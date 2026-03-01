Kontakt z toksyną powoduje zmiany w linii zarodkowej. Badacze dowiedli, że negatywne skutki dla zdrowia ciągną się aż przez 20 pokoleń
Takie wnioski płyną z nowego badania na szczurach przeprowadzonego przez Washington State University (WSU). Jego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Jednym z autorów badania jest prof. Michael Skinner, biolog z WSU, który od dwóch dekad bada epigenetyczne dziedziczenie międzypokoleniowe chorób. Najnowsza praca pokazuje, że skutki ekspozycji na toksyczne substancje, przekazywane przez zmiany w komórkach rozrodczych, mogą trwać bardzo długo.
Jak czytamy w komunikacie Washington State University, prof. Michael Skinner po raz pierwszy zidentyfikował epigenetyczne dziedziczenie chorób w 2005 r. Proces ten odbywa się przez zmiany w plemnikach i komórkach jajowych (w linii zarodkowej). Poprzednie badania wykazały, że zapadalność na choroby dziedziczne w kolejnych pokoleniach może być nawet większa niż ta wynikająca z bezpośredniego kontaktu z toksynami. – W zasadzie, gdy ciężarna samica jest narażona na toksyny, narażony jest płód – wyjaśnia naukowiec. – Następnie narażona jest również linia zarodkowa wewnątrz płodu. Z tej ekspozycji potomstwo, ich dzieci i kolejne pokolenia będą odczuwać potencjalne skutki. Raz zaprogramowane w linii zarodkowej, stają się tak stabilne jak mutacja genetyczna – dodaje.
W najnowszych badaniach prof. Michael Skinner i jego zespół przyglądali się, w jaki sposób kontakt z winklozoliną wpłynie na zdrowie kolejnych pokoleń szczurów. Na początek wzięto pod lupę 10 pokoleń. Okazało się, że podwyższona zachorowalność utrzymywała się przez wszystkie te pokolenia. Wyniki tych analiz zostały opublikowane pod koniec ubiegłego roku.
W najnowszym artykule liczba przebadanych pokoleń jest dwukrotnie wyższa. Okazało się, że skala zachorowań na choroby nerek, prostaty, jąder i jajników jest podobna. „Co więcej, począwszy od późniejszych pokoleń, matki i potomstwo zaczęły masowo umierać podczas porodu” – czytamy w komunikacie WSU. – Obecność choroby utrzymywała się na mniej więcej stałym poziomie, ale około 15. pokolenia zaobserwowaliśmy gwałtowne zaostrzenie sytuacji – komentuje prof. Michael Skinner. – W 16., 17. i 18. pokoleniu choroby stały się bardzo wyraźne i zaczęliśmy dostrzegać nieprawidłowości podczas porodu. Albo umierała matka, albo wszystkie młode – była to patologia o charakterze letalnym – dodaje.
Naukowiec podkreśla, że dawka toksyny, na którą narażone było pierwsze pokolenie badanych szczurów została dobrana konserwatywnie – na poziomie niższym, niż przeciętny człowiek może spożyć w swojej diecie.
W artykule na łamach „Proceedings of the National Academy of Sciences” naukowcy piszą, że uzyskane przez nich wyniki mają implikacje dla zdrowia ludzkiego, „szczególnie w odniesieniu do narażenia na substancje toksyczne w środowisku, zaburzeń zdrowia reprodukcyjnego i podatności na choroby”.
Badania epigenetyczne dają jednak szansę na odkrycie potencjalnych metod leczenia (poprzez identyfikację mierzalnych biomarkerów chorób). W przyszłości może to zaowocować terapiami profilaktycznymi. – To badanie mówi nam wyraźnie: ten problem sam nie zniknie – mówi prof. Skinner. – Musimy coś z tym zrobić. Możemy wykorzystać epigenetykę, aby przejść od medycyny reaktywnej do medycyny prewencyjnej – dodaje.
W komunikacie Washington State University czytamy, że dziedziczenie epigenetyczne może tłumaczyć wzrost liczby chorób przewlekłych u ludzi, który postępuje równolegle do rosnącego zużycia pestycydów i innych chemikaliów w rolnictwie i przemyśle. Czas, przez który może dochodzić do oddziaływań, jest jednak przytłaczający. 20 pokoleń u szczurów to kilka lat. U ludzi to ok. 500 lat. Jak zatem złagodzić skutki ekspozycji? Prof. Skinner wskazuje na biomarkery epigenetyczne, które pozwalają przewidzieć podatność na konkretne schorzenia.
Winklozolina to organiczny związek chemiczny z grupy ditiokarbaminianów, stosowany w rolnictwie jako fungicyd (środek grzybobójczy). Stosowano go do ochrony owoców, warzyw i roślin ozdobnych przed szarą pleśnią, zgnilizną twardzikową czy brunatną zgnilizną drzew owocowych. W UE i USA został wycofany z użycia kilkanaście lat temu (w przypadku UE na mocy dyrektywy 2006/132/WE; ostateczny termin wycofania zapasów winklozoliny minął w 2007 r.).
– U ludzi zidentyfikowaliśmy już biomarkery dla około 10 różnych podatności na choroby – mówi Skinner. – Taki test nie mówi, że jesteś chory teraz, ale że za 20 lat potencjalnie zachorujesz. Istnieje cała seria podejść (ang. approaches) medycyny prewencyjnej, które można zastosować, zanim choroba się rozwinie, aby ją opóźnić lub jej zapobiec – dodaje.
