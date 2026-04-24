Magyar już wcześniej – w poniedziałek – podał nazwiska kilkorga przyszłych szefów resortów w swoim rządzie. Zapowiadał, że resztę ujawni przed zaprzysiężeniem gabinetu, jednak w piątek zamieścił na platformie X wpis, w którym podał dwa kolejne nazwiska – ministra transportu i inwestycji oraz szefa resortu spraw społecznych i rodzinnych.

Reklama Reklama

„Poprosiłem Dávida Vitézy'ego o objęcie stanowiska ministra transportu i inwestycji” – napisał, dodając że Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych, odpowiedzialne m.in. za dostępność i równe szanse – obejmie z kolei „niewidomy obywatel Węgier, dr Vilmos Kátai-Németh”.

Kim są Vilmos Kátai-Németh i Dávid Vitézy?

Dr Vilmos Kátai-Németh urodził się w Győr , dorastał w Budapeszcie. W wieku 16 lat stracił wzrok, co było dla niego punktem zwrotnym, ale jednocześnie został mistrzem aikido czarnego pasa i uzyskał dyplom prawniczy, pracuje jako prawnik do dziś. „Będąc osobą z niepełnosprawnością wzroku, z własnego doświadczenia zna wyzwania stojące przed takimi osobami. Równe szanse są dla niego niezwykle ważne. Jego największym zasobem jest rodzina: ma dwójkę dzieci i wnuka. Do partii Tisza dołączył w 2024 r. i wygrał jako indywidualny kandydat na radnego w okręgu wyborczym centrum Csepel, dzielnicy Budapesztu” – brzmi fragment życiorysu Vilmosa Kátai-Németha.

Z kolei Dávid Vitézy – jak poinformował Magyar – ukończył Uniwersytet Techniczny w Budapeszcie, wykładał i doradzał w kwestiach transportu i rozwoju miast na całym świecie. „Powierzyłem mu zadanie wyprowadzenia MAV (węgierskie państwowe przedsiębiorstwo kolejowe) z chaosu, rozpoczęcia realizacji Programu Transportu i Rozwoju Miejskiego Tisza przy pomocy środków odzyskanych z UE” – poinformował Magyar. „Dávid Vitézy od ponad dwudziestu lat pracuje nad tym, aby Węgry weszły w XXI wiek również w tym obszarze” – napisał.

Kim są inni kandydaci na ministrów w rządzie Pétera Magyara?

Wcześniej, w poniedziałek 20 maja Magyar ujawnił inne nazwiska ministrów w swoim przyszłym rządzie. Gabinet – jak poinformował – ma składać się z 16 resortów.

Na czele węgierskiej dyplomacji stanie Anita Orbán. Ministerstwem finansów pokieruje András Kármán. István Kapitány obejmie ministerstwo gospodarki i energii, a na czele ministerstwa obrony narodowej stanie Romulus Rusin-Szendi. Zsolt Hegedüs będzie nowym ministrem zdrowia, László Gajdos – środowiska, a Szabolcs Bóna – rolnictwa i żywności.

Przewodniczący Tiszy ogłosił, że w jego rządzie powstaną również resorty: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, transportu i inwestycji, edukacji i spraw społecznych, rozwoju wsi, cyfryzacji i technologii oraz kultury, który będzie obejmować kilka obszarów – od nauki i sportu po organizacje obywatelskie, kwestie religijne i media.

Kiedy inauguracyjne posiedzenie węgierskiego parlamentu?

Szef partii Tisza, zwycięzca wyborów z 12 kwietnia poinformował, że „jeśli marionetka Viktora Orbána, prezydent Tamás Sulyok, nie sprawi żadnych niespodzianek”, inauguracyjna sesja Zgromadzenia Narodowego mogłaby się odbyć około 9-10 maja.

Tisza Pétera Magyara zdobyła w wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier. Wynik ten daje Tiszy większość konstytucyjną. Frekwencja w wyborach wyniosła 78,99 proc.