Egzamin na prawo jazdy na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu.
O planowanych zmianach w egzaminach na prawo jazdy minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówił w rozmowie z radiem RMF FM. – Zgadzam się z tymi instruktorami, którzy się wypowiadali, że muszą nastąpić zmiany w systemie egzaminowania i szkolenia kierowców – przyznał minister.
Poinformował, że jego resort przygotował projekt ustawy, który w najbliższym tygodniu ma zaprezentować wiceminister Stanisław Bukowiec. – Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że zmiany dotyczące systemu egzaminowania i szkolenia będą głębokie. Przykładowo zniknie egzamin na placu manewrowym – ujawnił szef resortu infrastruktury. Jak zauważył, w Europie odchodzi się od tego typu egzaminów na placu manewrowym, a większość ekspertów twierdzi, że to jest relikt przeszłości. – My przychylamy się do ich zdania – podkreślił.
Zmiany mają objąć również egzamin teoretyczny. – Egzamin na prawo jazdy, czy to kategoria B, czy jakakolwiek inna, musi odpowiadać rzeczywistości, która funkcjonuje na drodze. To nie mogą być jakieś sztuczne pytania teoretyczne, które bardziej dotyczą silnika albo pracy administracji niż bezpiecznego poruszania się na drodze i świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Na tym nam najbardziej zależy – wyjaśnił Klimczak.
Minister zapowiedział też zmiany w pracy komisji, która zajmuje się przygotowaniem pytań na egzamin teoretyczny. – Dzisiaj jest wiele uwag do funkcjonowania tej komisji czy liczby pytań w bazie. To wszystko musi ulec zmianie – powiedział.
Przypomnijmy, iż w ubiegłym tygodniu branżowy portal brd24.pl ujawnił, że podczas egzaminów teoretycznych na prawo jazdy losowane są wadliwe pytania, bowiem nie uwzględniają ostatnich nowelizacji przepisów. Fakt ten potwierdziło w poniedziałek Ministerstwo Infrastruktury. Przewodniczący Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak zapewnił, że wadliwe pytania zostały niezwłocznie wycofane z systemu, co oznacza, że nie są losowane podczas egzaminów teoretycznych dla kandydatów na kierowców.
