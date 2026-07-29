Założenia nowelizacji projektu kodeksu postępowania karnego w tej sprawie pojawiły się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Jak planuje resort Waldemara Żurka, przepisy powinny zostać przyjęte przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2026 r.

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Kolejne zmiany dotyczące biegłych. Zaburzenia preferencji seksualnych oceniać będzie lekarz seksuolog i psychoseksuolog

Proponowana nowela ma przede wszystkim jasno określić, którzy specjaliści oprócz lekarza seksuologa są uprawnieni do opiniowania w sprawach sądowych osób z zaburzeniami preferencji seksualnych. Dziś bowiem katalog biegłych, którzy mają do tego prawo, jest uregulowany w kilku ustawach i w zależności od zakresu oraz celu wydania opinii regulacje te wskazują na możliwość powołania biegłych innych specjalności. Kluczowy jest jednak art. 202 § 3 k.p.k., zgodnie z którym do udziału w wydaniu opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych, powołuje się biegłego lekarza seksuologa.

Po zmianie katalog biegłych uprawnionych do udziału w wydaniu opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego w tych sprawach będzie obejmował biegłego lekarza seksuologa i biegłego psychoseksuologa. W przypadku tego drugiego chodzi o lekarza, który uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie psychoseksuologii.

Psychoseksuolog wyda opinię o zdrowiu psychicznym oskarżonego. Czas oczekiwania na wyroki ma być krótszy

Resort sprawiedliwości przekonuje, że te drobne zmiany poprawią efektywność postępowań sądowych. – Zwiększenie liczby specjalistów uprawnionych do opiniowania stanu zdrowia psychicznego oskarżonego na podstawie art. 202 § 3 k.p.k. przełoży się na skrócenie czasu oczekiwania na opinie, co w efekcie przyspieszy postępowanie sądowe. To szczególnie ważne w sprawach, w których istotne jest ustalenie, czy oskarżony posiada zaburzenia preferencji seksualnych i w jaki sposób te zaburzenia mogą wpływać na jego odpowiedzialność karną, bowiem większa dostępność biegłych pozwala na efektywniejsze przeprowadzenie postępowania dowodowego – twierdzą autorzy zmian.

Ich zdaniem dzięki szerszemu kręgowi specjalistów możliwe będzie pozyskanie bardziej różnorodnych, ale i precyzyjnych opinii, które odpowiadają na złożoność zagadnienia dotyczącego zaburzeń preferencji seksualnych i ich wpływu na odpowiedzialność karną oskarżonego. – W rezultacie opinie biegłych mogą być bardziej dostosowane do konkretnej sprawy, co może przełożyć się także na trafniejsze rozstrzygnięcia sądów – przekonuje ministerstwo.

Co więcej, jak twierdzą autorzy zmian, ujednolicenie przepisów da wszystkim uczestnikom postępowania jasność co do tego, którzy biegli mogą zostać powołani do wydania opinii w sprawach dotyczących zaburzeń preferencji seksualnych. To z kolei ma się przełożyć na większą pewność prawa i przewidywalność wyników postępowania.

Trwają prace nad projektem ustawy o biegłych sądowych

Oprócz proponowanej zmiany dotyczącej opiniowania w sprawach zaburzeń preferencji seksualnych rząd pracuje nad kompleksową reformą, która ma być receptą na jedną z większych bolączek wymiaru sprawiedliwości – brak biegłych sądowych. Mowa o obszernym projekcie ustawy o biegłych sądowych oraz instytucjach opiniujących, którego konsultacje publiczne niedawno się zakończyły.

Po reformie uprawnienia biegłego otrzymywać będzie osoba, która uzyska certyfikat wydawany przez komisję certyfikacyjną, a następnie zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Biegłych Sądowych i Instytucji Opiniujących. Komisja certyfikacyjna ma się składać z 15 członków powoływanych przez ministra sprawiedliwości. Obowiązek certyfikacji obejmie też instytucje wydające opinie w sprawach sądowych. Proponowane przepisy szczegółowo regulują też zasady pracy biegłych i nakładają na nich obowiązek cyklicznego udziału w szkoleniach. Biegli mają być wynagradzani za godzinę pracy i dostawać zwrot za poniesione wydatki, w nieustalonej jeszcze wysokości.