Jednocześnie populacja cudzoziemców w Japonii pobiła rekord i po raz pierwszy w historii przekroczyła 4 mln.

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Spadek liczby mieszkańców Japonii największy od niemal 100 lat

Według japońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komunikacji w 2025 r. odnotowano około 670 tys. urodzeń przy 1,59 mln zgonów, co oznacza spadek populacji o 916,7 tys. w ciągu roku. Jest to największy roczny ubytek od 1968 roku, odkąd dostępne są porównywalne dane. Jedyną z 47 prefektur, w której odnotowano wzrost liczby japońskich obywateli, była prefektura Tokio – o 0,09 proc.

Z kolei liczba obcokrajowców zwiększyła się o 353 696, osiągając najwyższy w historii poziom 4,03 mln osób. Aż 86 proc. zagranicznych rezydentów to osoby w wieku produkcyjnym. Największy przyrost bezwzględny liczby cudzoziemców odnotowano w Tokio, natomiast pod względem dynamiki wzrostu przodowało Hokkaido.

Napływ imigrantów nie rekompensuje Japonii niskiej liczby urodzeń

Wobec pogłębiającego się niedoboru rąk do pracy oraz starzenia się społeczeństwa, japońskie władze sukcesywnie otwierają rynek na imigrantów zarobkowych. Mimo to całkowita populacja Japonii, wliczając w to cudzoziemców, skurczyła się w ciągu roku o 563 tysiące, spadając do poziomu 123,76 mln mieszkańców.