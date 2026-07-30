Tobi Lütke wraz z żoną
Tobi Lütke, założyciel i prezes platformy handlowej Shopify, trzeciej pod względem wartości giełdowej kanadyjskiej firmy, poparł na X Erica Thora, byłego członka zarządu TD Bank, jednego z pięciu największych kanadyjskich banków, rozważającego system wyborczy, w którym wyborcom przysługuje liczba głosów zależna od płaconych podatków, a więc np. najbiedniejszym nie przysługiwałby żaden głos, a najbogatsi mieliby aż pięć głosów.
Lütke uznał, że to „dobry system” i dodatkowo zaproponował, by odebrać prawo głosu emerytom, ponieważ otrzymując emeryturę są jego zdaniem „zależni”, tak jak niepełnoletni.
Na Lütke spadła za poparcie takich rozwiązań ostra krytyka w kanadyjskich mediach społecznościowych. Popularny i znany z dosadności komentator Dean Blundell podsumował na swoim blogu na platformie Substack, że „prezes największej kanadyjskiej firmy technologicznej popatrzył na plan unieważnienia głosu twojej babci, dania pięciu głosów milionerowi i powiedział »dobry system«”.
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Blundell pisząc o „nieuctwie” miliarderów, przypomniał, że system cenzusu majątkowego działał w latach 1849-1918 w Królestwie Prus, a Lütke niczego nowego nie odkrył. „Dreiklassenwahlrecht” dzielił obywateli na trzy grupy w zależności od płaconych podatków, a grupa najbogatsza wybierała taką samą liczbę elektorów jak łącznie dwie mniej zamożne. Elektorzy wybierali przedstawicieli do lokalnych parlamentów, Landtagów. Lütke jest z pochodzenia Niemcem, urodził się w Koblencji.
Specjalizujący się w gospodarce portal The Logic informował w marcu, że przedstawiciele Shopify prowadzą aktywną działalność lobbyingową w Ottawie. Na początku 2025 r. właśnie The Logic opisywał Build Canada, stworzoną przez przedsiębiorców sektora technologii, „nową platformę mającą wpływać na politykę rządu w sprawach od imigracji, przez służbę zdrowia i transport”, a wielu członków tej organizacji oczekiwało, że wybory w Kanadzie wygra partia konserwatywna. Lütke jest związany z Build Canada.
Publiczny nadawca CBC przypomniał, że Build Canada lobbuje na rzecz m.in. ograniczania wydatków federalnych, wprowadzenia cyfrowego dowodu tożsamości i promowania AI. CBC podsumowało, że ostatnie wpisy właściciela Shopify na X „pokazują prawicowe przekonania i bliskość Elonowi Muskowi”. Przypomniało też, że w 2025 r. Lütke krytykował odwetowe działania Kanady po wprowadzeniu ceł przez USA.
Tymczasem według opublikowanego w ubiegłym tygodniu sondażu ośrodka Abacus Data, 72 proc. Kanadyjczyków ma pozytywne zdanie o demokracji, a 51 proc. popiera gospodarkę wolnorynkową. 36 proc. ma pozytywną opinię o socjaldemokracji, a 29 proc. – o socjalizmie. 33 proc. Kanadyjczyków ma pozytywną opinię o kapitalizmie. Tylko 9 proc. wyraża się pozytywnie o rządach autorytarnych.
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