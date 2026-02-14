Drugi tryb – uznania za obywatela polskiego, który nadaje wojewoda – obwarowany jest bowiem szeregiem warunków, które musi spełnić cudzoziemiec: przebywać w Polsce co najmniej trzy lata nieprzerwanie, mieć zezwolenie na pobyt stały, rezydenta długoterminowego UE lub prawo stałego pobytu, posiadać stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Wymogiem jest także znajomość języka polskiego na poziomie B1 (potwierdzone certyfikatem państwowym). Ale już osoby ze statusem uchodźcy o obywatelstwo mogą starać się po dwóch latach, a cudzoziemcy z Kartą Polaka – po roku.

Z roku na rok wzrasta liczba osób, które otrzymują polskie obywatelstwo. W 2024 r. polskie obywatelstwo otrzymało 16 647 cudzoziemców, w tym 14 828 decyzją wojewody, a 2,2 tys. – przez prezydenta. Rok wcześniej – polskie obywatelstwo uzyskało 12 166 osób, w tym 1 719 – decyzją prezydenta.

W perspektywie zaostrzenie przepisów: MSWiA pracuje nad projektem z ludźmi prezydenta Nawrockiego

Od dawna zaostrzenie prawa dla cudzoziemców chcących mieć polskie obywatelstwo jest gorącym politycznym tematem. O tym, że zmiany są konieczne, mówi zarówno prezydent Nawrocki, jak i premier Donald Tusk, pomysły rozbijają się jednak o szczegóły. W Sejmie był ostatnio procedowany projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim (złożony przez grupę posłów PiS), który wydłużał drogę do obywatelstwa z trzech do 10 lat nieprzerwanego pobytu w Polsce, wprowadzał także wymóg niekaralności w kraju, którego cudzoziemiec posiada obywatelstwo. W styczniu przepadł w głosowaniu w Sejmie.

Jestem obywatelem Białorusi i rozumiem, że w obecnych realiach zaostrzenie przepisów dotyczących nadawania obywatelstwa jest potrzebne i uzasadnione Aliaksei Bandarenka - głos w konsultacjach społecznych projektu PiS

O tym, jak ogromne emocje, nie tylko wśród polskiej opinii publicznej, ale i cudzoziemców, których jest oficjalnie w Polsce ponad 2 mln wywołuje sprawa obywatelstwa, świadczy udział osób, które wzięły udział w konsultacjach społecznych tego projektu. Opinię wyraziło blisko 4,4 tys. osób, w większości cudzoziemców (Ukraińców i Białorusinów), którzy są przeciwni zmianom. Utrzymują, że w praktyce, realna ścieżka do obywatelstwa już teraz trwa około 9-10 lat od momentu pierwszego przyjazdu do Polski. Potwierdzają to dane MSWiA – po trzech latach pobytu, możliwość otrzymania obywatelstwa polskiego dotyczy jedynie osób ubiegających się o azyl polityczny (to mniej niż 100 przypadków w ostatnich latach), a ponad 99 proc. nadań polskiego obywatelstwa następuje po minimum ośmiu latach pobytu.