Sushi&Food Factor to polska firma, która działa na rynku od 11 lat. Zakład znajduje się w Robakowie pod Poznaniem i dostarcza dziesiątki tysięcy tacek sushi do 17 krajów. Firma specjalizuje się w produkcji pakowanego sushi, dań gotowych i azjatyckich przekąsek. Obsługuje też duże sieci handlowe, a jej produkty trafiają do sklepów takich jak Biedronka, Żabka, Dino, Lidl, Netto, Kaufland, Aldi i Stokrotka.

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Sushi&Food Factor dołącza do globalnej sieci

Przejęcie przez Wonderfield Group ma otworzyć przed polską spółką nowe możliwości rozwoju. Brytyjska firma należy do Zensho Holdings, jednej z największych grup gastronomicznych w Japonii. Jak informuje PortalSpozywczy.pl, włączenie Sushi&Food Factor do międzynarodowej struktury ma pomóc w dalszym wzmacnianiu pozycji producenta na rynku europejskim, szczególnie w segmencie świeżej żywności gotowej do spożycia. Transakcja została sfinalizowana po zgodach organów antymonopolowych w Polsce i Niemczech.

Wonderfield Group prowadzi działalność w Ameryce Północnej, Australii, Europie i Wielkiej Brytanii. Obsługuje klientów przez około 9 tys. kiosków sushi, 70 restauracji i 15 zakładów produkcyjnych. Zensho Holdings to duży gracz na rynku gastronomii i żywności. Grupa zarządza około 15 tys. restauracji i punktów gastronomicznych oraz prowadzi działalność produkcyjną, przetwórczą i dystrybucyjną. Jest obecna w Azji, Ameryce Północnej, Australii i Europie.