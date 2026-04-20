Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A.

Polska gospodarka dynamicznie się rozwija. Pod względem wzrostu PKB, szacowanego przez GUS na 3,6 proc., nasz kraj w 2025 r. ponownie znalazł się w ścisłej czołówce UE, znacznie przewyższając unijną średnią (według wstępnych szacunków Eurostatu wyniosła ok. 1,6 proc.).

Jednym z filarów tego wzrostu są inwestycje. Ekonomiści wskazują szczególnie na wagę projektów realizowanych przez podmioty prywatne.

Zdając sobie sprawę ze znaczenia inwestycji zarówno dla ekspansji rynkowej firm, jak i dla gospodarki Bank Pekao konsekwentnie wspiera rozwój klientów korporacyjnych w realizacji strategicznych projektów. Podobnie było także 2025 roku, kiedy to bank umacniał pozycję jednego z najważniejszych partnerów finansowych dla największych przedsięwzięć w Polsce i regionie.

Wartość kluczowych transakcji bankowości korporacyjnej, przeprowadzonych przez Bank Pekao w 2025 roku, sięgała kilkudziesięciu miliardów złotych. Jakie strategiczne projekty biznesu wspierał bank?

Miliardy na inwestycje w handlu. Kto otrzymał wsparcie?

Imponujące wsparcie – sięgające 7 mld zł – dotyczyło Grupy Allegro. To jedna z największych firm e-commerce w Europie i właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy zakupowej.

Bank Pekao, w konsorcjum instytucji finansowych, podpisał z tym podmiotem umowę kredytową o łącznej wartości 6 mld zł. Bank pełnił w transakcji funkcję pierwotnego kredytodawcy, głównego aranżera kredytu i globalnego koordynatora. Finansowanie wesprze dalszy rozwój Allegro i zwiększy elastyczność finansową całej Grupy.

Bank Pekao pełnił również funkcję co-managera i dodatkowego dealera w emisji przez Grupę Allegro niezabezpieczonych obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł.

Z kolei 4,5 mld zł wsparło ekspansję rynkową Grupy Żabka, prowadzącej sieć ponad 11 tys. małych sklepów działających na zasadzie franczyzy w formacie convenience store.

Pekao, w konsorcjum instytucji finansowych, podpisał z Grupą umowę kredytów senioralnych o równowartości 3,5 mld zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na refinansowanie zobowiązań wynikających z obecnie zawartej umowy kredytów senioralnych, a także finansowanie lub refinansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych spółek Grupy.

Bank we współpracy z konsorcjum instytucji finansowych uplasował także emisję 5-letnich obligacji Grupy Żabka o wartości nominalnej 1 mld zł. Środki zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne i rozwój.

Wsparcie dla giganta miedziowego…

Kolejne 1,6 mld zł trafiło na rozwój polskiego giganta przemysłowego. KGHM Polska Miedź, bo o nim mowa, to jeden z największych na świecie producentów miedzi i srebra.

Bank Pekao, wraz z konsorcjum banków, wsparł KGHM Polska Miedź w emisji 7-letnich obligacji o wartości 1,6 mld zł na rynku krajowym, zapewniając spółce długoterminowe finansowanie na realizację kluczowych projektów rozwojowych. Bank Pekao pełnił w transakcji funkcję organizatora i dealera.

…i sportowego

Pekao w ramach konsorcjum banków uplasował emisję 5-letnich obligacji Benefit Systems na kwotę 1 mld zł. Środki trafią na realizację strategii firmy, która zakłada m.in. powiększenie sieci klubów fitness w ciągu trzech lat o ponad 300 obiektów, z czego ponad połowa ma przypadać na rynki zagraniczne.

Benefit Systems należy do liderów w dostarczaniu benefitów pozapłacowych, działa na polskim rynku od ponad 20 lat. Spółka jest twórcą kultowego Programu MultiSport, który umożliwia aktywność fizyczną w obiektach sportowych w całym kraju. Od kilku lat oferta sportowa spółki jest rozwijana za granicą: w Czechach, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji i Turcji. Grupa Benefit Systems jest także operatorem klubów fitness.

Aktywnie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

W 2025 roku Bank Pekao wspierał także rozwój projektów związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii i wzmacnianiem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Warto wspomnieć przy tej okazji o projektach związanych z produkcją energii elektrycznej przez morskie farmy wiatrowe na Bałtyku.

Jednym z podmiotów, które otrzymały wsparcie, jest Polenergia. Spółka wraz z firmą Equinor prowadzi projekty morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Farmy, o łącznej mocy 1440 MW, mogą zasilić zieloną energią ponad 2 mln gospodarstw domowych w Polsce. To jedno z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w historii naszego kraju.

Na potrzeby realizacji tych projektów Bank Pekao S.A., w konsorcjum z BNP Paribas, przyznał Polenergii linię gwarancyjną z limitem do 125 mln euro. Udział Banku Pekao w finansowaniu to 50 proc. Bank pełni rolę aranżera, agenta i agenta zabezpieczeń. Dodatkowo to samo konsorcjum podpisało z Polenergią umowę kredytu odnawialnego do kwoty 300 mln zł, z czego 150 mln zł przypada na Pekao.

Warto przypomnieć, że Bank Pekao znalazł się także w gronie polskich i międzynarodowych instytucji, które sfinansują farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3 kwotą ponad 6 mld euro.

W kolejnym przedsięwzięciu związanym z produkcją zielonej energii Bank Pekao jest agentem kredytu oraz agentem zabezpieczeń instytucji, które sfinansują kwotą do 140 mln euro inwestycję spółki Baltic Towers – budowę największej w Europie fabryki morskich wież wiatrowych. Bank dodatkowo udzielił spółce kredytu na sfinansowanie VAT. Doradcą finansowym przy inwestycji i organizatorem finansowania było Pekao Investment Banking.

Projekt Baltic Towers to ważny element w europejskiej transformacji energetycznej. Spółka powstała w wyniku współpracy Agencji Rozwoju Przemysłu i hiszpańskiej firmy GRI Renewable Industries. Projekt inwestycyjny tego joint venture, budowa fabryki wież wiatrowych, jest zlokalizowany na Wyspie Ostrów w Gdańsku.

Bank Pekao S.A. wspiera również rozwój tradycyjnej energetyki. Uczestniczy m.in. w finansowaniu konsorcjalnym, w formule project finance, budowy bloku gazowo-parowego CCGT o mocy 563 MW w Turku, realizowanego przez spółkę z Grupy ZE PAK. Wartość finansowania to 2,2 mld zł, powiększona o kredyt VAT do 100 mln zł oraz finansowanie obrotowe. Pekao pełni w tym projekcie rolę agenta kredytu i agenta zabezpieczeń.

Szerokie wsparcie w różnych sektorach

Wśród kluczowych dla Polski projektów inwestycyjnych, które wspiera Bank Pekao, jest budowa sieci superszybkiego internetu. W tym obszarze bank, w konsorcjum instytucji finansowych, podpisał w 2025 r. umowę kredytową o łącznej wartości 3,7 mld zł. Kredytobiorcą jest spółka Światłowód Inwestycje, największy wyłącznie hurtowy operator infrastruktury światłowodowej w Polsce, której współwłaścicielami są Orange Polska i APG Asset Management.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia i dalszy rozwój infrastruktury. Na koniec 2025 r. sieć Światłowód Inwestycje obejmowała 2,4 mln gospodarstw domowych w kraju, a do końca 2032 r. ma ich być 3,1 mln, głównie na obszarach o niskiej i średniej konkurencyjności.

Pomoc w pozyskiwaniu finansowania

W 2025 roku Bank Pekao uczestniczył również w wielu ważnych przedsięwzięciach związanych ze zdobywaniem finansowania przez różne firmy i instytucje. Warto wymienić udział banku w emisjach obligacji przez takie podmioty, jak:

– Grupa ORLEN – bank wsparł emisję 7-letnich obligacji o łącznej wartości 2 mld zł. Środki zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne, w tym realizację strategicznych inwestycji ujętych w Strategii ORLEN 2035. Była to największa emisja papierów nieskarbowych na polskim rynku w ostatnich dwóch latach. Bank pełnił rolę koordynatora, organizatora, dealera oraz agenta emisji,

– spółka P4, operator sieci telefonii komórkowej PLAY – bank był organizatorem i dealerem emisji 5-letnich, zielonych obligacji spółki na kwotę 700 mln zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na modernizację sieci mobilnej i stacjonarnej opartej na najnowszych technologiach zapewniających poprawę efektywności energetycznej,

– spółka Toyota Leasing Polska – Pekao, wraz z konsorcjum banków, uplasował na rynku inwestorów instytucjonalnych trzyletnie obligacje o wartości nominalnej 600 mln zł. To największa jednorazowa emisja papierów dłużnych spółki z grupy Toyota na polskim rynku,– Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), jedna z największych multilateralnych instytucji finansowych na świecie – Pekao zainicjował i przeprowadził kolejną emisję obligacji EBI, tym razem była to transza na kwotę 1 mld zł o 7-letnim terminie zapadalności.

Bank Pekao z sukcesem uplasował również własne euroobligacje podporządkowane Tier 2 o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro. To kolejna seria papierów dłużnych wyemitowanych przez Pekao na eurorynku w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o wartości 5 mld euro.

W sumie wszystkie zrealizowane przez Pekao projekty w tym obszarze dały bankowi pozycję nr 1 wśród organizatorów emisji obligacji w 2025 r.

Liczne nagrody: rynek docenia działania Pekao

Uczestnicy i obserwatorzy rynku doceniają szeroką i zróżnicowaną działalność Banku Pekao na rzecz wspierania strategicznych projektów różnych podmiotów, a przez to rozwoju polskiej gospodarki. Potwierdzeniem tego faktu był szereg nagród dla bankowości korporacyjnej Banku Pekao i Biura Maklerskiego Pekao, które w 2025 roku zostały przyznane przez niezależne instytucje branżowe.

Działania banku zostały docenione m.in. przez Global Finance. W zestawieniach tego renomowanego magazynu Bank Pekao został uznany m.in. za najlepszy bank inwestycyjny w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, najlepszy bank w Polsce pod względem zrównoważonego finansowania, najlepszy bank powierniczy w Polsce oraz wyróżniony tytułem „Best Foreign Exchange Bank 2025” za najlepszą w Polsce usługę wymiany walut, a także tytułem „The Best Bank for Sustainable Finance in Poland for 2025”; bank otrzymał także prestiżowe wyróżnienie „The Best Trade Finance Provider in Poland”.

Z kolei magazyn Euromoney przyznał Pekao pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej w obszarze usług finansowania handlu w rankingu „Best Trade Finance Survey”; bank wygrał także w podkategorii technologia.

Natomiast Biuro Maklerskie Pekao otrzymało za 2025 r. wyróżnienie za największy udział animatora w obrotach sesyjnych na Głównym Rynku GPW. Nagroda została przyznana przez GPW. W rankingu dziennika „Parkiet” BM Pekao zostało uznane za najlepsze na rynku.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A.