Kogo ułaskawił prezydent Karol Nawrocki? „Rzeczpospolita” sprawdziła fakty

Prezydent Karol Nawrocki, wbrew spekulacjom, nie ułaskawił 67-letniej Izabeli M. ani 70-letniego Adama Borowskiego.

Publikacja: 03.02.2026 14:56

Karol Nawrocki

Foto: REUTERS

Izabela Kacprzak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Skąd wiadomo, że prezydent Karol Nawrocki nie ułaskawił Izabeli M. ani Adama Borowskiego?
  • Za co skazani byli Izabela M. i Adam Borowski?
  • Jakie czynniki wpływają na proces podejmowania decyzji o ułaskawieniu przez prezydenta?
  • Ile wniosków o ułaskawienie wpłynęło do prezydenta od sierpnia ubiegłego roku?
„Rzeczpospolita” ustaliła, że pierwsze trzy decyzje prezydenta Karola Nawrockiego o zastosowaniu prawa łaski nie dotyczą 67-letniej Izabeli M., emerytki skazanej za groźby wobec Jerzego Owsiaka, szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ani 70-letniego Adama Borowskiego, skazanego na pół roku więzienia w zawieszeniu za wypowiedź w TV Republika, w której oskarżył posła i adwokata Romana Giertycha o współpracę z przestępcami. 

Osoby te, na pewno nie zostały ułaskawione, ponieważ – jak wynika z informacji przekazywanych przez Kancelarię Prezydenta – prawo łaski zastosowano wobec osób, co do których prezydent zażądał opinii Prokuratora Generalnego, a w sprawach Izabeli M. i Adama Borowskiego takich opinii nie było. – W przypadku sprawy pani Izabeli M. wyrok zapadł zaledwie kilka dni temu i jest nieprawomocny. W przypadku pana Borowskiego nie opiniowaliśmy wniosku dotyczącego tej osoby – podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego. Nieprawomocny wyrok skazujący – jak pokazała sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – nie podlega prawu łaski.

