„Poprosiłem Mártona Meléthei-Barnę, prawnika Tiszy, o pokierowanie Ministerstwem Sprawiedliwości. Márton Meléthei-Barna pracował jako prawnik w ciągu ostatnich dwóch dekad” – zaznaczył we wpisie Magyar. „Głównym zadaniem nowego szefa resortu sprawiedliwości będzie przywrócenie praworządności oraz stworzenie ram prawnych umożliwiających zwrot należnych Węgrom funduszy UE” – napisał lider Tiszy.

Kim jest Márton Meléthei-Barna?

Meléthei-Barna jest adwokatem z dwudziestoletnim doświadczeniem i głównym prawnikiem partii Tisza. Ukończył studia prawnicze jako kolega z roku Petera Magyara. W 2025 r. poślubił siostrę przyszłego premiera Węgier.

„Meléthei-Barna od początku angażował się w budowę ugrupowania Magyara jako jego główny prawnik. Był jednym z dziesięciu pierwszych członków partii i w pierwszym roku wsparł ją kwotą dwóch milionów forintów (ok. 23 tys. zł)” – przypomniał portal Telex. Przyszły minister sprawiedliwości Węgier pracował m.in. w Centrum Sprawiedliwości i Prawa Międzynarodowego w Waszyngtonie, gdzie zajmował się reprezentacją prawną ofiar naruszeń praw człowieka. Następnie został konsultantem w grupie ds. konkurencji i prawa antymonopolowego w budapeszteńskim biurze Freshfields Bruckhaus Deringer. W listopadzie 2007 r. rozpoczął pracę w kancelarii Oppenheim, gdzie zajmował się globalną regulacją rynku, prawem konkurencji i prawem handlowym” – podały węgierskie media.

W 2020 r. założył swoją kancelarię. Meléthei-Barna reprezentował Magyara w kilku procesach. Podobnie jak lider Tiszy, był oskarżany przez polityków Fideszu Viktora Orbána o związki z Georgem Sorosem.

Zadania ministra sprawiedliwości Węgier

Magyar podkreślił, że oczekuje od nowego ministra sprawiedliwości przywrócenia równości Węgrów wobec prawa, wyeliminowania korupcji oraz odbudowy profesjonalizmu niezależnych instytucji i organów kontrolnych.

Magyar napisał też, że o objęcie teki ministra spraw wewnętrznych poprosił Gábora Pósfai, szefa operacyjnego partii Tisza. MSW Gábora Pósfai „to gwarancja zamknięcia epoki, podczas której instrukcje polityczne wielokrotnie przeważały nad zawodowymi aspektami organów ścigania” – napisał przyszły premier Węgier.

„Program partii Tisza ma na celu stworzenie funkcjonalnych i ludzkich Węgier: te dwie wytyczne będą obowiązywać również w egzekwowaniu prawa. Aby zbudować policję, ochronę przed katastrofami, straż pożarną, organy ścigania i służby handlowe, które służą we wszystkim Węgrom i ich krajowi, naszym pierwszym zadaniem będzie przywrócenie szacunku i autorytetu pracownikom w tej dziedzinie” – napisał na Facebooku Magyar. Dodał, że „za rządów Tiszy każdy stróż prawa będzie miał wreszcie okazję wykonywać swoją pracę mając na uwadze wyłącznie standardy zawodowe, przestrzeganie przepisów i wierność przysiędze”.