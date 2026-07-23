Rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak zaznaczyła w czwartek, że w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu „zgromadzono dowody dostatecznie uzasadniające podejrzenie popełnienia przez Michała Wosia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków” funkcjonariusza publicznego, gdy był wiceministrem zastępującym ministra sprawiedliwości w sprawach dotyczących Służby Więziennej.

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W lutym br. PG skierował do Sejmu wniosek o uchylenie Wosiowi immunitetu, w maju poseł sam zrzekł się immunitetu formalnego w tej sprawie.

W czwartek prok. Adamiak podała, że prokurator czterokrotnie wezwał posła Wosia do osobistego stawiennictwa w prokuraturze. „Na żadne z tych wezwań Michał Woś nie stawił się” – poinformowała rzeczniczka prasowa PG. Dodała, że poseł nie pojawił się w prokuraturze: 28 maja, 30 czerwca, 6 lipca i 14 lipca tego roku. Pierwsza nieobecność – zastrzegła - została przez prokuratora uznana za usprawiedliwioną.

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, pozostający na wolności podejrzany jest „obowiązany stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie, tj. prokuratora lub sądu”.

W związku z tym - jak poinformowała prok. Adamiak - PG przekazał marszałkowi Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Wosia.