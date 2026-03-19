Plan Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej stanowi integralny element procesu zarządzania ryzykiem ESG i koncentruje się na dwóch priorytetowych, z punktu widzenia dekarbonizacji, obszarach portfela kredytowego: sektorze elektroenergetycznym oraz kredytach na nieruchomości mieszkaniowe, a także na operacjach własnych banku.

– Plan Dekarbonizacji to dla nas nie tylko odpowiedź na wymogi regulacyjne, ale przede wszystkim narzędzie realnego zarządzania ryzykiem klimatycznym i towarzyszenia naszym klientom w procesie transformacji. Konsekwentnie inwestujemy w zielone projekty, rozwijamy ofertę niskoemisyjną i budujemy długoterminową odporność naszego portfela. Chcemy być aktywnym partnerem polskiej transformacji energetycznej i mieszkaniowej – mówi Marcin Gadomski, wiceprezes Banku Pekao SA nadzorujący Pion Ryzyka.

Elektroenergetyka i kredyty hipoteczne

W obszarze elektroenergetyki bank zakłada do 2030 r. redukcję intensywności emisji gazów cieplarnianych o 39,5 proc. względem 2025 r. w oparciu o ścieżkę dekarbonizacyjną „Net Zero 2050” Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Realizacja tego celu opiera się na zwiększaniu finansowania technologii zeroemisyjnych, rozwoju finansowania gazu ziemnego oraz rezygnacji z nowego finansowania projektów opartych na węglu i ropie naftowej.

Plan Dekarbonizacji zakłada zwiększenie zaangażowania Banku Pekao w finansowanie technologii przejściowych opartych na gazie ziemnym do 24,7 proc. portfela sektora elektroenergetycznego do 2030 r. W obszarze kredytów hipotecznych plan przewiduje redukcję intensywności emisji o 43,4 proc. do 2030 r. względem 2025 r. oraz systematyczny wzrost udziału finansowania nieruchomości energooszczędnych i wysoce energooszczędnych, które mają stanowić 60 proc. portfela w 2030 r.

Bank zamierza również ograniczać ekspozycję na nieruchomości o niskiej efektywności energetycznej oraz wspierać termomodernizację i rozwój nowoczesnego, niskoemisyjnego budownictwa.

Operacje własne

Plan Dekarbonizacji obejmuje także operacje własne Banku Pekao SA. Do 2030 r. bank zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1, czyli emisji bezpośrednich, i 2 – emisji pośrednich, o 60,8 proc. w porównaniu z 2024 r. Cel ten będzie realizowany poprzez optymalizację i modernizację powierzchni biurowych, zwiększanie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, rozwój umów typu PPA, czyli długoterminowych umów zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, oraz stopniową wymianę floty na pojazdy niskoemisyjne.

Ten element planu dotyczy bezpośrednio własnej działalności operacyjnej banku i uzupełnia działania prowadzone w ramach portfela kredytowego oraz oferty dla klientów.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju klientów

W ramach realizacji Strategii 2025–2027 Bank Pekao zakłada przeznaczenie 9 mld zł na finansowanie projektów zielonych. Równolegle rozwijany jest model współpracy z klientami, wspierający ich w procesie transformacji energetycznej i środowiskowej.

Tempo realizacji celów Planu Dekarbonizacji pozostaje powiązane z procesem dekarbonizacji polskiej gospodarki oraz wdrażaniem Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu. Plan Dekarbonizacji wspiera ambicję osiągnięcia neutralności klimatycznej Grupy Kapitałowej Pekao do 2050 r. i jest odpowiedzią na wymogi dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych.

Tradycja i nowoczesność

Bank Pekao SA, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 352 mld zł aktywów. Posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów. Należy do liderów bankowości korporacyjnej, a jego klientem jest co druga korporacja w Polsce. Zajmuje wiodącą pozycję w zarządzaniu aktywami, działalności maklerskiej i private bankingu.

Zróżnicowany profil działalności banku jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne; bank podaje, że w testach warunków skrajnych przeprowadzonych przez EBA w 2025 r. zajął pierwsze miejsce wśród 64 banków w Europie.

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na GPW w Warszawie i uczestniczy w indeksach krajowych oraz międzynarodowych, w tym m.in. MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed. Należy też do najbardziej dywidendowych spółek giełdowych, a w ostatnich dziesięciu latach wypłacił akcjonariuszom łącznie ponad 20 mld zł.

Artykuł przygotowany na zlecenie Banku Pekao S.A.