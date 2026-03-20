Na pogłębiający się chaos w polskim systemie egzaminów państwowych na prawo jazdy nadzorowanym przez Ministerstwo Infrastruktury zwraca uwagę Łukasz Zboralski, redaktor branżowego portalu brd24.pl.

Reklama Reklama

Pytanie ma dwie dobre odpowiedzi

Ujawnił on, że podczas egzaminów teoretycznych na prawo jazdy losowane są wadliwe pytania. Urzędnicy resortu infrastruktury nie monitorują bowiem aktualności pytań egzaminacyjnych po zmianach prawa, a tych w ostatnim czasie jest sporo.

Jedno z takich pytań dotyczy zatrzymywania prawa jazdy przez policjanta. Jak pisze Łukasz Zboralski, od 3 marca policja zatrzymuje uprawnienia za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h także poza obszarem zabudowanym. Jednak odpowiedzi na to pytanie tego nie uwzględniają. W związku z tym obecnie pytanie ma dwie dobre odpowiedzi, ale system jako dobrą przyjmuje tylko jedną.

Błędy są też w pytaniach, które otrzymują kandydaci zdający prawo jazdy na ciągnik rolniczy (kategoria T). Jedna z ostatnich zmian przepisów prawa o ruchu drogowym podwyższyła dopuszczalną prędkość takich pojazdów z 30 km/h do 40 km/h. Tymczasem redakcja portalu brd24.pl znalazła trzy pytania, w których za poprawną odpowiedź jest uznawana ta mówiąca o 30 km/h.