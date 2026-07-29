Nadchodzące spotkanie polityków będzie pierwszą rozmową w cztery oczy od startu kryzysu w relacjach obu państw, wywołanego kwestiami promowania symboliki UPA na Ukrainie.

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Wołodymyr Zełenski pojawi się w Polsce. Spotkanie z Donaldem Tuskiem

Ukraiński prezydent ma wylądować w Lublinie w drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych. „Wiele wskazuje na to, że Zełenski zrelacjonuje szefowi polskiego rządu efekty wizyty w Waszyngtonie” – podało RMF FM, zwracając uwagę, że szczegóły rozmów pozostają tajne.

Spotkanie przypada jednak na okres napięć dyplomatycznych. „To będzie pierwsze spotkanie i wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od czasu, gdy na linii Kijów-Warszawa wybuchł konflikt związany z nadaniem przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych” – przypomina RMF. Decyzja Zełenskiego doprowadziła do odebrania mu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego – Orderu Orła Białego oraz wzrostu krytycznych głosów i agresji wobec Ukraińców w Polsce.

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Spotkanie w Lublinie zostało oficjalnie potwierdzone przez Kancelarię Premiera.