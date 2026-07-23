Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w strukturze właścicielskiej czekają polską markę Nałęczowianka i kto został partnerem Nestlé.

Na czym ma polegać przyszła strategia rozwoju portfolio, obejmującego m.in. S.Pellegrino i Perrier.

Jaką wartość ma nowa spółka i jakie plany inwestycyjne ma jej współwłaściciel, Platinum Equity.

Do Nestlé obok Nałęczowianki należą takie marki wody mineralnej jak S. Pellegrino, Perrier czy Acqua Panna. Koncern zachowuje 50 proc. udziałów, a pozostałe w nowopowstałej spółce joint venture Peranel obejmie Platinum Equity. Celem jest stworzenie gracza, który będzie silniej ukierunkowany na rozwój w dynamicznej kategorii.

Reklama Reklama

Nałęczowianka na nowo

Przejmując ponad 30 marek i produktów sprzedawanych w 120 krajach, Peranel obejmuje kultowe marki naturalnych wód mineralnych, takie jak S. Pellegrino, Source Perrier i Acqua Panna, a także napoje nawadniające premium i funkcjonalne, globalną markę Nestlé Pure Life oraz inne lokalne marki wód, jak Nałęczowianka.

Czytaj więcej Transport Wierzyciele polują na samoloty. Na szali 5 mld zł dla Polski Ponad 5 mld zł należnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej utknęło z powodu sporu Pfizera z polskim państwem. To kolejny dowód, że pieniądze i a...

Jak informuje Nestlé w komunikacie, jako niezależna firma koncentrująca się wyłącznie na wodzie i napojach premium, Peranel będzie miał pełną elastyczność w inwestowaniu w swoje marki i wykorzystywaniu możliwości rozwoju. Firma posiada wewnętrzny zespół badawczo-rozwojowy, który przyczynił się do wprowadzenia na rynek około 120 produktów od 2022 r. i wypracował proces rozwoju produktów.

Transakcja podlega konsultacjom z pracownikami oraz odpowiednim zatwierdzeniom regulacyjnym i ma zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2027 r. Wartość przedsiębiorstwa Peranel wynosi 4,9 mld euro, co oznacza, że wpływy gotówkowe dla Nestlé w momencie finalizacji transakcji wyniosą około 3 mld euro.

Nestlé z partnerem

Platinum Equity to globalna firma inwestycyjna zarządzająca aktywami o wartości około 48 mld dol. – Dzięki partnerstwu z Platinum Equity, Peranel będzie przygotowany do realizacji strategii z większą elastycznością – powiedział Philipp Navratil, prezes Nestlé. – Dzięki dodatkowemu ukierunkowaniu firma będzie dobrze przygotowana do realizacji planów wzrostu poprzez wzmocnienie portfolio międzynarodowych i lokalnych marek – dodał.

– Peranel reprezentuje niezwykły zbiór marek, które konsumenci znają i którym ufają na całym świecie – mówi Igor Chacartegui, dyrektor zarządzający Platinum Equity. – Oczekujemy współpracy z Nestlé, aby poszerzyć zasięg i wspierać dalszy rozwój organiczny. Wniesiemy również nasze możliwości w zakresie fuzji i przejęć, aby pomóc w rozbudowie i udoskonaleniu istniejącego portfolio Peranel – dodał.

Spółką Peranel, z siedzibą w Paryżu, będzie kierował doświadczony zespół zarządzający pod przewodnictwem Muriel Lienau, obecnej prezes firmy.