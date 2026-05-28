Postanowienia w sprawie Michała Wosia prokuratura wydała w październiku ubiegłego roku w związku z zarzutami w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o jego działania związane z zakupem systemu Pegasus ze środków FS, gdy był wiceministrem sprawiedliwości.

W czwartek pełnomocnik polityka, mec. Adam Gomoła, przekazał na platformie X, że Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wszystkie środki zapobiegawcze zastosowane przez Prokuraturę Krajową wobec Michała Wosia. Poinformował również o uchyleniu w całości zabezpieczenia majątkowego.

Michał Woś: Sąd rozjechał narrację Żurka

Komentując decyzję sądu Michał Woś stwierdził na platformie X, że jest to „kolejna klęska prokuratury Tuska w sprawie Pegasusa”. Podkreślił, że sąd uchylił „wszystkie zakazy kontaktu”, poręczenie majątkowe oraz zajęcie kont i samochodu. Dodał również, że hipoteka przymusowa na jego domu została uchylona wcześniej.

„Sąd rozjechał narrację Żurka i neoProk. Woźniaka o rzekomym »przywłaszczeniu środków«” – napisał Woś. „Bilans? Już 8:0 dla mnie w sprawie Pegasusa” – dodał.