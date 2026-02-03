„Rzeczpospolita” ustaliła, że pierwsze trzy decyzje prezydenta Karola Nawrockiego o zastosowaniu prawa łaski nie dotyczą 67-letniej Izabeli M., emerytki skazanej za groźby wobec Jerzego Owsiaka, szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ani 70-letniego Adama Borowskiego, skazanego na pół roku więzienia w zawieszeniu za wypowiedź w TV Republika, w której oskarżył posła i adwokata Romana Giertycha o współpracę z przestępcami.

Osoby te, na pewno nie zostały ułaskawione, ponieważ – jak wynika z informacji przekazywanych przez Kancelarię Prezydenta – prawo łaski zastosowano wobec osób, co do których prezydent zażądał opinii Prokuratora Generalnego, a w sprawach Izabeli M. i Adama Borowskiego takich opinii nie było. – W przypadku sprawy pani Izabeli M. wyrok zapadł zaledwie kilka dni temu i jest nieprawomocny. W przypadku pana Borowskiego nie opiniowaliśmy wniosku dotyczącego tej osoby – podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego. Nieprawomocny wyrok skazujący – jak pokazała sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – nie podlega prawu łaski.