Nadchodzą zmiany w bezpłatnym leczeniu dla Ukraińców w Polsce
Zmiany wynikają z ustawy z dnia 26 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie 5 marca i będzie stopniowo wygaszać specjalne regulacje dla uchodźców z Ukrainy obowiązujące na podstawie ustawy z marca 2022 r. Jednocześnie dla uchodźców z Ukrainy do 4 marca 2027 r. zachowana zostanie ochrona tymczasowa.
Do tej pory, na podstawie wspomnianej ustawy z marca 2022 r., uchodźcy z Ukrainy mogli w Polsce bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej bez konieczności opłacania ubezpieczenia zdrowotnego.
Ten szeroki dostęp do świadczeń medycznych został ostatnio częściowo ograniczony. Od 30 września 2025 r. nieubezpieczeni dorośli Ukraińcy utracili prawo m.in. do bezpłatnego leczenia stomatologicznego i refundacji leków. Cały czas mieli natomiast dostęp do leczenia szpitalnego, a także mogli korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Kolejne zmiany w zakresie ochrony zdrowia uchodźców z Ukrainy obowiązywać zaczną od 5 marca na podstawie wspomnianej ustawy z 26 stycznia 2026 r.
Czytaj więcej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych pracuje nad projektem zmian w ustawie o Karcie Polaka. Ma on usz...
Od 5 marca uchodźcy z Ukrainy będą mogli korzystać ze wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej, jednak pod warunkiem posiadania ubezpieczenia i odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Od zasady tej będą jednak wyjątki. Prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej od 5 marca będą miały następujące grupy uchodźców z Ukrainy:
Osoby te, aby móc korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej, będą musiały posiadać numer PESEL ze statusem UKR, potwierdzający legalny pobyt. Ponadto w ramach bezpłatnych świadczeń osoby te nie będą mogły korzystać z szeregu usług medycznych, w tym m.in. z usuwania zaćmy czy leczenia niepłodności.
W związku ze zmianami, które wejdą w życie od 5 marca, Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem rozporządzenia dotyczącego nowych zasad rozliczania świadczeń dla części obywateli Ukrainy. Resort chce, aby zaczęły one obowiązywać już 5 marca. Jednak zarówno NFZ, jak i organizacje reprezentujące świadczeniobiorców ostrzegają, że tak szybki termin może doprowadzić do problemów organizacyjnych i informatycznych, a w efekcie do chaosu. Na problem zwraca uwagę Rynek Zdrowia.
Informuje, że chociaż w Ocenie Skutków Regulacji zmiany określone zostały jako techniczne, bezkosztowe i niewymagające modyfikacji systemów informatycznych, to opiniodawcy są innego zdania. NFZ poinformował ministerstwo, że dostosowanie jego systemów informatycznych do zmian może potrwać co najmniej sześć miesięcy. Z kolei Naczelna Izba Aptekarska zwraca uwagę na niedoszacowanie skutków finansowych.
Ponadto, jak informuje Rynek Zdrowia, uwagi do projektu zgłosił też Business Centre Club oraz przedstawiciele podstawowej opieki zdrowotnej – Porozumienie Zielonogórskie oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.
Czytaj więcej
30 dni po uzyskaniu stałego miejsca zamieszkania w Polsce cudzoziemiec będzie musiał zarejestrowa...
W przepisach powszechnie obowiązującego prawa nie ma podstawy prawnej dla odmowy urzędowego ogłoszenia wyroku Tr...
Rząd planuje zmianę zasad dotyczących usuwania azbestu. Nowe przepisy mają uprościć związane z tym procedury. Zr...
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), który...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas