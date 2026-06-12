– Kanada jest jednym z największych producentów żywności na świecie. Jednak zbyt wiele z tego, co uprawiamy, jest przetwarzane gdzie indziej, a zbyt wielu Kanadyjczyków jest uzależnionych od importowanej, droższej żywności – podkreślił Carney. Celem 10-letniej strategii ma być zwiększenie produkcji żywności w Kanadzie oraz rozbudowa krajowego sektora przetwórstwa spożywczego.

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Kanadyjskie media przypomniały w tym kontekście przemówienie, które premier wygłosił w styczniu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Carney mówił w nim o sojuszach „średnich potęg”, ale także o konieczności zapewnienia suwerenności. Podkreślił, że kraj, który nie jest w stanie sam się wyżywić, obronić i zapewnić sobie dostaw paliwa, ma bardzo ograniczone możliwości wyboru.

Kanada chce zwiększyć produkcję żywności

Miliard dolarów kanadyjskich zostanie przeznaczony na budowę rynków hurtowych – ogłosił Carney podczas konferencji prasowej w Ontario Food Terminal, funkcjonującym od 70 lat rynku hurtowym w Toronto, jedynym takim obiekcie w Kanadzie. Właśnie ten element kanadyjscy naukowcy wskazywali jako część rozwiązania, które może przyczynić się do obniżenia cen żywności.

Jak pokazują doświadczenia Ontario, rynki hurtowe pozwalają niezależnym sklepom zaopatrywać się w towary po takich samych cenach jak duże sieci handlowe i omijać pośredników. Rządowa strategia zakłada rozbudowę Ontario Food Terminal do końca roku, otwarcie dwóch nowych rynków hurtowych oraz utworzenie lub rozbudowę 10 mniejszych rynków hurtowych w ciągu najbliższych dwóch lat.

Kolejny 1 mld dol. kanadyjskich zostanie przeznaczony na wsparcie kapitałowe firm, które chcą rozbudować działalność przetwórczą. Dodatkowo 150 mln dol. kanadyjskich trafi na modernizację małych i średnich zakładów przetwórczych, a 100 mln dol. kanadyjskich – na wsparcie producentów żywności planujących budowę własnych zakładów przetwórczych.

Ponadto 750 mln dol. kanadyjskich sfinansuje przedsięwzięcia takie jak szklarnie, farmy wertykalne oraz inne metody uprawy roślin w zamkniętych pomieszczeniach. Celem jest umożliwienie produkcji żywności w Kanadzie przez cały rok, także w północnych regionach kraju.

Miliony dolarów na przetwórstwo i konkurencję

Kanada jest dziewiątym największym eksporterem żywności na świecie, ale jednocześnie 11. największym jej importerem. To właśnie w Kanadzie koszty zakupu żywności należą do najwyższych w grupie G7. Kraj importuje 88 proc. świeżych owoców i orzechów oraz 72 proc. warzyw. Połowa importowanej żywności pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.

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Prawie 80 proc. rynku należy do pięciu dużych grup supermarketów. Już poprzedni rząd, kierowany przez premiera Justina Trudeau, próbował zachęcić sieci handlowe, w tym firmy z Europy, do inwestowania w Kanadzie. Rozmowy te nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów.

Carney zapowiedział również uproszczenie procedur administracyjnych dla producentów żywności. Ponadto Competition Bureau, czyli kanadyjski urząd ochrony konkurencji, otrzyma blisko 130 mln dol. kanadyjskich na prowadzenie dochodzeń i przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję.