Jedna z największych grup audytorskich w Stanach Zjednoczonych i w Polsce – Grant Thornton – za 5 mld dol. (licząc z długiem) przejmie CBIZ, rywala notowanego na giełdzie w Nowym Jorku. Transakcja została ogłoszona w środę, powodując skok notowań przejmowanej grupy o kilkanaście procent.

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Audytorskie grupy łączą siły

W efekcie przejęcia powstanie grupa świadcząca m.in. usługi audytu księgowego i doradztwa podatkowego, której przychody na tamtejszym rynku przekraczać będą 5 mld dol.

Według „Financial Times”, będzie to największa transakcja w tej branży od końca lat 90., a Grant Thornton zajmie w Stanach Zjednoczonych piątą pozycję zaraz po tzw. Wielkiej Czwórce: Deloitte, PwC, KPMG i EY.

Inside Public Accounting podaje, że w ubiegłym roku CBIZ było ósmą firmą doradczą w Stanach Zjednoczonych pod względem przychodów (2,81 mld dol.), a Grant Thornton dziewiątą (2,46 mld dol.). Po połączeniu wyprzedzą numer pięć na tamtejszym rynku, czyli firmę RSM, która w ub.r. zanotowała około 4 mld dol. wpływów („FT” podaje 4,9 mld dol. powołując się na serwis Accounting Today, ale samo RSM informuje o niższej kwocie w raporcie rocznym).

– Nie mamy pragnienia, aby próbować stać się jedną z firm z Wielkiej Piątki – powiedział mimo tego awansu Jim Peko, prezes Grant Thornton US, w rozmowie z „FT”. Podkreślał, że grupa nadal będzie koncentrować się na obsłudze podmiotów o średniej wielkości.

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Konsolidacja firm doradczych trwa

Brytyjski dziennik zauważa, że Grant Thornton jest na zakupach, od kiedy większościowy pakiet udziałów w tej firmie objęło konsorcjum inwestorów zbudowane wokół New Mountain Capital.

Dzięki przejęciom innych doradczych firm rozrastało się także przejmowane CBIZ, jedyny notowany na giełdzie w Stanach Zjednoczonych przedstawiciel sektora. W 2024 r. kupiło Marcum.

CBIZ zatrudnia ponad 9,5 tys. pracowników w USA, a w przeszłości koncentrowało się na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Przejęcie ma im zapewnić szerszy wachlarz usług i możliwość czerpania z globalnego know-how.

Grant Thornton to część międzynarodowej grupy spółek. Ich łączne przychody urosną do około 7,5 mld dol., a liczba zatrudnionych do 34,5 tys. na ponad 20 rynkach.

New Mountain współkontroluje wiele podmiotów. Udziałowiec ten ma w planach wydzielenie z CBIZ do oddzielnego podmiotu takich biznesów, jak usługi ubezpieczeniowe czy plany emerytalne.

Zgodnie z umową, akcjonariusze CBIZ otrzymają za akcję 55 dol. w gotówce, co daje 54-proc. premię wobec średniej ceny na giełdzie w ostatnich 30 dniach. W porównaniu z notowaniami sprzed ogłoszenia transakcji premia jest mniejsza i wynosi 18 proc.

Według rankingu „Rzeczpospolitej” firmy działające pod szyldem Grant Thornton w 2025 r. należały do TOP10 w branży doradczej. Przychód z usług rewizyjnych na poziomie 75,1 mln zł zapewnił grupie piąte miejsce w tej kategorii.