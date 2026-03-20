Egzaminy na prawo jazdy zostaną anulowane? Ministerstwo nie nadąża za zmianami przepisów

Pytania w egzaminie teoretycznym na prawo jazdy nie uwzględniają ostatnich nowelizacji przepisów. Niektóre ośrodki egzaminacyjne przyznają, że będą musiały z tego powodu unieważnić egzaminy.

Publikacja: 20.03.2026 11:33

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy

Foto: PAP/Wojciech Pacewicz

Mateusz Adamski

Na pogłębiający się chaos w polskim systemie egzaminów państwowych na prawo jazdy nadzorowanym przez Ministerstwo Infrastruktury zwraca uwagę Łukasz Zboralski, redaktor branżowego portalu brd24.pl. 

Pytanie ma dwie dobre odpowiedzi

Ujawnił on, że podczas egzaminów teoretycznych na prawo jazdy losowane są wadliwe pytania. Urzędnicy resortu infrastruktury nie monitorują bowiem aktualności pytań egzaminacyjnych po zmianach prawa, a tych w ostatnim czasie jest sporo.

Jedno z takich pytań dotyczy zatrzymywania prawa jazdy przez policjanta. Jak pisze Łukasz Zboralski, od 3 marca policja zatrzymuje uprawnienia za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h także poza obszarem zabudowanym. Jednak odpowiedzi na to pytanie tego nie uwzględniają. W związku z tym obecnie pytanie ma dwie dobre odpowiedzi, ale system jako dobrą przyjmuje tylko jedną. 

Błędy są też w pytaniach, które otrzymują kandydaci zdający prawo jazdy na ciągnik rolniczy (kategoria T). Jedna z ostatnich zmian przepisów prawa o ruchu drogowym podwyższyła dopuszczalną prędkość takich pojazdów z 30 km/h do 40 km/h. Tymczasem redakcja portalu brd24.pl znalazła trzy pytania, w których za poprawną odpowiedź jest uznawana ta mówiąca o 30 km/h. 

Kością niezgody w sprawie była „oblana" praktyczna część państwowego egzaminu na prawo jazdy kat. B.
Minister nie widzi problemu. Dyrektor WORD: Nie możemy udawać, że nic się nie stało

O sprawę pytany był w środę w Radiu Zet minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Stwierdził on, że "nie ma błędnych pytań", a w związku z tym nie będzie żadnego unieważniania egzaminów.

Portal brd24.pl podkreśla jednak, że błędne pytania są, a niektóre ośrodki egzaminacyjne już przyznają, że będą musiały anulować egzaminy kursantom. Jako przykład podano Białą Podlaskę, gdzie anulowane zostaną co najmniej dwa egzaminy teoretyczne na kategorię T, które kursanci zdali, ale wylosowali błędne pytania. – Na własną rękę zaczęliśmy sprawdzać egzaminy i wyłapaliśmy do tej pory kilkanaście przypadków, w których kursanci wylosowali nieprawidłowe pytania – potwierdza w rozmowie z serwisem Wojciech Babicz, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. – W dwóch przypadkach odpowiedzi na nieprawidłowe pytania były wiążące dla pozytywnego wyniku. W związku z tym musimy wnioskować do urzędu marszałkowskiego o unieważnienie tych egzaminów. Nie możemy udawać, że nic się nie stało – dodaje. 

Do zwiększenia obrotów silnika powinno dojść na skutek działania kierującego - podkreślił w uzasadni
