Zmiany dla Ukraińców od 5 marca. Bezpłatne leczenie nie dla wszystkich

Od 5 marca w ochronie zdrowia zaczną obowiązywać istotne zmiany dla Ukraińców, którzy zamieszkali w Polsce po rosyjskiej inwazji w 2022 r. Prawo do bezpłatnego leczenia zachowa tylko część tych osób. Pozostali, aby móc korzystać z publicznego systemu służby zdrowia, będą musieli opłacać składkę zdrowotną.

Publikacja: 01.03.2026 07:07

Nadchodzą zmiany w bezpłatnym leczeniu dla Ukraińców w Polsce

Foto: StockPhotoPro / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Zmiany wynikają z ustawy z dnia 26 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie 5 marca i będzie stopniowo wygaszać specjalne regulacje dla uchodźców z Ukrainy obowiązujące na podstawie ustawy z marca 2022 r. Jednocześnie dla uchodźców z Ukrainy do 4 marca 2027 r. zachowana zostanie ochrona tymczasowa.

Trwa wygaszanie specjalnych regulacji dla uchodźców z Ukrainy

Do tej pory, na podstawie wspomnianej ustawy z marca 2022 r., uchodźcy z Ukrainy mogli w Polsce bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej bez konieczności opłacania ubezpieczenia zdrowotnego.

Ten szeroki dostęp do świadczeń medycznych został ostatnio częściowo ograniczony. Od 30 września 2025 r. nieubezpieczeni dorośli Ukraińcy utracili prawo m.in. do bezpłatnego leczenia stomatologicznego i refundacji leków. Cały czas mieli natomiast dostęp do leczenia szpitalnego, a także mogli korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Kolejne zmiany w zakresie ochrony zdrowia uchodźców z Ukrainy obowiązywać zaczną od 5 marca na podstawie wspomnianej ustawy z 26 stycznia 2026 r.

Ustawa o Karcie Polaka (weszła w życie 29 marca 2008 r. W okresie swojego obowiązywania była wielokr
Cudzoziemcy
Będzie trudniej o Kartę Polaka. Rząd chce doszczelnić procedury
Od 5 marca ważna zmiana w leczeniu uchodźców z Ukrainy

Od 5 marca uchodźcy z Ukrainy będą mogli korzystać ze wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej, jednak pod warunkiem posiadania ubezpieczenia i odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Od zasady tej będą jednak wyjątki. Prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej od 5 marca będą miały następujące grupy uchodźców z Ukrainy:

  • ofiary przemocy (tortur, gwałtu),
  • dzieci i młodzież,
  • kobiety w ciąży i połogu,
  • osoby ranne i poszkodowane na wojnie,
  • osoby z zaświadczeniem o zamieszkaniu w ośrodku zbiorowego zakwaterowania.

Osoby te, aby móc korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej, będą musiały posiadać numer PESEL ze statusem UKR, potwierdzający legalny pobyt. Ponadto w ramach bezpłatnych świadczeń osoby te nie będą mogły korzystać z szeregu usług medycznych, w tym m.in. z usuwania zaćmy czy leczenia niepłodności.

Zmiany od 5 marca budzą sprzeciw m.in. NFZ

W związku ze zmianami, które wejdą w życie od 5 marca, Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem rozporządzenia dotyczącego nowych zasad rozliczania świadczeń dla części obywateli Ukrainy. Resort chce, aby zaczęły one obowiązywać już 5 marca. Jednak zarówno NFZ, jak i organizacje reprezentujące świadczeniobiorców ostrzegają, że tak szybki termin może doprowadzić do problemów organizacyjnych i informatycznych, a w efekcie do chaosu. Na problem zwraca uwagę Rynek Zdrowia.

Informuje, że chociaż w Ocenie Skutków Regulacji zmiany określone zostały jako techniczne, bezkosztowe i niewymagające modyfikacji systemów informatycznych, to opiniodawcy są innego zdania. NFZ poinformował ministerstwo, że dostosowanie jego systemów informatycznych do zmian może potrwać co najmniej sześć miesięcy. Z kolei Naczelna Izba Aptekarska zwraca uwagę na niedoszacowanie skutków finansowych.

Ponadto, jak informuje Rynek Zdrowia, uwagi do projektu zgłosił też Business Centre Club oraz przedstawiciele podstawowej opieki zdrowotnej – Porozumienie Zielonogórskie oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Ukraińcy będą musieli zarejestrować auta w Polsce i zapłacić za badania techniczne
Prawo drogowe
Ukraińcy będą musieli zarejestrować auta w Polsce i zapłacić za badania techniczne

