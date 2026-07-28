We wtorek Komitet Polityczny PiS zebrał się siedzibie partii, by podjąć decyzję w sprawie członków, którzy nie podpisali do 23 lipca oświadczeń o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych.

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Po spotkaniu rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał, że sprawa dotyczy 44 osób, które nie podpisały lub podpisały deklaracje na nieodpowiednich formularzach. O ich losie zdecyduje teraz rzecznik dyscypliny partyjnej.

Jacek Kurski z zakazem wystąpień medialnych

Podczas spotkania przy ul. Nowogrodzkiej zapadła również decyzja w sprawie Jacka Kurskiego. „Sprawa p. Jacka Kurskiego związana z jego telewizyjnym występem została skierowana do partyjnej Komisji Etyki; p. Jacek Kurski otrzymał zakaz wystąpień medialnych.” - napisał na X Bochenek.

W niedzielę Kurski na antenie TV Republika ostro zaatakował Morawieckiego, twierdząc m.in., że na zlecenie Donalda Tuska rozbija PiS.

- Morawiecki zawsze był człowiekiem establishmentu. Do czasu przyjścia na gotowe do PiS, był zawsze człowiekiem drugiej strony. Dziś Morawiecki ma problemy z prawem i z zarzutami i dlatego na zlecenie Tuska próbuje rozbić Prawo i Sprawiedliwość - mówił Kurski.

- Morawieckiego należało się pozbyć dużo wcześniej – wskazywał były prezes TVP.

Mateusz Morawiecki: Każda partia, żeby przegrać, musi mieć swojego Jacka

Morawiecki, pytany o tę wypowiedź, stwierdził, że „każda partia, żeby przegrać, musi mieć swojego Jacka”.

Pytany o ewentualny powrót Kurskiego na fotel prezesa Telewizji Polskiej, Morawiecki stwierdził, że każdy, kto się orientował w specyfice funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy, wiedział, że jako prezes TVP Kurski pozostawał pod parasolem Kaczyńskiego, a on sam wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie podoba mu się uprawiana przez TVP propaganda.

– Jestem absolutnie bardzo wdzięczny, że pan Jacek Kurski stał się twarzą PiS-u, ponieważ widzę reakcje w internecie i rozumiem, że każda partia, żeby przegrać, musi mieć swojego Jacka. Platforma miała Jacka Murańskiego. Jeśli PiS bierze teraz na sztandary sobie takiego Jacka, no to tylko przyklasnąć – powiedział Mateusz Morawiecki