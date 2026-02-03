4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 03.02.2026 15:13 Publikacja: 03.02.2026 14:56
Karol Nawrocki
Foto: REUTERS
„Rzeczpospolita” ustaliła, że pierwsze trzy decyzje prezydenta Karola Nawrockiego o zastosowaniu prawa łaski nie dotyczą 67-letniej Izabeli M., emerytki skazanej za groźby wobec Jerzego Owsiaka, szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ani 70-letniego Adama Borowskiego, skazanego na pół roku więzienia w zawieszeniu za wypowiedź w TV Republika, w której oskarżył posła i adwokata Romana Giertycha o współpracę z przestępcami.
Osoby te, na pewno nie zostały ułaskawione, ponieważ – jak wynika z informacji przekazywanych przez Kancelarię Prezydenta – prawo łaski zastosowano wobec osób, co do których prezydent zażądał opinii Prokuratora Generalnego, a w sprawach Izabeli M. i Adama Borowskiego takich opinii nie było. – W przypadku sprawy pani Izabeli M. wyrok zapadł zaledwie kilka dni temu i jest nieprawomocny. W przypadku pana Borowskiego nie opiniowaliśmy wniosku dotyczącego tej osoby – podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego. Nieprawomocny wyrok skazujący – jak pokazała sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – nie podlega prawu łaski.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Donald Tusk poinformował przed posiedzeniem rządu, że podjął decyzję o powołaniu zespołu analitycznego w związku...
Czy po wyborach w Polsce 2050 dojdzie do zmian w rządzie? Odpowiedź na to pytanie jest w rękach premiera.
Musimy być wyraziści, ale jednocześnie dogadywać się kuluarowo z koalicjantami, być jednoznacznym koalicjantem k...
Polska 2050 jest i pozostanie częścią koalicji 15 października – zadeklarowała nowa przewodnicząca Polski 2050 S...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas