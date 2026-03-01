Zmiany wynikają z ustawy z dnia 26 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie 5 marca i będzie stopniowo wygaszać specjalne regulacje dla uchodźców z Ukrainy obowiązujące na podstawie ustawy z marca 2022 r. Jednocześnie dla uchodźców z Ukrainy do 4 marca 2027 r. zachowana zostanie ochrona tymczasowa.

Trwa wygaszanie specjalnych regulacji dla uchodźców z Ukrainy

Do tej pory, na podstawie wspomnianej ustawy z marca 2022 r., uchodźcy z Ukrainy mogli w Polsce bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej bez konieczności opłacania ubezpieczenia zdrowotnego.

Ten szeroki dostęp do świadczeń medycznych został ostatnio częściowo ograniczony. Od 30 września 2025 r. nieubezpieczeni dorośli Ukraińcy utracili prawo m.in. do bezpłatnego leczenia stomatologicznego i refundacji leków. Cały czas mieli natomiast dostęp do leczenia szpitalnego, a także mogli korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Kolejne zmiany w zakresie ochrony zdrowia uchodźców z Ukrainy obowiązywać zaczną od 5 marca na podstawie wspomnianej ustawy z 26 stycznia 2026 r.