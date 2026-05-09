W sobotę odbyło się inauguracyjne posiedzenie parlamentu Węgier, wybranego w wyborach przeprowadzonych 12 kwietnia. Przed budynkiem zgromadziły się tysiące zwolenników nowej rządzącej partii Węgier, Tiszy.

Deputowani wybrali lidera Tiszy, Pétera Magyara, premierem Węgier. Następca Viktora Orbána otrzymał 140 ze 199 głosów (54 osoby były przeciw jego kandydaturze) i sam na siebie nie głosował. Polityk otrzymał owację na stojąco.

Magyar został zaprzysiężony, złożył przysięgę, w której zobowiązał się do lojalności wobec Węgier i narodu węgierskiego. – Naród węgierski dał nam mandat, by zakończyć dekady dryfowania – powiedział w swym pierwszym przemówieniu w roli premiera. – Dał nam mandat, by otworzyć nowy rozdział w historii Węgier. Nie tylko zmienić rząd, ale także system. Zacząć od nowa – kontynuował. Magyar obiecał, że będzie przestrzegał konstytucji oraz dbał o interesy narodu węgierskiego.

Wcześniej deputowani zatwierdzili skład nowego rządu, w którym będzie 16 ministerstw: spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, finansów, sprawiedliwości, obrony, zdrowia, rolnictwa i żywności, kultury i relacji społecznych, nauki i technologii, gospodarki i energii, edukacji i do spraw dzieci, środowiska, transportu i inwestycji, rodziny i spraw społecznych, rozwoju regionalnego i wsi oraz urząd Kancelarii Premiera. Węgierską dyplomacją będzie kierować Anita Orbán, która otrzymała też funkcję wicepremiera.

Péter Magyar wygłosił inauguracyjne przemówienie w parlamencie Węgier Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

Pierwotnie ministrem sprawiedliwości u Pétera Magyara miał zostać jego szwagier, jednak w czwartek 7 maja prawnik wycofał swoją kandydaturę z powodu konfliktu interesów.

Tisza ma w nowym parlamencie 141 ze 199 mandatów, czyli większość konstytucyjną. Dotychczas rządząca koalicja Fideszu oraz Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) zdobyła w wyborach 52 miejsca, z których 44 przypadły partii Viktora Orbána, sześciu deputowanych wprowadził też prawicowy Mi Hazánk (Ruch Naszej Ojczyzny). W sobotę przewodniczącą parlamentu Węgier wybrana została Ágnes Forsthoffer, wiceszefowa Tiszy.

Péter Magyar otrzymał od deputowanych Tiszy owację na stojąco Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

Zaprzysiężenie Pétera Magyara kończy szesnastoletni okres rządów Viktora Orbána. Po zwycięstwie Tiszy kurs forinta w stosunku do euro wzrósł do najwyższego od czterech lat poziomu, a rentowność obligacji spadła. Z danych opublikowanych w piątek wynika, że do kwietnia deficyt budżetowy Węgier osiągnął 71 proc. planowanego na cały rok. Według Magyara, deficyt może w 2026 r. osiągnąć poziom 7 proc. PKB.

Przed wyborami Magyar obiecywał poprawę sytuacji gospodarczej kraju oraz odbudowę relacji z kluczowymi sojusznikami. Tisza dysponuje w parlamencie większością, która umożliwi jej cofnięcie reform wprowadzonych przez Orbána.

Po 16 latach Viktor Orbán stracił władzę Foto: REUTERS/Yves Herman

Po raz pierwszy od 1990 r. w węgierskim parlamencie nie ma Viktora Orbána – były premier zrezygnował z mandatu i ogłosił, że zajmie się reorganizacją swego środowiska.