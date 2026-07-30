Tobi Lütke, założyciel i prezes platformy handlowej Shopify, trzeciej pod względem wartości giełdowej kanadyjskiej firmy, poparł na X Erica Thora, byłego członka zarządu TD Bank, jednego z pięciu największych kanadyjskich banków, rozważającego system wyborczy, w którym wyborcom przysługuje liczba głosów zależna od płaconych podatków, a więc np. najbiedniejszym nie przysługiwałby żaden głos, a najbogatsi mieliby aż pięć głosów.

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Lütke uznał, że to „dobry system” i dodatkowo zaproponował, by odebrać prawo głosu emerytom, ponieważ otrzymując emeryturę są jego zdaniem „zależni”, tak jak niepełnoletni.

„Nieuctwo miliarderów”. Kanadyjski komentator przypomina, że cenzus majątkowy nie jest niczym nowym

Na Lütke spadła za poparcie takich rozwiązań ostra krytyka w kanadyjskich mediach społecznościowych. Popularny i znany z dosadności komentator Dean Blundell podsumował na swoim blogu na platformie Substack, że „prezes największej kanadyjskiej firmy technologicznej popatrzył na plan unieważnienia głosu twojej babci, dania pięciu głosów milionerowi i powiedział »dobry system«”.

Blundell pisząc o „nieuctwie” miliarderów, przypomniał, że system cenzusu majątkowego działał w latach 1849-1918 w Królestwie Prus, a Lütke niczego nowego nie odkrył. „Dreiklassenwahlrecht” dzielił obywateli na trzy grupy w zależności od płaconych podatków, a grupa najbogatsza wybierała taką samą liczbę elektorów jak łącznie dwie mniej zamożne. Elektorzy wybierali przedstawicieli do lokalnych parlamentów, Landtagów. Lütke jest z pochodzenia Niemcem, urodził się w Koblencji.

Kanadyjski nadawca publiczny CBC zwraca uwagę na podobieństwo Tobiego Lütkego do Elona Muska

Specjalizujący się w gospodarce portal The Logic informował w marcu, że przedstawiciele Shopify prowadzą aktywną działalność lobbyingową w Ottawie. Na początku 2025 r. właśnie The Logic opisywał Build Canada, stworzoną przez przedsiębiorców sektora technologii, „nową platformę mającą wpływać na politykę rządu w sprawach od imigracji, przez służbę zdrowia i transport”, a wielu członków tej organizacji oczekiwało, że wybory w Kanadzie wygra partia konserwatywna. Lütke jest związany z Build Canada.

Publiczny nadawca CBC przypomniał, że Build Canada lobbuje na rzecz m.in. ograniczania wydatków federalnych, wprowadzenia cyfrowego dowodu tożsamości i promowania AI. CBC podsumowało, że ostatnie wpisy właściciela Shopify na X „pokazują prawicowe przekonania i bliskość Elonowi Muskowi”. Przypomniało też, że w 2025 r. Lütke krytykował odwetowe działania Kanady po wprowadzeniu ceł przez USA.

Tymczasem według opublikowanego w ubiegłym tygodniu sondażu ośrodka Abacus Data, 72 proc. Kanadyjczyków ma pozytywne zdanie o demokracji, a 51 proc. popiera gospodarkę wolnorynkową. 36 proc. ma pozytywną opinię o socjaldemokracji, a 29 proc. – o socjalizmie. 33 proc. Kanadyjczyków ma pozytywną opinię o kapitalizmie. Tylko 9 proc. wyraża się pozytywnie o rządach autorytarnych.