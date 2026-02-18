Rzeczpospolita
Prawo
Rząd chce doszczelnić procedurę przyznawania Karty Polaka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pracuje nad projektem zmian w ustawie o Karcie Polaka. Ma on uszczelnić istniejące procedury oraz wprowadzić dodatkowe wymagania.

Publikacja: 18.02.2026 10:15

Ustawa o Karcie Polaka (weszła w życie 29 marca 2008 r. W okresie swojego obowiązywania była wielokrotnie zmieniana

Ustawa o Karcie Polaka (weszła w życie 29 marca 2008 r. W okresie swojego obowiązywania była wielokrotnie zmieniana

Foto: PAP/Valdemar Doveiko

Mateusz Adamski

We wtorek 17 lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy – Prawo konsularne (UD368). W opublikowanym dokumencie wskazano, iż „intencją wprowadzonych zmian jest uszczelnienie istniejących procedur, wprowadzenie tam, gdzie jest to konieczne dodatkowych wymogów i działań służących jak najlepszemu zabezpieczeniu względów bezpieczeństwa i interesów Rzeczypospolitej Polskiej”. Co więcej, „w związku ze zmianą sytuacji politycznej i ekonomiczno-społecznej konieczne było przeprowadzenie analizy zakresu uprawnień i świadczeń przysługujących posiadaczom Karty Polaka, w efekcie której zaproponowano zmodyfikowanie lub zniesienie niektórych z nich”.

Kto straci możliwość ubiegania się o Kartę Polaka?

Projekt zakłada przede wszystkim zniesienie możliwości ubiegania się o przyznanie Karty Polaka na podstawie zaświadczenia organizacji polskiej lub polonijnej wskazującego na zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej 3 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia.

Odpowiedzialne za przygotowanie nowych przepisów Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, że „sfera ta była przedmiotem pewnych kontrowersji przez lata obowiązywania tego przepisu, a stwierdzone w trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie Karty Polaka przypadki zaświadczeń budzących wątpliwości co do wiarygodności zawartych w nich treści lub co do rodzaju zaangażowania wnioskodawców i ich »aktywności« w obszarze działalności polonijnej dają solidne podstawy do wyeliminowania tego instrumentu z obrotu prawnego”. Konsekwencją tej zmiany będzie również likwidacja możliwości przyznania Karty Polaka osobie szczególnie zasłużonej dla Polski, w sytuacji, gdy osoba taka nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi polskie pochodzenie. W ustawie ma się pojawić też jednoznaczny zapis, że osoby, które w przeszłości zrzekły się obywatelstwa polskiego nie są uprawnione do uzyskania Karty Polaka. 

Uczestnicy ceremonii na dziedzińcu Belwederu w Warszawie, podczas której 2 maja 2022 r. prezydent RP
Polityka
Nie tak łatwo już o polskie obywatelstwo. Zmiany jeszcze w tym roku

Jednorazowe świadczenie zamiast wypłat przez 9 miesięcy

Resort spraw zagranicznych chce zmodyfikować również katalog uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Polaka oraz wprowadzić zmiany w świadczeniu pieniężnym. Przypomnijmy, iż rząd Prawa i Sprawiedliwości pod koniec 2016 r. znowelizował ustawę, dodając gwarancję świadczeń pieniężnych na okres pierwszych dziewięciu miesięcy pobytu w Polsce. Przez pierwsze trzy miesiące cudzoziemiec otrzymuje połowę najniższego wynagrodzenia na każdą osobę z rodziny. Od czwartego do dziewiątego miesiąca – już po 60 proc. Obecny rząd chce, aby świadczenie było wypłacane jednorazowo po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały (obecnie – po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały), przez wojewodę, który wydał zezwolenie na pobyt stały (obecnie wypłat dokonuje starosta). 

Nowelizacja przewiduje też wprowadzenie opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie Karty Polaka, przedłużenie jej ważności lub wydanie Karty Polaka ze zmienionymi danymi. Taką zmianę MSZ argumentuje czasochłonnością i nakładem pracy, jaki wymagany jest w tego typu sprawach, a także koniecznością wyeliminowania przypadków wielokrotnego składania wniosków do różnych organów. Jak zaznaczono, opłata będzie uwzględniać rzeczywiste koszty wynikające z opracowania wniosku i będzie porównywalna do wysokości opłat za podobne czynności. 

Karta Polaka
Polityka
Trudniej o Kartę Polaka. Wróci wymóg „znajomości języka polskiego”

Rząd planuje przyjąć nowe przepisy jeszcze w pierwszym półroczu 2026 r. 

