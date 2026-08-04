DeepSeek, chiński model sztucznej inteligencji wywołał spore zawirowania na rynkach w lutym 2025 r. Pojawienie się jego wariantu R1 porównywano z wystrzeleniem przez Sowietów Sputnika w 1957 r. Inwestorzy przestraszyli się tego, że Chińczycy potrafią tworzyć dobre AI niższym kosztem niż zachodnie firmy. Doprowadziło to do wyprzedaży akcji amerykańskich spółek technologicznych. Ta przecena była jednak krótkotrwała, a inwestorzy dosyć szybko wrócili do delektowania się hossą i boomem na AI. Niedawno sytuacja się powtórzyła. Doszło do ostrej wyprzedaży spółek technologicznych, bo chiński start-up Moonshot stworzył model sztucznej inteligencji Kimi3. Okazał się on pod względem niektórych wskaźników równie dobry jak tak zaawansowane modele jak GPT 5.6 Sol firmy OpenAI czy Claude Fable 5 spółki Anthropic. Co więcej, Moonshot udostępnił swój model za darmo. To również model w wersji otwartej, co oznacza, że każdy, kto go ściągnął, może go modyfikować dla swoich potrzeb. To wywołało szok na rynkach. Pojawiła się bowiem bezpłatna alternatywa dla drogich modeli sztucznej inteligencji.

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Amerykańscy oficjele oraz firma Anthropic oskarżyli firmę Moonshot o to, że szkoliła swój model AI na treściach dostarczanych przez inne modele. Chińczycy temu zaprzeczają. Pojawiają się jednak pomysły, by zakazać stosowania ich modeli sztucznej inteligencji w USA, ze względów bezpieczeństwa narodowego.

Chińskie modele AI budzą obawy USA o bezpieczeństwo

Według „The Wall Street Journal”, w ciągu ostatniego roku amerykańscy urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo rozważali szereg środków mających na celu zaostrzenie polityki wobec chińskich firm AI rozwijających otwarte modele – powiedziały osoby zaznajomione z tymi dyskusjami. Rozważano m.in. dodanie tych firm do czarnych list handlowych, wydanie ostrzeżeń bezpieczeństwa dotyczących chińskich spółek AI oraz ewentualne rozporządzenie wykonawcze celujące w otwarte modele. Jak dodali rozmówcy gazety, rozbieżności wewnątrz administracji uniemożliwiły dotychczas podjęcie jakichkolwiek takich działań.

„Jednym z prawdopodobnych skutków świata zdominowanego przez otwarte modele AI jest pełny AI-komunizm, który dokładnie proponują Chiny: zamiast produktu rynkowego, AI ma być »dobrem publicznym«, które ostatecznie będzie dostarczane przez państwo jako rodzaj »cyfrowej infrastruktury publicznej« – napisał na platformie X Dean Ball, szef strategicznych perspektyw w OpenAI.

Dyrektor generalny Anthropic, Dario Amodei, od lat ostrzega przed ryzykiem potężnych i otwartych systemów AI. W niedawnym wywiadzie dla Bloomberga stwierdził, że modele AI posiadające zaawansowane zdolności cyberbezpieczeństwa, które są dostępne do bezpłatnego pobrania, mogą być szkodliwe. „To poważne zmartwienie” – powiedział w czerwcu.

– Pierwsza liga to dziś wyścig dwóch mocarstw: USA i Chin, które wspólnie odpowiadają za zdecydowaną większość globalnego zużycia tokenów i wdrażanych rozwiązań w firmach. Amerykańscy giganci stawiają na zamknięte ekosystemy i monetyzację chmury, podczas gdy Chiny masowo udostępniają potężne modele o otwartym kodzie. To walka o globalne standardy i architekturę przepływu danych, czyli strategiczne wpływy. Chińskie modele nie muszą wygrywać każdego testu wydajności, wystarczy, że są wystarczająco dobre, by stanowić tańszą i możliwą do samodzielnego wdrożenia alternatywę dającą państwom i firmom technologiczną niezależność – mówi „Parkietowi” Krzysztof Banasiak, dyrektor ds. produktów i technologii w Alsendo.

Firmy coraz częściej wybierają tańsze modele AI z Chin

Amerykańskie spółki coraz częściej korzystają z chińskich modeli AI. Przyciąga ich przede wszystkim niska cena połączona z wystarczająco dobrą jakością. Według danych OpenRouter – platformy oferującej dostęp do wszystkich głównych modeli AI w jednym miejscu i śledzącej ich wykorzystanie – czołowe chińskie modele DeepSeek i Z.ai wyprzedziły na niej amerykańskie odpowiedniki, takie jak Claude Anthropica czy ChatGPT OpenAI.

– Spółki zaczynają zdawać sobie sprawę, że nie potrzebują najlepszego modelu – mogą używać szybszych i tańszych modeli – stwierdził w rozmowie z „Financial Timesem” Eugene Cheah, prezes platformy AI Featherless AI.