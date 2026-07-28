Morawiecki przyznał, że do końca nie był pewien, jaką decyzję podejmie Komitet Polityczny PiS, który we wtorek nie zdecydował o usunięciu z partii członków stowarzyszenia Rozwój Plus, a skierował ich sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. Rzecznik, którym jest Karol Karski, przeanalizuje osobno sytuację każdego z 44 polityków, którzy albo nie podpisali oświadczeń o wyłącznej przynależności do PiS, albo złożyli je na „niewłaściwych formatkach”, jak mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek.

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Jak zaznaczył Morawiecki, za wiążącą uznał jednak wcześniejszą zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą wykluczenia osób określanych jako „rozłamowcy”.

Były premier ocenił, że decyzja o rozstaniu z nim i jego współpracownikami zapadła już wcześniej.

– Klamki zapadły pod koniec zeszłego tygodnia, kiedy wszystkie propozycje, które kierowaliśmy, zostały odrzucone. Przyjmuję, że zostaliśmy wypchnięci – powiedział. Dodał również, że osoby związane z Rozwojem Plus nie zamierzają podpisywać deklaracji lojalności wobec PiS.

Nowy polityk w Rozwoju Plus? Były premier potwierdza

Morawiecki potwierdził, że prowadzi rozmowy z politykami zainteresowanymi dołączeniem do stowarzyszenia. Jak ujawnił, jedna z nich zakończyła się sukcesem.

– Rzeczywiście jestem po paru rozmowach, z których jedna została już zakończona. I jutro sądzę, że zostanie ta informacja przekazana – zapowiedział.

Nie zdradził jednak, o którego polityka chodzi.

O Lorku i Obajtku: „Chcę patrzeć w przyszłość”

Były premier odniósł się także do osób, które wcześniej deklarowały współpracę z Rozwojem Plus, lecz ostatecznie zrezygnowały.

Pytany przez Piotra Witwickiego, czy ma żal do posła Grzegorza Lorka, który zdecydował się pozostać w PiS, odpowiedział, że nie kieruje się takimi emocjami.

– Żal czy przykrość nie są uczuciami, które powinny dominować w polityce. Chciałbym skoncentrować się na przyszłości – stwierdził.

Morawiecki skomentował również nieobecność w stowarzyszeniu europosła Daniela Obajtka. Jak powiedział, były prezes Orlenu początkowo deklarował chęć współpracy, jednak później zmienił zdanie.

– Deklarację złożył, ale później zmienił zdanie. Do końca nie wiem dlaczego, ale są to jego osobiste sprawy i nie chciałbym w nie wnikać – powiedział były premier.