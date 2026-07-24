Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad głębokimi zmianami w systemie szkolenia i egzaminowania na prawo jazdy. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, największe zmiany czekają egzaminy na kategorię B, gdzie zlikwidowana ma zostać część praktyczna egzaminu na placu manewrowym. Projekt zakłada również gruntowną reformę egzaminu teoretycznego.



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Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publicznej projektu nowych przepisów. W kwietniu portal brd24.pl pisał, że podczas spotkań urzędników resortu z przedstawicielami branży szkolenia i egzaminowania kierowców omawiano m.in. zmianę w sprawie terminu ważności ukończenia kursu na prawo jazdy oraz maksymalnej liczby podejść do egzaminu państwowego, po którym należy obowiązkowo skierować kursanta na dokształcenie w OSK.

Wstępne założenia mówiły o tym, że po trzech niezdanych egzaminach praktycznych, kursant miał wrócić do ośrodka szkolenia kierowców i odbyć tam minimum pięć godzin zajęć. Takie dokształcanie kończyłoby się egzaminem wewnętrznym, który ponownie potwierdzałby, że kandydat jest gotowy do tego, by próbować uzyskać prawo jazdy. Jednocześnie branża postulowała, by ukończenie kursu nauki jazdy nie gwarantowało możliwości podchodzenia do egzaminu państwowego latami.

Jeden dzień, jeden egzamin

Czy takie zapisy znajdą się w projekcie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Ministerstwa Infrastruktury. W odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej” rzecznik resortu Anna Szumańska poinformowała, że projekt przewiduje m.in. wprowadzenie ważności wyniku z egzaminu teoretycznego przez 24 miesiące od dnia jego uzyskania oraz zakaz kolejnego podejścia tego samego dnia do egzaminu praktycznego. Jak dodała, nowelizacja nie wprowadza terminu ważności ukończonego szkolenia w OSK.

Rzeczniczka MI zaznaczyła, iż projekt ustawy jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, a ostateczny kształt rozwiązań będzie uzależniony od wyniku prac legislacyjnych.