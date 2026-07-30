Dowództwo podało, że w celu rozpoznania niezidentyfikowanego obiektu „w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16”.

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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych: W nocy kilkanaście pocisków mogło stanowić zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej

W komunikacie Dowództwa Operacyjnego czytamy, że w związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę, „podwyższono gotowość bojową środków systemu obrony powietrznej, w tym par dyżurnych myśliwców oraz samolotu wczesnego ostrzegania”

„Środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju obserwowały aktywność co najmniej kilkunastu pocisków operujących nad zachodnią Ukrainą, które ze względu na kierunek lotu mogły stanowić potencjalne zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej” - czytamy w komunikacie.

„Najbliżej granicy Rzeczypospolitej Polskiej znalazł się jeden z obiektów, który o godz. 3.29 zbliżył się na odległość około 5 km, po czym zmienił kierunek lotu i skierował się na wschód” - podaje Dowództwo Operacyjne.

„O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia . O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24. Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. Na miejsce skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy oraz właściwe służby. W miejscu zdarzenia trwają działania operacyjne i zabezpieczające” - podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń. (...) Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach m. Tarnawa-Kolonia” - napisał rankiem wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Straż pożarna i policja zabezpieczają krater, który znaleziono w województwie lubelskim

Nad ranem pojawiła się informacja, że strażacy zabezpieczają krater, który znaleziono 30 lipca rano w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. Informacje takie podał rzecznik Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Stachyra. Wcześniej służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu. W zabezpieczaniu krateru bierze też udział policja, na miejscu ma wkrótce pojawić się wojsko.

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